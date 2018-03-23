Почему в школах перестали преподавать логику?

Логика – это наука о том, как надо думать. Однако в нашей системе образования думать запрещено. Можно только читать и запоминать то, что написано в учебниках и утверждено программой образования. Если кто-нибудь забыл, то он обязан снова заглянуть в учебник и выучить. Поэтому в данную систему образования наука логика не вписывается.

Есть данные, что это предмет, изучают в современных школах. А вот ссылки на учебники по логике < ![CDATA[ ]]> 1947< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> 1953< ![CDATA[]]> годов.

Насколько важна формальная логика. Формальная логика – это цемент, скрепляющий все остальные знания. Логика на самом деле “учит учиться”.Тогда почему логику, несмотря на всю её феноменальную полезность, не преподают в школах и ВУЗах.

На этот вопрос существует логичный ответ.

Логику не преподают по тем же причинам, по которым рабам нельзя владеть огнестрельным оружием. Опасно. Ведь на чём строится вся идеология современной школы? На авторитете. Детей учат не доказывать свои утверждения, а “обосновывать” их как на зоне.

Получается два конкурирующих метода аргументации. Первый через логику. Второй через авторитет (написано в учебнике или так сказал учитель). С точки зрения логики доказательство через авторитет – это логическая ошибка. Вот как это выглядит в жизни. “Да ты кто такой, чтобы спорить со мной, кандидатом наук!” Для современной российской науки это вариант нормы.

Даже, если учитель захочет, чтобы его ученики логически думали, ему этого не сделать. Например, в физике так много нелогичного, непоследовательного, запутанного и ошибочного. И всё это утверждено программой образования. Ученик обязан это выучить, ответить и получить оценку. Думать в таком процессе запрещено. Какая уж тут индивидуальность. А роль учителя сводится лишь к тому, чтобы всё, что утверждено программой образования, ученики хорошо вызубрили. А на экзамене ЕГЭ это будет проверено.

Люди в массе своей перестали доказывать, просто потому, что последовательно мыслить уже не умели. Да и потребности в этом давно уже не было. Всё было утверждено программой образования. Если забыл выученное, то необходимо снова взять учебник и выучить.

Такая ситуация в образовании возникла как минимум с начала 20 века. Результат – почти все разучились думать. Большинство думает, что они думают. Некоторые думают, что, отдав в престижную частную школу или ВУЗ своего ребёнка, который хочет изучать физику, они избегут негатива. Ничего подобного. Учебники с ошибками остались те же самые, утверждённые программой образования. И ничего нового при их изучении это не даст.

Подумайте, над, чем он будет думать?

Отсутствие логики в числе школьных предметов – как нельзя более выпукло показывает, что обучение в современной школе – это скорее дорогостоящая клоунада, чем получение знаний.

Сначала нужно понять, о какой из логик идет речь: логика – как часть философии – наука о методах правильного мышления, и логика – раздел математики, т.н. Булева алгебра.

1) Логика, как наука о методах мышления, неявно преподается через многие школьные дисциплины – математику, в которой приходится анализировать каждый пример, и искать наиболее простое и эффективное его решение, и, например, литературу, где школьники занимаются всеми нелюбимым анализом произведений.

2) Булева алгебра же преподается в необходимом (вероятно) объеме в курсе информатики.

Бытует мнение:

А зачем? Учить правильному мышлению нужно на разных предметах, втягивая ученика в процесс продуктивного размышления. Тем более, что в разных областях знаний требования к логической убедительности разные. Кажется, после войны, когда был взят курс на сближение советской школы с дореволюционной гимназией, логику учили. Не слыхал, чтобы это давало большой эффект.

Проклятый Сталин, вместо того, чтобы заниматься в школе подготовкой квалифицированного потребителя, что безусловно свидетельствует о том, что никакого роста потребления не предполагалось, забивал голову советским школьникам всякой совершенно излишней для аборигенов белибердой: всякой там физикой, математикой и зачем-то даже логикой,что безусловно не только мешает продвижению на рынок прогрессивных хлопчатобумажных рабочих штанов вместо старорежимных чистошерстяных костюмов, но, что гораздо важнее, ликвидирует саму возможность для внедрения даже такой базовой ценности, как либерально-демократическая и и нацистская промывка мозгов.

Да здравствует Никита Сергеевич Хрущев, немедленно отменивший преподавание логики в школе и тем самым приблизивший день прихода к власти Великого Торговца Пиццей (ВТП) М.С.Горбачева и не менее Великого Национального Алкоголя (ВНА) Б.Н. Ельцына!

