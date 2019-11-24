Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2019
- 09:48 Мыслители Украины.
- 08:54 «Москали сдули море на нас»: Кирилловку затопило, на российском Азове — сильнейший отлив за последние 50 лет (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:30 Зеленский предал Украину и ведёт её к трагедии (ВИДЕО).
- 06:30 Скандал в Сербии: страна тайно поставляла оружие Украине (ДОКУМЕНТ).
- 05:00 «Або смерть»: Зеленского заметили в форме с черепом — что это было? (ФОТО).
- 04:08 «Революция позора»: Европа, богатство, свобода? — чего добилась Украина за 6 лет после Майдана (ВИДЕО).
- 03:18 Отсидеться не получится: Майдан как пример для России.
- 02:29 О внешнем управлении.
- 02:27 Почему в 2023 году Украина может перестать существовать как государство (ВИДЕО).
- 01:58 Промышленность умирает: на Украине резко ускорился спад производства.
- Вчера 22:34 Защитить Украину от России? В США неожиданно прямо высказались об отношении к «незалежной».
- Вчера 22:09 Есть ли зрада? Минфин Украины прокомментировал отъезд миссии МВФ без заключённого договора.
- Вчера 21:15 Бегут из «рая»: стало известно число украинцев, попросивших убежище в ЕС в 2019 году (ИНФОГРАФИКА).
Мыслители Украины
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«Москали сдули море на нас»: Кирилловку затопило, на российском Азове — сильнейший отлив за последние 50 лет (ФОТО, ВИДЕО)
Уникальные явления наблюдаются на побережье Азовского моря в ноябре этого года — из-за сильного восточного ветра вода отступила от берега в районе Приморско-Ахтарска на расстояние более чем в сотню метров, обнажив дно моря, а вот украиснкое побережье оказалось затоплено.
На мелководье Азовского моря подобные явления не редкость, но отлива такой силы, говорят старожилы, не было уже несколько десятков лет. Последний раз такое видели в 1969 года, когда после сильного отлива сменился ветер и образовалась нагонная волна — так называемое Азовского цунами 69 года.
Жители прибрежных городов и посёлков Азова хорошо знают, что такое нагонная волна — её называют «мини-цунами». При постоянном ветре большой силы нагонная волна крайне опасна — она может достигать высоты двухэтажного дома.
Такая гора воды внезапно приходит с моря и заливает берег, но не уходит назад как цунами, унося за собой машины, людей и дома, а остается до тех пор, пока не ослабевает ветер. Местные жители хорошо знают, что при таком сильном и продолжительном отливе надо «делать ноги», как можно быстрее убегать от берега.
Нагонные волны, входя в русло рек, могут вызвать сильное наводнение — так уже бывало в 1969 году в Темрюке. Нагонная волна с Азовского моря вошла в русло реки Кубань — заиленное, мелкое да еще и покрытое льдом — и снова «выскочила» на берег. Тогда погибли десятки людей. В 2002 году из-за другой нагонной волны наводнением В Тюмреке разрушило 386 домов.
Фото: Андрей Крамар, Алина Островская
Но когда где-то убывает — где-то должно и прибыть. Так получилось и в ноябре этого года.
На фоне небывалого отлива на российском побережье украинский Азов затопило и продолжает топить.
В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка затоплено около 40 баз отдыха.
«По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. Пока ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают», — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
И хотя транспортное сообщение между Кирилловкой и селом Степок не нарушено, на некоторых участках дороги наблюдаются переливы воды до 15 см. А вот остров Бирючий отрезан от суши — песчаная дорога покрыта водой, асфальтированной здесь нет уже давно.
22 ноября с утра спасателям пришлось в буквальном смысле слова вызволять охранников затопленной базы на Федотовой косе — мужчина и женщина оказались в водной ловушке.
«Москали сдули море в незалежную», «Путин дунул, море ушло» — шутят в соцсетях.
