Как объединить патриотов-интеллектуалов?
Путин должен стать диктатором? Механизм замены существующей элиты. Доцент Донецкого политехческого института, философ Фёдор Папаяни представляет свой взгляд на решение проблемы отечественной элиты. В обсуждении участвуют социолог, член Изборского клуба Сергей Баранов, главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов и ведущий цикла передач «Русская мечта» Димитрий Сагал.
Статьи Фёдора Папаяни на тему «Идеологического Генштаба», опубликованные на разных площадках.
1. Статья «Трансформация элит» в газете «Завтра», ФЕВРАЛЬ, 2023 г. • № 4 (1516): https://zavtra.ru/blogs/transformatciya_elit
2. Статья «Создать идеологический генштаб» в газете «Завтра» https://zavtra.ru/blogs/sozdat_ideologicheskij_genshtab
3. Статья «Идеологический Генштаб» на сайте Изборского клуба: https://izborsk-club.ru/22127
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И. Л. Солоневич и И. А. Ильин о правящем слое послебольшевицкой России:
«Результаты каждого правительственного мероприятия зависят не только от идеи, вложенной в это мероприятие, сколько от того исполнительного аппарата, который будет это мероприятие проводить в жизнь на местах. Исполнительный аппарат будущей России явится слабым местом всего нашего государственного строительства”
В своей фундаментальной работе “Народная монархия” И.Л. Солоневич предупреждал: “перед будущей Россией с очень большой степенью отчетливости, вырисовывается опасность бюрократии. Реальность этой опасности заключается в том, что сегодняшний правящий слой страны, есть по существу почти сплошная бюрократия. Именно бюрократия будет слоем, который проявит максимальную политическую активность. Этот слой будет голосовать за ту партию, которая гарантирует возможно большее количество «мест», «служб», «постов» и власти.
Бюрократ будет голосовать против всякой партии, опирающейся на частную и местную инициативу. И эта бюрократия в интересах своей стабилизации выдвинет очередного диктатора. Если “лидер” не захочет быть лидером бюрократическим, т.е. диктатором, эта же бюрократия его и “задвинет”.
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Это было сказано в 1952 году, за сорок лет до разыгранной коммунистами пьесы под названием “падение тоталитаризма в России”. С тех пор мало что, если брать суть вопроса, изменилось. По Солоневичу “республиканская форма правления совершенно автоматически приводит к диктатуре бюрократии”. Смена республиканской бюрократией коммунистической демагогии на либеральное словоблудие означает не свержение большевизма, но, наоборот, его сохранение ещё на некоторое неопределенное время.
И кто у нас Патриоты и где они сегодня заседают..И кто их формирует ментально и физически?-конечно же Культура ..Это общее слово -это СМИ,ТВ ,Кино ,Театры ,Музеи и это оаказывается сумасшедлшие десятки миллиардов денег бюджетных..И чтобы эти потоки остались без нужного оглавления?Недавно было снятие некой татарки Треуловой с Третьяковки ,которая с Гельманом превратила все в сарай его фантазий больных и за которые она платила млн руб..Есть еще одна Семейка у Музейных шедевров -семья Лошак -Монгайт
“Лошак Марина Девовна, Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
ОК, тогда мы сразу соберем в одном месте небольшой дайджест свершений мамы Монгайт, чтоб в апреле два раза не вставать.
- Государственная премия «Инновация» за арт-объект из расследования Навального
- «Бей актив, режь сук» – выставка тату «блатной пацанки»
- Выставка халатов
- Миллион мужчине Соболь
- Дохлая лошадь
- Детские мастер-классы про Pussy Riot и «Агрессия в кино – я за!»
- Лекции заукраинской феминистки Дарьи Серенко
- Разгром исторической экспозиции
- Х@екрыл и вагины
И главное, разумеется – «Музейный квартал» за 22 млрд госбюджета, открыть который Лошак должна была в 2022 году, но, похоже, не откроет никогда/. Ну и еще раз напомним недавний тезис – у человека, буквально сожравшего великую Ирину Антонову, даже нет профильного образования.
***
Сегодня речь пойдёт об Анне Монгайт. Да, та самая телеведущая и аж креативный продюссер «Дождя», сейчас уже неприкрыто зигующая и желающая поражения русской армии, сбежавшая с началом СВО в Тбилиси. Ну, казалось бы, сбежала – и хорошо.«Всё сложно».
