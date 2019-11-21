Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2019

В преддверии встречи в «нормандском формате» заходит все больше разговоров о позиции украинского президента Владимира Зеленского. Лидер «незалежной» находится между двух огней. С одной стороны, на него давят националисты, с другой — народ. Есть все основания полагать, что после переговоров на Украине произойдет переворот.

Встреча «четверки» — отличный шанс для политических оппонентов Зеленского. Тот же Порошенко может воспользоваться ситуацией с выгодой для себя.

К примеру, он может воспользоваться услугами националистов. В своей излюбленной манере наобещает им определенные вещи, а потом просто-напросто не выполнит взятые на себя обязательства.

Как считает политолог Тарас Кузьо, каждый раз, когда Зеленский приближается к решению вопроса урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, перед ним мелькает третий Майдан.

«Каждый раз, когда подходит к черте, перед ним маячит третий Майдан. На этот раз кровавый», — сказал эксперт.

Кузьо также напомнил о событиях 2015 года. А именно о том, что у населения имеется довольно много оружия, которым оно может воспользоваться в любой момент.

«Протесты — это предохранитель против уступок. Помню август 2015-го, когда под стенами Верховной рады во время столкновений ветеран бросил гранату. Погибли трое нацгвардейцев. В стране циркулирует масса оружия. Зеленский боится протестов. Хотя не уверен, что окружение понимает их природу», — отметил Кузьо.

Есть все основания полагать, что итоги встречи в «нормандском формате» спровоцируют волну протестов в государстве. И, как отметил специалист, в стране вновь будет пролита кровь.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»