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Зеленский предал Украину и ведёт её к трагедии (ВИДЕО)
Зеленский и его команда пришли лишь для того, чтобы распродать и раздарить ресурсы Украины. Такое заявление сделала депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.
По её словам, было бы правильнее назвать законопроект о продаже земли «антинародным». Пока он принят только в первом чтении, однако в том, что его примут в целом у неё сомнений нет.
«Зеленский продолжает поступательно и последовательно свою преступную политику уже внутреннюю. Мы сейчас говорим о внутренней политике в отношении Украины. Распродаёт недра. Это и янтарь, и полезные ископаемые, и потихонечку распродаёт земли», — отметила Шишкина.
Интересно, по её мнению, то, как голосовали «слуги народа». За принятие антиукраинского закона проголосовали 227 человек, что, по словам Шишкиной, «показывает наглядно» отсутствие единства в партии.
«Это только начало. Мы ещё увидим очень неожиданное решение и голосование этой пропрезидентской партии», — добавила она.
Мы помним, что и Зеленский, и представители его администрации неоднократно заявляли во всеуслышание, что необходим референдум, необходим голос народа, в итоге — ни того, ни другого. И в этом нет ничего нового для жителей Донбасса.
«То же самое мы видели, когда во время инаугурации он заявлял о прекращении войны на Донбассе», — отметила официальный представитель ДНР.
Обстрелы продолжаются. Более того — глава МИД Украины Вадим Пристайко официально заявил о готовности Украины в одностороннем порядке выйти из формата Минских соглашений.
Помимо внутренних проблем, с которыми Украина не в силах справиться, она в очередной раз расписалась в своей несостоятельности и недоговороспособности, отказываясь соблюдать нормы международного права.
Как сообщала «Русская Весна», в Тернополе депутаты областного совета выразили «категорическое несогласие» с попытками Киева ввести «рынок земли», который, по их словам, «несет в себе угрозу уничтожения стабильности экономики и государственному суверенитету».
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Скандал в Сербии: страна тайно поставляла оружие Украине (ДОКУМЕНТ)
Сербский политический и общественный деятель Мариника Тепич опубликовала информацию о том, что правительство Сербии тайно поставляло оружие на Украину.
Кроме этого, депутат сообщила, что фирма Petralink, участвующая в сделке с украинской стороны, принадлежит сыну бывшего начальника внешней разведки СБУ генерала Петенко, осужденного за торговлю оружием.
Со стороны Сербии в сделке участвовала оружейная корпорация «Krušik».
В частности, как указано на сайте компании, она производит «минометы всех калибров, управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, кумулятивные мины, ручные гранаты, противотанковые мины».
«Встреча 02.11.2015 в „Krušik“ с иностранным партнером из Украины! И прямой заказ! Факты, Вучич (президент Сербии Александр Вучич — РВ), факты, не колокола и флаги», — прокомментировала Тепич одну из опубликованных нею фотографий документов.
По ее данным, сделка осуществлялась с согласия МВД, БИА (Агентство информационной безопасности — РВ), Минобороны и министерства Общих дел и торговли Сербии.
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«Або смерть»: Зеленского заметили в форме с черепом — что это было? (ФОТО)
В Сети обратили внимание на видео с Зеленским, где на его форменной куртке была замечена нашивка с черепом, напоминающим эмблему дивизии СС.
Кадры прокомментировал ведущий «Вести FM», политолог Армен Гаспарян:
«Активно обсуждается нашивка на форме Зеленского. Должен огорчить. Это не символ SS-Panzer-Division „Totenkopf“. И вообще, в SS, что в Allgemeine, что в Waffen, такого изображения черепа не припомню. Скорее он похож на символы, характерные для событий эпохи Гражданской войны на Украине 100 лет назад. Скажем, на черепушку Революционной повстанческой армии Украины того самого Махно».
