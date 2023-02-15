Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Вучича продавили: Сербия готова к санкциям против России | Геоэнергетика Инфо

17 0

Вучича продавили: Сербия готова к санкциям против России. Геоэнергетика Инфо
Александр Вучич заявил, что Сербии придется ввести санкции против России из-за давления Запада. Сербский президент Александр Вучич сообщил, что Белграду в скором времени придется присоединиться к антироссийским санкциям — ему просто не оставляют выбора западные страны. Судя по его словам, речь идет даже не о месяцах, а о неделях. При этом Вучич пообещал тянуть время столько, сколько сможет. Сербия осталась единственной европейской страной, которая не ввела ограничения против России. Такая позиция является главным препятствием для членства в Евросоюзе.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#Марцинкевич #новости #сербия #европа #политика #вучич #санкции #энергетическийкризис #газ #россия #евросоюз
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AXO-mDxT0AI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2019
Scofield: Война систем. Сербия и Черногория
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 сентября 2020
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru