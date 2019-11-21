Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2019
- 12:17 В поисках унитазов.
- 12:04 Шах и мат: ФСБ обнародовала кадры передачи Украине исправных кораблей (ВИДЕО).
- 11:39 «Украли даже б/у трусы!»: сказки от украинского моряка с задержанных кораблей.
- 10:32 Украина хочет получить с России более 3 млрд рублей за крымские порты.
- 09:30 Справимся без Бацьки: Зеленский заявил, что обойдётся без пограничников Лукашенко для охраны украино-российской границы.
- 08:45 «Танкер уже в Свиноустье», — США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину.
- 08:17 Украинцев дурят, даже при Порошенко такого не было, — депутат Рады (ВИДЕО).
- 07:45 «За возврат кораблей ничего не обещал», — Зеленский лично осмотрел «металлолом» (+ФОТО, ВИДЕО).
- 05:41 Донбасс решает судьбу всей Украины (ВИДЕО).
- 03:52 Какие «прорывы» может преподнести встреча «нормандской четвёрки» 9 декабря (ВИДЕО).
- 03:30 ДНР: Уголовник с гранатой преследовал подростков и получил своё.
- 03:00 Экологи бьют тревогу: Рада упростила вырубку Карпат.
- 00:21 Украина в шаге от кровавого переворота.
- Вчера 23:49 1% для Зеленского.
- Вчера 23:06 Арестован за госизмену.
- Вчера 21:29 Вернуть землю помещикам!.
В поисках унитазов
Бывший главный военный прокурор Украины Матиос опубилковал бумажку о состоянии переданных Украине катеров и буксера.
Согласно документу, обнародованному Матиос, на всех кораблях отсутствуют:
- оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;
- оборудования для радиосвязи, в частности станция космической связи;
- надувная лодка с мотором;
- блоки аппаратуры распознавания;
- огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.
На катере "Бердянск" пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.
На буксире "Яны Капу" все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует, разобрана топливная система, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушен, часть мачты частично отсутствует.
Проверить отсутствие унитазов приехал лично зиц-председатель.
Катера и буксир обещают отремонтировать за 3 месяца.
В ФСБ заявили, что катера Украине передали в исправном состоянии и с унитазами. Мол, сами разбирайтесь, где вы в дороге потеряли унитазы.
Эту историю однозначно стоит обсуждать с Макроном и Меркель.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Шах и мат: ФСБ обнародовала кадры передачи Украине исправных кораблей (ВИДЕО)
В ФСБ России заявили, что Украина получила свои корабли, задержанные год назад в Керченском проливе в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», подтвердив это заявление кадрами передачи катеров и буксира.
Центр общественных связей ФСБ РФ обнародовал видеокадры, демонстрирующие внешнее и внутреннее состояние судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.
На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела „угробить“ суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния — то это проблема самой украинской стороны», — подчеркнули в ФСБ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Украли даже б/у трусы!»: сказки от украинского моряка с задержанных кораблей
Один из украинских моряков, задержанный год назад российскими пограничниками во время провокации ВМСУ в Керченском проливе и вернувшийся на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами, утверждает, что с катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» в России пропали якобы не только «оборудование и унитазы», но и его б/у трусы.
«После всего пережитого, пожалуй, мне нечему удивляться, но… Даже плафоны с лампами украли… Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать?…
У меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!» — пишет на своей странице в соцсети Андрей Эйдер, задержанный в ноябре 2018 г. на «Бердянске».
Украинские «патрiоти», которые сами давно сидят «без трусов», в комментариях упражняются в остроумии, называя россиян «убогими», «ворами» и «питекантропами».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина хочет получить с России более 3 млрд рублей за крымские порты
В сумму порядка 3,3 миллиарда рублей Администрация морских портов Украины оценила имущество на территории портов Крыма.
Требование о выплате компенсации ведомство намеренно передать до конца текущего года правительству Российской Федерации.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Справимся без Бацьки: Зеленский заявил, что обойдётся без пограничников Лукашенко для охраны украино-российской границы
После посещения базы ВМС Украины в Очакове в ночь на 21 ноября Зеленский пообщался с журналистами и среди прочего дал оценку предложению Белоруссии помочь патрулировать границу с Россией на Донбассе.
Из сказанного президентом «незалежной» следует, что Киеву не понадобится помощь для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.
«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине — прим. РВ) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — сказал Зеленский.
Комментируя обсуждавшееся недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский высказал мнение, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: «Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (лидеров Украины и России — прим. РВ)».
«Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат — нормандский», — сказал президент Украины.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Танкер уже в Свиноустье», — США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом находится на пути на Украину. Об этом заявили в посольстве США в Киеве.