Ситуацию прояснили авторы военно-политического Telegram-канала Daily War:
«Это новый шеврон 72-й отдельной механизированной бригады имени „чёрных запорожцев“ ВСУ.
В марте этого года начальник украинского генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику подразделений, приурочив к 205-летию со дня рождения Тараса Шевченко.
Над черепом, к слову, хорошо известная надпись, просто её не видно: „Украина або смерть“.
Также новую символику получили 30-я отдельная мехбригада им. Константина Острожского и 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.
Зеленский, естественно, никакого отношения к данным подразделениям не имеет. Вероятно, кто-то из бойцов подарил, а тот и рад налепить. Уровень!»
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*Украинская повстанческая армия — запрещённая в РФ экстремистская организация
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«Революция позора»: Европа, богатство, свобода? — чего добилась Украина за 6 лет после Майдана (ВИДЕО)
Они говорили: «Мы не хотим жить в такой стране, где не уважают наше мнение, мы хотим новую страну». Они требовали вступления в ЕС и достойного уровня жизни. Они сегодня распродают украинскую землю. Таковы итоги майдана на Украине. Людей убили, Донбасс потеряли. Прошло шесть лет. Чего добились, спрашивается?
Добились! Вместо обещанной независимости — укрепления власти Запада над Украиной, вместо европейского образа жизни — нищенских зарплат и пенсий. «Революция гидности» превратилась в «революцию позора».
В эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» показали сюжет о событиях шестилетней давности. На кадрах — люди с надеждой на евроассоциацию и лучшую жизнь. Что было потом — мы все знаем. Война, разруха, массовые убийства.
Журналистка Ольга Скабеева сказала так: «Когда хочешь помайданить — посмотри, чем дело закончилось».
«Независимость пришла? Нет. Богато зажили? Нет. Для того, чтобы достичь уровня 2013–2014 года современная Украина должна прожить ещё 25 лет. А эти кадры — прямая трансляция. У вас новый майдан собирается!» — Скабеева обратила внимание украинцев на сборище людей в центре их столицы.
Как власть относится к своему народу — демонстрируют акции протеста по всей стране против навязанной земельной реформы. Украинские и российские эксперты не раз и не два заявляли, что это — бессовестное преступление всей Зе-команды против украинского народа. Нельзя продавать землю, нельзя лишать страну последнего актива!
«Может быть, кто-то людей слышит? Законы о земле принимают! Плевать на людей хотели! То есть территорию потеряли, людей убили. А как был кошмар, так кошмар и остался», — подчеркнула Скабеева.
Вы их недооцениваете!
Польский политолог Якуб Корейба оказался иного мнения на счёт майдана. Он заявил журналистке Ольге Скабеевой, что «вы их недооцениваете, вы опять совершаете стратегическую ошибку, проецируя на них собственное мысленное клише».
«Мне тоже много чья задница нравится в России, — признался поляк.
— Но это не значит, что я готов предать родину, это не значит, что я готов отказаться от своих национальных интересов. И они такие же люди, они поняли, что надо вести себя прагматично. Если есть большой Американский союз, который может помочь, то надо его использовать».
Он добавил, что на майдан выходили ради ассоциации с ЕС. И они «этого добились».
«Но ассоциация с Евросоюзом не разрешает даже визу получить рабочую. Незаконно едешь и собираешь в Польше клубнику, а денег на кофе нет. Запрещено! Только турпоездки! Это прописано в условиях ассоциации.
Вы людей науськали и вы их предали! Незаконная эта работа!» — жёстко ответила ему Скабеева.
Корейба бил фактами: «Два миллиона людей работают легально, что вы врёте! Переводят двадцать миллионов в год!».
Скабеева отрикошетила: «Конечно, переводят!».
«Безнадёга, незаконно работают, вдоль трасс женщины стоят! Выведите нам эти кадры, чтобы Якубу доказать. Женщины украинские, с высшим образованием — продают ворованные сигареты и водку, потому что на Украине работы нет!
