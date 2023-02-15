Кто и зачем втягивает учеников в «образовательную» соцсеть
Кто и какими способами навязывает школьникам “цифровые образовательные платформы”? Какие опасности они таят? Автор проекта “на распутье.ру” Андрей Афанасьев с продолжением расследования новой социальной платформы.
Книга А. Афанасьева https://den-magazin.ru/utm/1453
Также смотрите “Самая опасная соцсеть. Новая соцсеть, куда не пустят родителей. Какие опасности скрыты внутри?” https://www.youtube.com/watch?v=6FAFd9BZSpQ&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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