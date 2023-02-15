Вучича продавили: Сербия готова к санкциям против России | Геоэнергетика Инфо
Вучича продавили: Сербия готова к санкциям против России. Геоэнергетика Инфо
Александр Вучич заявил, что Сербии придется ввести санкции против России из-за давления Запада. Сербский президент Александр Вучич сообщил, что Белграду в скором времени придется присоединиться к антироссийским санкциям — ему просто не оставляют выбора западные страны. Судя по его словам, речь идет даже не о месяцах, а о неделях. При этом Вучич пообещал тянуть время столько, сколько сможет. Сербия осталась единственной европейской страной, которая не ввела ограничения против России. Такая позиция является главным препятствием для членства в Евросоюзе.
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