ЦК ВКП(б) в постановлении «О преподавании логики и психологии в средней школе» от 3 декабря 1946 года признал совершенно ненормальным, что в средних школах не изучается логика и психология, и счел необходимым ввести в течение 4 лет, начиная с 1947/48 учебного года, преподавание этих предметов во всех школах Советского Союза. В соответствии с этим постановлением в 1947—1949 годах преподавание психологии было введено в 598 средних школах…Тогда же, в 1947 году, был выпущен учебник Б.М. Теплова «Психология», предназначенный для старших классов средней школы. В 1956 году появился еще один учебник для школьников, подготовленный Г.А. Фортунатовым и А.В. Петровским.

Но… Логика и психология перестали быть нужными в 1959 году. В том числе, благодаря ИНСТРУКТОРУ ОТДЕЛА ШКОЛ И ОБРАЗОВАНИЯ И СТУДЕНТУ… КОЛУМБИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТЕА И ОТЦУ ПЕРЕСТРОЙКИ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ ЯКОВЛЕВУ.

Немного предыстории

После прихода в конце 1917 года к власти партии большевиков мало кто предполагал, как далеко они готовы зайти в претворении в жизнь своих марксистских заветов. В своем «Интернационале» большевики пели: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья. А затем мы наш, мы новый мир построим». При такой постановке вопроса под каток красной революции попадало все — законы формальной логики в том числе.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс работали на стыке философии, социологии и экономики. Основоположники доктрины коммунизма склонялись к тому, что им удалось создать всеобъемлющее учение, объясняющее законы исторического развития. Многие их последователи постепенно превращали даже недоговорки и иносказание в работах основателей марксизма в догмы сродни религиозным. Дальше всех зашли в этом начинании большевики, захватившие целое государство. Марксистская философия получила сильный аргумент в свою пользу — государственный аппарат насилия, созданный большевиками в ходе революции и гражданской войны.

Основа марксизма — диалектика. Этот философский метод основан на изыскании противоречий в реальности. В рамках марксизма был разработан диалектический материализм, утверждавший примат материи над сознанием. Большевистская философия учила, что развитие мира — это продукт формирования или разрешения противоречий.

В такой ситуации логика, наука о правилах мышления, как часть философии оказалась не к месту в государстве победившего марксизма-ленинизма

Ведь законы и методы логики позволяют выявлять противоречия в любом «единственно правильном учении». Уже с конца 1910-х годов логику стали называть не иначе как цитаделью метафизического мышления, несовместимой с диалектикой. Логику обвиняли в ее буржуазной природе, вступающей в противоречие с пролетарской наукой. Современный философ Александр Карпенко метко заметил, что логика террора не оставляла место для логики.

В начале 1920-х годов большевики окончательно решили «философский вопрос». Всех неугодных гуманитарных ученых было предложено выслать из страны. В 1922 году состоялся «философский пароход» — серия организованных большевиками акций по выдворению из страны философов, богословов, социологов и литераторов.

Любое философское учение и направление, не вписывающиеся в рамки диалектического материализма, изгонялось. «Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Владимир Соловьев, Ницше, Лев Толстой», — писал Максим Горький в 1923 году. На несколько десятилетий философия в России практически прекратила свое существование.

С середины 1920-х и вплоть до конца 1950-х годов марксизм-ленинизм прочно удерживал свои позиции в советской философии. Вне его просто нельзя было сделать карьеру — в СССР никакой другой философии не существовало.

Но «воскресил» философию в СССР тот, кто ее до этого и похоронил — «корифей всех наук» Иосиф Сталин. И что показательно, возрождение философии началось с формальной логики. Нельзя сказать, что она полностью исчезла с университетских кафедр в 1920–1930-е годы. Но те, кто еще в 1920-е годы занимался логикой в открытую, в следующее десятилетие должен был писать в стол. В начале 1940-х годов Сталин неожиданно вспомнил о существовании логики. За предшествующие годы в стране пронеслись коллективизация, индустриализация, «Большой террор», миллионы людей переезжали в города.

Страна нуждалась в эффективном сталинском понимании и управлении. Видимо, даже сам Сталин понимал, что одними расстрелами в этом деле всех вопросов не решить

В начале 1941 года в Кремль вызывают профессора МГУ Валентина Асмуса. В годы революции он был впечатлен историческими переменами, которые принесла революция, поэтому на некоторое время сосредоточился на попытках совместить марксистскую диалектику и формальную логику. Результатом стала книга «Диалектический материализм и логика».

