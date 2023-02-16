Уполномоченный по правам детей в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с резкой критикой в адрес членов жюри «Голос.Дети». По её мнению, аморальное творчество и татуированные образы Басты, Егора Крида и МакSим, совершенно не соответствуют понятию «детский наставник», которое используется в шоу.

Также Волынец раскритиковала Первый канал, который является автором этого проекта, задав вполне закономерный вопрос: «это недомыслие руководства государственного канала или преднамеренная диверсия против психики наших детей?». Далее приводим текст публикации Ирины Волынец с её страницы ВКонтакте.

«Голос-дети: кто и к чему склоняет юные таланты? Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром.

И так, у нас, родителей, есть два наболевших вопроса:

1. А судьи кто?

2. Сколько ещё будет продолжаться эта вакханалия на главном телеканале страны?

Телевизора в нашем доме давно уже нет, но я продолжаю получать сигналы от вас, дорогие родители, которые встревожены детским вокальным на первом канале.

Вот выдержки из ваших обращений и отзывов:

«Уважаемая Ирина Владимировна, прошу, наведите порядок с шоу Голос-дети! Наставники Баста (бывший Ноггано, пел про наркоту и в основном матом), весь с головы до ног в татуировках, Максим (тоже имевшая большие проблемы с наркотиками и алкоголем) и кто-то еще, 8-летний сын подсказывает, что это Егор Крид. Баста полностью протутиорован, одеждой не скрыл, Максим тоже с наколками. Крид, участник педерастических скандалов, тоже поющий совсем не детские песни. И эти свои песни он заставляет петь маленьких участников шоу. И это голос ДЕТИ!!!»

«И все наставники сверкали своими… А вот скажу грубым словом – своими наколками! У мужчин – на руках. А у дамы – на плече. Чем не позорное клеймо?»

«Давайте вспомним его прошлое творчество под псевдонимом Ноггано. Я о нем даже не знала, прочитала в сети, особенно ошеломила матершинная песня «Зае…сь», и как-то совсем не по-детски звучат его наставления».

«Мне, конечно, возразят, скажут – что, мол, дети татуировок не видели? Дети видели. Но перед ними – наставники, люди, чьи слова, мнения, чей пример имеет огромное значение. Наставник – это ведь не просто человек с улицы. Это образ, который ребёнок может счесть возможным в чём-то копировать. И как об этом можно было не подумать организаторам конкурса, я не понимаю».

Неужели в нашей огромной стране больше нет кандидатов в наставники, кроме этих не выдерживающей критики персонажей? И ещё вопрос: это недомыслие руководства государственного канала или преднамеренная диверсия против психики наших детей?

Ведь эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти.

Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой. И Указ Президента России от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором всё ясно прописано, пособникам сатанизма совсем не указ?

Придётся готовить обращение в компетентные органы. Иного пути не вижу, потому что взывать к чести и совести лиц, принимающих решения на первом канале, судя по всему, бессмысленно.

А вы как считаете?»