Десять миллионов человек сбежали, десять миллионов человек! Действительно, грандиозное достижение!» — возмутилась российская журналистка.
А ведь говорили!
Политолог Дмитрий Абзалов пояснил, что соглашение об ассоциации на самом деле усложнило получение разрешения на трудоустройство за границей для украинских граждан. Кроме того, квоты, которые ввела ассоциация, ограничили торговые поставки для Украины.
«Третий важный момент! За что вы стояли на майдане? Вы стояли, чтобы самостоятельно идти в Европейский союз. Вам в Европейском союзе сказали: ребята, мы вас не ждём! Оттуда уже Великобритания выходит, в ближайшем плане вы там не стоите. Они даже Сербию не готовы в ближайшее время включить», — сказал он.
И напомнил, что Российская Федерация предлагала Украине вступить в Таможенный союз. Но мы знаем: Украина выбрала «шлях в Гейропу»!
«Белоруссия, при всём том, что происходит, чувствует себя намного лучше, чем Украина. Казахстан тоже чувствует себя намного лучше. Даже Киргизия вас догнала фактически!
То есть на самом деле, если бы вы сейчас были в Таможенном союзе, у вас металлургия сохранилась как минимум, вы бы продолжали в океане строить, продолжать то же николаевское судостроение, “Мотор Сич” был бы сейчас в кооперации. То есть вы экономику свою на этих вопросах потеряли», — заключил Абзалов.
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Отсидеться не получится: Майдан как пример для России
Журналист Андрей Медведев в шестую годовщину государственного переворота на Украине предостерег россиян от повторения ошибок соседней страны.
«Шесть лет назад Украина сделала выбор. Разрушительный и убийственный.
Причем вышло так: одни выбрали пойти на Майдан, кричать за кружевные трусики, скакать, убивать „Беркут“, громить, жечь Дом Профсоюзов в Одессе, расстреливать Донецк, Луганск и Горловку.
Другие тоже сделали выбор. Оставили шахты, ушли в ополчение. Уехали из Одессы и Киева на Юго-Восток. Или остались в Киеве и Одессе, чтобы упрямо, стиснув зубы выходить каждое 9 мая с цветами и фотографией деда, продолжая его войну с фашизмом.
И были третьи, они тоже сделали свой выбор. Сидеть, молчать и смотреть чем всё это закончится. Выбрали подождать: а вдруг и правда выгорит и будут трусики/без виз/пенсии 1000 евро.
Так вот, этот выбор он куда хуже. Он куда более опасный и разрушительный. И это отличный пример для нас. Отсидеться не получится. Ни у кого. Майдан жрёт всех.
Украина начинала с сомнений — а может и правда Бандера был хорошим парнем? Может и ничего, что есть русофобия? Может и правда хорошо, что у нас так много западных фондов и таких прекрасных и молодых очень как бы почти западных политиков. Может и правда не нужна ни эта вот своя история, ни своя идентичность. И вообще хорошо, что наших студентов воспитывают люди наполненные чудными общечеловеческими ценностями.
Молчание, глупость, наивная вера, плюс дурное образование и равнодушие разрушительней Майданов. Они основа любого Майдана».
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О внешнем управлении
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Почему в 2023 году Украина может перестать существовать как государство (ВИДЕО)
Как сообщалось, Надежда Савченко раскритиковала закон о продаже украинских земель. Она также рассказала о своей борьбе с депутатами. В целом, Надежда права, хотя и, как всегда, перебарщивает.
Напомним, ранее Рада приняла закон о продаже сельскохозяйственных земель Украины. Он вступит в силу 1 октября следующего года, после чего все желающие смогут купить себе кусок плодородной и не очень земли.
