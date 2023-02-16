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Уполномоченный по правам ребёнка Татарстана призывает заменить ведущих шоу «Голос. Дети»

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Уполномоченный по правам детей в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с резкой критикой в адрес членов жюри «Голос.Дети». По её мнению, аморальное творчество и татуированные образы Басты, Егора Крида и МакSим, совершенно не соответствуют понятию «детский наставник», которое используется в шоу.

Также Волынец раскритиковала Первый канал, который является автором этого проекта, задав вполне закономерный вопрос: «это недомыслие руководства государственного канала или преднамеренная диверсия против психики наших детей?». Далее приводим текст публикации Ирины Волынец с её страницы ВКонтакте.

«Голос-дети: кто и к чему склоняет юные таланты? Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром.

И так, у нас, родителей, есть два наболевших вопроса:

1. А судьи кто?
2. Сколько ещё будет продолжаться эта вакханалия на главном телеканале страны?

Телевизора в нашем доме давно уже нет, но я продолжаю получать сигналы от вас, дорогие родители, которые встревожены детским вокальным на первом канале.

Вот выдержки из ваших обращений и отзывов:

«Уважаемая Ирина Владимировна, прошу, наведите порядок с шоу Голос-дети! Наставники Баста (бывший Ноггано, пел про наркоту и в основном матом), весь с головы до ног в татуировках, Максим (тоже имевшая большие проблемы с наркотиками и алкоголем) и кто-то еще, 8-летний сын подсказывает, что это Егор Крид. Баста полностью протутиорован, одеждой не скрыл, Максим тоже с наколками. Крид, участник педерастических скандалов, тоже поющий совсем не детские песни. И эти свои песни он заставляет петь маленьких участников шоу. И это голос ДЕТИ!!!»

«И все наставники сверкали своими… А вот скажу грубым словом – своими наколками! У мужчин – на руках. А у дамы – на плече. Чем не позорное клеймо?»

«Давайте вспомним его прошлое творчество под псевдонимом Ноггано. Я о нем даже не знала, прочитала в сети, особенно ошеломила матершинная песня «Зае…сь», и как-то совсем не по-детски звучат его наставления».

«Мне, конечно, возразят, скажут – что, мол, дети татуировок не видели? Дети видели. Но перед ними – наставники, люди, чьи слова, мнения, чей пример имеет огромное значение. Наставник – это ведь не просто человек с улицы. Это образ, который ребёнок может счесть возможным в чём-то копировать. И как об этом можно было не подумать организаторам конкурса, я не понимаю».

Неужели в нашей огромной стране больше нет кандидатов в наставники, кроме этих не выдерживающей критики персонажей? И ещё вопрос: это недомыслие руководства государственного канала или преднамеренная диверсия против психики наших детей?

Ведь эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти.

Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой. И Указ Президента России от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором всё ясно прописано, пособникам сатанизма совсем не указ?

Придётся готовить обращение в компетентные органы. Иного пути не вижу, потому что взывать к чести и совести лиц, принимающих решения на первом канале, судя по всему, бессмысленно.

А вы как считаете?»

Уполномоченный по правам ребёнка Татарстана призывает заменить ведущих шоу «Голос. Дети»

Ирина Волынец готовит обращение в компетентные органы, так как договариваться с сотрудниками Первого канала, по её мнению, бессмысленно.

«Никто не жаждет крови, я не намерена добиваться уголовных дел. Мы просто хотим, чтобы наставниками на государственном канале были люди, которые не вызывают такого отвращения и беспокойства у родителей. Тут не только внешний вид. Тут и манера держаться, и содержание песен того же самого Крида, Басты. Родители еще припомнили, что Баста не поддерживает СВО. Все вместе это формирует имидж наставника. Действительно надо обращаться в компетентные органы. Потому что Первый канал — это федеральный канал, там есть доля государственного участия. Получается, что государство само выступает заказчиком формирования такого вкуса. Это противоречит целям нашей страны. Готовим обращение в прокуратуру», — сказал Волынец в комментариях СМИ.

Дополнительное видео по теме

Чему учит Первый канал

Фильм «Чему учит Первый канал» предлагает взглянуть на российское телевидение, как на инструмент управления обществом. Какие нравственные ценности и идеологические ориентиры предлагает главный государственный канал России своим зрителям? Является ли обозначенная риторика случайной или носит системный и обязательный характер? Соответствуют ли оглашаемые цели руководства Первого канала его реальному влиянию на общество?

Фильм создан из отдельных сюжетов проекта Научи хорошему, посвящённых обзору популярных телевизионных шоу, передач и сериалов, транслируемых на главном канале страны.

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/shou-golos-deti/
Метки: первый канал, события, технологии
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