«Американскому сжиженному природному газу на Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал в Свиноустье (Польша) в Балтийском море — это ещё один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения энергетической независимости», — говорится в заявлении дипведомства США.
Напомним, 31 августа США, Польша и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
В документе говорится о сотрудничестве «в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе».
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Украинцев дурят, даже при Порошенко такого не было, — депутат Рады (ВИДЕО)
Новые власти дурят украинцев, а сами эти новые власти сплошь состоят из иностранцев, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире украинского ТВ.
На ключевых должностях в стране сидят «заезжие гастролеры», которым платят в разы больше просто потому, что они иностранцы. Рабинович привел в пример гражданина Литвы Айвараса Абромавичуса, который возглавляет скандальный «Укроборонпром». Кроме того, Рабиновича возмутил тот факт, что треть фракции «Слуга народа» находится в «списках грантоедов группы Сороса». Возникает вопрос: неужели давно принадлежащий к украинской политической тусовке Рабинович не знал этого до выборов?
Не забыл он и председателя партии Зеленского Давида Арахамию, у которого недавно нашли американский паспорт. Возмутили «честнейшего оппозиционера» и наблюдательные советы «Нафтогаза» и крупнейшего госбанка страны «Ощадбанк», которые полностью состоят из иностранцев.
Рабинович считает, что именно из-за этого уровень коррупции в стране повысился до такой степени, которую «даже не позволял» бывший президент Петр Порошенко.
«Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды», — заявил он, подчеркнув, что новая власть ничего не предпринимает и будто бы не замечает происходящего.
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На видео с 2:31:58
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«За возврат кораблей ничего не обещал», — Зеленский лично осмотрел «металлолом» (+ФОТО, ВИДЕО)
Владимир Зеленский заявил, что договорился о возвращении моряков и кораблей без каких-либо условий. Об этом он рассказал журналистам в Очакове 20 ноября.
«Я ни на каких условиях не договорился, просто по телефону <…> о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мы все знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет», — заявил он.
Напомним, 20 ноября буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» прибыли в военную гавань Очакова Николаевской области после передачи российской стороной в Керчи.
А в ночь на 21 ноября Зеленский прибыл на базу ВМС Украины в Очакове Николаевской области и пообещал, что корабли вернут в строй в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.
«То, что мы увидели… действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», — сказал он журналистам.
Зеленский пообщался с экипажем катеров и поблагодарил моряков за «готовность и впредь служить Украине».
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Донбасс решает судьбу всей Украины (ВИДЕО)
Судьбу Украины решит Донбасс. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявила глава наблюдательного совета «Центра свободы слова» Елена Бондаренко.
Она подчеркнула, что вопрос Донбасса — это прежде всего проверка Украины на жизнеспособность как государства.
«И если Украина так отвратительно, цинично поступает с частью своих граждан, то это говорит о том, что такое государство долго жить не будет», — уверена политолог.
Со словам Бондаренко, за пять лет из страны сбежали более 10 миллионов населения и не они последние, кто способен сейчас собрать чемоданы.
«Если государство демонстрирует полное неприятие прав человека, его потребностей, его нужд, когда в государстве управляют государственные изменники — я не верю в то, что это государство жизнеспособно», — сказала она.
И добавила: «Скорее всего, мы будем очевидцами формирования какого-то нового государства, может быть, в пределах той Украины, которая осталась, а может, и нет».
Ранее в интервью «Русской Весне» украинский политик Олег Царёв рассказал о том, что судьба Украины решится до конца этого года.
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На видео с 00:09:20
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Какие «прорывы» может преподнести встреча «нормандской четвёрки» 9 декабря (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с размышлениями о предстоящей встрече в «нормандском формате».
Итак, последний участник «нормандской четверки», президент России Владимир Путин, подтвердил свое участие во встрече 9 декабря во Франции. Этому предшествовал акт доброй воли — передача Киеву кораблей ВМС Украины, которые были арестованы российскими пограничниками во время их «прорыва» год назад. И этот жест доброй воли был отнюдь не случайным.
На самом деле стороны подошли к переговорам с очень разными позициями. Киевские власти быстро теряют рейтинг доверия населения (гораздо быстрее расчетных величин), и им срочно нужен прорыв на Донбассе.
Германия и Франция явно не хотят вести войну на два фронта (против Вашингтона и России) и желают заключения скорейшего мира на Украине, чтобы можно было без потери лица снять с Москвы основную часть наложенных на нее в 2014 году санкций.
А вот у Москвы все пока очень даже неплохо. Она победоносно окончила основную часть войны в Сирии и теперь имеет больше возможностей для разрешения украинской проблемы.