Не смогут разве что россияне, ибо украинские политики хотят запретить гражданам РФ это делать. Впрочем, едва ли кто-то обидится на это, так как и не очень-то надо. Другой вопрос — чем грозит закон самой Украине и ее жителям?
Совершенно точно — ничем хорошим. Принят он был не через референдум, как было обещано Зеленским изначально, а через парламент. Тем временем против свободной продажи земли выступает большая часть жителей страны.
Люди прекрасно понимают, что государство просто перестанет им принадлежать, ведь иностранные инвесторы раскупят все. Уже сейчас многие бывшие заводы и предприятия выкуплены западными бизнесменами.
«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — заявляет по этому поводу Савченко.
Для того чтобы как-то предотвратить это, она даже наклеила плакаты на двери кабинетов депутатов Рады с призывом остановиться. Она уверена, что политики должны видеть сопротивление и с ними нужно бороться, а то «будет поздно».
«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — считает Савченко.
Она права, ведь этот законопроект может привести Украину к очередному Майдану, а это значит — еще большая нищета и кризис. Зеленский в угоду Западу допускает большую ошибку. Он обещал делать все, чтобы улучшить ситуацию на Украине и прислушиваться к людям, но данный закон этому совсем не поспособствует.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
На видео с 20:01
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Промышленность умирает: на Украине резко ускорился спад производства
В октябре промышленное производство Украины сократилось в годовом выражении на 5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
При этом в сентябре было зафиксировано снижение на 1,1%, в августе — на 1,7%, в июле — на 0,2%.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре также снизилось на 5%.
Согласно данным, падение было зафиксировано во всех отраслях: добывающей — на 2,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 4,4%, в перерабатывающей — на 6%.
По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в октябре возросло на 5,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 2,4%.
В целом, по итогам десяти месяцев 2019 года объем промпроизводства на Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.
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Защитить Украину от России? В США неожиданно прямо высказались об отношении к «незалежной»
Североатлантический альянс в настоящее время не заинтересован в приёме Украины в свои ряды, об этом прямо заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
На форуме по безопасности в канадском Галифаксе советнику Трампа был задан вопрос, следует ли блоку НАТО принять более активные действия по защите Украины от «российской агрессии».
«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня, — честно ответил политик. — Россия фактически находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для Альянса в целом было бы привлекательно принять Украину в НАТО и вступить в прямой конфликт с Россией».
Также он подчеркнул, что в целом «на Западе совершенно не хотят конфликта с Россией» и «НАТО создавалось, чтобы не допустить этого конфликта».
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Есть ли зрада? Минфин Украины прокомментировал отъезд миссии МВФ без заключённого договора
Как ранее сообщала «Русская Весна», Украине не удалось подписать с Международным валютным фондом договоренность о новой кредитной программе (Staff Level Agreement) во время визита миссии.
В свою очередь министр финансов Украины Оксана Маркарова по факту отбытия миссии МВФ заявила, что Украина активно продвигается к согласованию новой программы с фондом.
«Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы. Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после „но“. „Зрады нет“. Активно продвигаемся к согласованию программы», — отметила чиновница.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бегут из «рая»: стало известно число украинцев, попросивших убежище в ЕС в 2019 году (ИНФОГРАФИКА)
С начала года более 700 украинцев попросили убежище в странах ЕС. Об этом сообщили на сайте Европейского офиса по поддержке убежища.
Всего в период с января по сентябрь 2019 миграционные службы ЕС получили более 500 тысяч запросов о предоставлении убежища, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. От украинцев поступило 709 заявок.
«Доля заявлений, получивших положительное решение в первой инстанции (так называемый „рейтинг признания“), в этом году составил 34%, тогда как за девять месяцев 2018 года — 33%. Наибольшее число запросов на убежище поступило от граждан Сирии, Афганистана и Венесуэлы», — говорится в сообщении.
Всего на рассмотрении находится 9598 заявлений от украинских граждан. Лишь 9% (749) из них в первой инстанции получили одобрение.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su