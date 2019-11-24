Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2019

Уникальные явления наблюдаются на побережье Азовского моря в ноябре этого года — из-за сильного восточного ветра вода отступила от берега в районе Приморско-Ахтарска на расстояние более чем в сотню метров, обнажив дно моря, а вот украиснкое побережье оказалось затоплено.

На мелководье Азовского моря подобные явления не редкость, но отлива такой силы, говорят старожилы, не было уже несколько десятков лет. Последний раз такое видели в 1969 года, когда после сильного отлива сменился ветер и образовалась нагонная волна — так называемое Азовского цунами 69 года.

Жители прибрежных городов и посёлков Азова хорошо знают, что такое нагонная волна — её называют «мини-цунами». При постоянном ветре большой силы нагонная волна крайне опасна — она может достигать высоты двухэтажного дома.

Такая гора воды внезапно приходит с моря и заливает берег, но не уходит назад как цунами, унося за собой машины, людей и дома, а остается до тех пор, пока не ослабевает ветер. Местные жители хорошо знают, что при таком сильном и продолжительном отливе надо «делать ноги», как можно быстрее убегать от берега.

Нагонные волны, входя в русло рек, могут вызвать сильное наводнение — так уже бывало в 1969 году в Темрюке. Нагонная волна с Азовского моря вошла в русло реки Кубань — заиленное, мелкое да еще и покрытое льдом — и снова «выскочила» на берег. Тогда погибли десятки людей. В 2002 году из-за другой нагонной волны наводнением В Тюмреке разрушило 386 домов.













Фото: Андрей Крамар, Алина Островская

Но когда где-то убывает — где-то должно и прибыть. Так получилось и в ноябре этого года.

На фоне небывалого отлива на российском побережье украинский Азов затопило и продолжает топить.

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка затоплено около 40 баз отдыха.

«По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. Пока ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают», — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

И хотя транспортное сообщение между Кирилловкой и селом Степок не нарушено, на некоторых участках дороги наблюдаются переливы воды до 15 см. А вот остров Бирючий отрезан от суши — песчаная дорога покрыта водой, асфальтированной здесь нет уже давно.

22 ноября с утра спасателям пришлось в буквальном смысле слова вызволять охранников затопленной базы на Федотовой косе — мужчина и женщина оказались в водной ловушке.

«Москали сдули море в незалежную», «Путин дунул, море ушло» — шутят в соцсетях.

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