И именно она будет задавать тон встрече во Франции. Вернее, она уже его задала устами Путина, который в Бразилии во время саммита БРИКС озвучил основные направления дальнейшего движения в вопросе мирного урегулирования на Донбассе.
И, судя по первой реакции в Киеве главы МИДа Вадима Пристайко и главы парламента Дмитрия Разумкова, предложения Москвы будут не только услышаны, но и реализованы, причем до наступления Нового года.
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ДНР: Уголовник с гранатой преследовал подростков и получил своё
Стражи порядка по «горячим следам» задержали злоумышленника, который в центре Харцызска угрожал гранатой троим горожанам в возрасте от 16 до 17 лет. В отношении ранее судимого фигуранта возбуждено уголовное дело.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Харцызского ГО МВД Донецкой Народной Республики.
После поступления сообщения о происшествии в указанный район незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и ближайшие наряды патрульно-постовой службы. Правоохранители разыскали и задержали агрессивно настроенного горожанина, который к тому времени поспешил скрыться с места преступления.
Как выяснилось, нетрезвый мужчина попросил у парней сигарету, а когда те ответили, что не курят, незнакомец вытащил из кармана гранату РГД, демонстративно пытаясь выдернуть из нее чеку. Испуганные подростки стали убегать от злоумышленника, однако тот начал их преследовать.
Несовершеннолетние смогли убежать от преступника и сразу же обратились за помощью в полицию.
«В отношении ранее неоднократно судимого 24-летнего фигуранта возбуждены два уголовных дела по ст. 120 УК ДНР (“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”) и ст. 256 УК ДНР (“Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”)», — сообщил начальник СУИП Харцызского городского отдела МВД ДНР Сергей Шапошников. Максимальной мерой наказания в данном случае является лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экологи бьют тревогу: Рада упростила вырубку Карпат
Эксперты уверены, что принятый Верховной радой в конце октября и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле только упрощает их рубку.
В организации «Экология. Право. Человек» считают, что после первого чтения законопроект действительно отвечал задекларированной цели и устанавливал запрет на проведение сплошных вырубок с целью оздоровления или формирования лесов. Появилась реальная возможность сохранить реликтовые леса Карпат, страдающие от законных и незаконных вырубок.
Однако позже народные депутаты Олег Бондаренко («Слуга народа») и Степан Ивахив (депутатская группа «За майбутнє») предложили ряд поправок, которые, наоборот, только упростят вырубку карпатских лесов.
«Закон снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т. п.); не вводит запрет на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (можно будет срубить лес за несколько приемов, оставив на его месте подрост высотой 0,5–1,5 метра), которые по факту не сильно отличаются от сплошных; разрешает использование любых видов техники для проведения лесозаготовки», — пояснили экологи.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина в шаге от кровавого переворота
В преддверии встречи в «нормандском формате» заходит все больше разговоров о позиции украинского президента Владимира Зеленского. Лидер «незалежной» находится между двух огней. С одной стороны, на него давят националисты, с другой — народ. Есть все основания полагать, что после переговоров на Украине произойдет переворот.
Встреча «четверки» — отличный шанс для политических оппонентов Зеленского. Тот же Порошенко может воспользоваться ситуацией с выгодой для себя.
К примеру, он может воспользоваться услугами националистов. В своей излюбленной манере наобещает им определенные вещи, а потом просто-напросто не выполнит взятые на себя обязательства.
Как считает политолог Тарас Кузьо, каждый раз, когда Зеленский приближается к решению вопроса урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, перед ним мелькает третий Майдан.
«Каждый раз, когда подходит к черте, перед ним маячит третий Майдан. На этот раз кровавый», — сказал эксперт.
Кузьо также напомнил о событиях 2015 года. А именно о том, что у населения имеется довольно много оружия, которым оно может воспользоваться в любой момент.
«Протесты — это предохранитель против уступок. Помню август 2015-го, когда под стенами Верховной рады во время столкновений ветеран бросил гранату. Погибли трое нацгвардейцев. В стране циркулирует масса оружия. Зеленский боится протестов. Хотя не уверен, что окружение понимает их природу», — отметил Кузьо.
Есть все основания полагать, что итоги встречи в «нормандском формате» спровоцируют волну протестов в государстве. И, как отметил специалист, в стране вновь будет пролита кровь.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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1% для Зеленского
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Арестован за госизмену
В Ростовской области ФСБ задержала военнослужащего ВС РФ, который передавал секретные сведения сотрудникам Главного Управления Разведки Украины.
Заведено дело о государственной измене. Персонажу светит 20 лет тюрьмы.
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Вернуть землю помещикам!
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