Но к концу 1930-х годов он полностью сосредоточился на изучении древнегреческой эстетики — сравнительно безопасной сферой знания в СССР. В Кремле Сталин посетовал Асмусу, что его комиссары «не умеют думать», поэтому необходимо организовать курсы логики для преподавания управленцам разных уровней. Но начало Великой Отечественной войны не позволило этим курсам состояться.

Однако, Сталин мысль о логике не отпустил. Но после войны он решил пойти еще дальше — «вождь всех народов» собрался научить думать правильно всех советских граждан. В конце 1946 года ЦК ВКП (б) принимает постановление «О преподавании логики и психологии в средней школе». К этому моменту не существовало учебных программ, логика и психология были разрушены приматом диалектического материализма. Но Сталина эти проблемы не смущали.

«ЦК ВКП (б) признал необходимым ввести в течение четырех лет, начиная с 1947/48, учебного года преподавание психологии и логики в выпускных классах средней школы. Логика и психология должны преподаваться квалифицированными преподавателями, получившими специальную подготовку в области психологии и логики», — гласило постановление, опубликованное 4 декабря 1946 года в «Учительской газете». Эксперимент предполагалось провести в крупнейших городах РСФСР: Москве, Ленинграде, Горьком, Саратове, Свердловске, Куйбышеве, Новосибирске и других.

Союзным республикам предлагалось рассмотреть вопрос о введении логики в школах во всех городах, где есть квалифицированные преподаватели

Действовать предлагалось, как и положено было в сталинском СССР, ударными темпами. К 1 марта 1947 года приказали издать учебник логики для ВУЗов, к 1 июля — учебник для школ. Предлагалось создавать кафедры логики и психологии в университетах. А в 1951 году ожидался первый выпуск учителей логики и психологии.

Это было неожиданное решение. Уже в следующем номере «Учительской газеты» его пришлось объяснить: «Громадное значение для дисциплинирования нашего мышления имеет логика. Как наука о законах правильного мышления, логика устанавливает те принципы, следуя которым мы можем избежать ошибок в наших суждениях и умозаключениях и прийти к правильным, логически обоснованным доказательствам… Изучение логики мышления является необходимой ступенью для изучения диалектической логики». Школьные учителя тут же стали писать письма о том, что ученикам не хватает умения логически рассуждать.

В общем, вся советская школа начала претворять решение в жизнь. А формальная логика при этом была полностью реабилитирована

Конец 1940-1950-х годов в историографии назван временем «высокого сталинизма». В это время диктатура Сталина достигла своего апогея. В науке подавлялись попытки любого заимствования у западных ученых. Были разгромлены генетика и кибернетика. Меч висел и над квантовой физикой, но только необходимость ее использования в создании атомной бомбы спасла эту область знания от разгрома.

Только на таком фоне возвращение логики, известной еще с Античности, казалось интеллектуальным прорывом. И действительно, он не заставил себя ждать. Приказ вождя о возрождении логики и психологии, об их включении в школьные программы потянул за собой всю философию. В советском гуманитарном знании стали возникать сферы, на которые уже не могла воздействовать идеология так, как раньше. Это позволило советским философам заявить о себе как о полноценных мыслителях, способных разговаривать со своими западными коллегами на одном языке.

Шесть лет логики

Но у школьных логики и психологии дела обстояли хуже. Как предметы они в советских школах просуществовали немногим дольше, чем главный инициатор их введения. После смерти Сталина в 1953 году проект о внедрении этих предметов в школе постепенно стал сворачиваться.

Тем не менее за шесть лет его реализации удалось сделать много важных наработок. Были созданы учебники для вузов и школ. Учебник психологии написал профессор Б. М. Теплов, который долгое время читал лекционный курс «История психологии». С. Н. Виноградов и А. Ф. Кузьмин написали учебник логики.

В начале 1950-х годов логика и психология преподавались в более чем 600 советских школах. В других школах учителя математики стали внедрять в свой предмет правила формальной логики.

После смерти Сталина на логику так же, как и в 1920–1930-е годы, обрушилась критика диалектиков. После внутрикремлевской борьбы к власти приходит Никита Хрущев, верный революционным идеалам, поэтому судьба «буржуазных» логики и психологии в школах были предрешена. При этом она исключалась из большинства вузовских программ. Под вопросом стояло и ее преподавание для математиков. Считалось, что логика не способна разрешить спорные ситуации в математике — на это способен только диалектический материализм.

В 1959 году обязательно преподавание логики и психологии в советских школах было полностью свернуто. Попытки некоторых энтузиастов вернуть их в школьную программу до сих пор ни к чему не привели. Однако фактически все современные российские социальные науки обязаны этим школьным предметам тем, что в конце 1940-х они открыли брешь в советской действительности для всех остальных форм свободного гуманитарного знания.

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