Как всегда в интересной пьесе: надо сначала запомнить, кто кому брат или сват. Итак, Анна Монгайт, урождённая Лошак, мама – чрезвычайно яркая личность, Марина Девовна Лошак, урождённая Боскис, неплохо устроившаяся в Москве. Владелец нескольких частных галерей, коллекционер, куратор частных коллекций искусства, директор Пушкинского музея. В данный момент Марина Лошак курирует грандиозную стройку – «Музейный квартал» на Кропоткинской, Общий объем бюджетных инвестиций с учетом выделенных средств составит 26,7 млрд рублей. Красиво, не правда ли? Скромненько и со вкусом. Но денег, как выяснилось, всё равно катастрофически не хватает, несмотря на то, что финансирование недавно увеличили ещё на 3,3 млрд. Марина Лошак активно жалуется в интервью, что с началом СВО потребуются дополнительные средства и опасается, что проект не будет завершён. Очень удобный исторический момент для маневрирования в отчётах по использованию бюджетных средств, не так ли? С мамой всё более-менее понятно. Давайте к папе перейдем.
Виктор Лошак, завсегдатай Ельцин-центра, бывший главред «Московских новостей» и «Огонька», в данный момент — директор по стратегии ИД «Коммерсант». Входит в такие небезизвестные организации, как Совет по внешней оборонной политике и Фонд Горчакова (член правления). Как Фонд Горчакова, чей попечительский совет возглавляет Министр иностранных дел Сергей Лавров, сочетается с телеканалом «Дождь» и «славойукраине» – нам, увы, никогда не понять. Но возможно, именно в таких связках и стоит искать причины наших дипломатических поражений и провальных переговоров….
Теперь посмотрим, кто у нас муж? А муж у нас Сергей Монгайт, диджей и дизайнер, прожигающий жизнь на v.i.p.- вечеринках и между делом берущий непонятно откуда госзаказы – так, по мелочи – каталоги Третьяковки, брендинг ВДНХ, ребрендинг главной выставочной площадки Москвы и созданиe фирменного стиля всех музеев, входящих в выставочное объединение «Манеж», всё графическое оформление 3-х дневного книжного фестиваля на Красной площади, брендинг для ММКЯ (Московской международной книжной ярмарки) – на последнее обратите особое внимание.
Откуда у него эти заказы? ‼️ Дело в том, что соучредитель его фирмы – «Джаст дизайн» – Андрей Валерьевич Гельмиза, директор Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок, которая собственно и проводит книжные фестивали «Красная площадь» и ММКЯ. Чтобы государственные денежки расходовались правильно, директор заказывает оформление… у себя. То есть Серёжа попросту по-братски делит с Андрюшей всё, что доверило им государство. Потому что Андрей Гельмиза — ставленник замглавы Роспечати (ныне – главы Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии) Владимира Григорьева, курирующего в России все книгоиздание, и по совместительству доброго приятеля Виктора Лошака (про связи Григорьева и Ельцин-центра мы уже тоже писали).
Не знаю, как ты, мой друг, но я даже вспотела, увидев все бездны возможностей простой девочки из Одессы, которой очень не нравится Родина… Каково ей там сейчас в Тбилиси? Как там с госзаказами? Вы знаете, что-то мне подсказывает, что это увлекательное путешествие закончится и вернётся наша Анечка в золотую свою Москву, во всех смыслах золотую, к своей курочке-несушке, несущей золотые яички. В свои прекрасные апартаменты в стиле лофт, где только одна плитка в ванной стоит вдесятеро дороже всего, что нажил ты, дружок, за свою нелегкую жизнь.
***
Лошак жена Лошака. Лошак муж Лошака.
Есть в нашей оккупированной культуре замечательная пара хмырей, кто слегка сильнее Мединского в культуре моей страны.
А почему такой взлёт? Есть ещё один Лошак там на вершине культурки россиянии. Выше уже помянул эту фамилию. Её муж, тоже одесский еврей Лошак Виктор Григорьевич.
Был знаменит тем что самое глобальное издание долго возглавлял – «Московские новости». Десять ельциноидных лет – с 1993 по 2003 годы. Потом немножко либерастный «Огонёк». В 2003 году был объявлен Союзом журналистов России «Главным редактором года». И сразу свалил в тень – стал чиновником в концерне Коммерсант. Но не просто спрятался – стал рулить важным: Советом по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. То есть от имени Путина и Медведева раздаёт премии и гранты в культуре. Выше он Мединского? У кого печеньки в руках, тот Майданы и делает…..
п.с. Так кому у нас принадлежит вся Культура -вся у жидов..Да здгавствует Патриотизм Русы и Кота либерманского со своим паникерскими верстками и поисками врагов
Патриоты сидят турьма. Кто лучше всех воююет у Пригожина а? Патриоты. Кто сидит турьма Красноярске Быков и Фургал, это граждане вербинских островов? Ноу сэр, это патриоты, допатриотились, загремели, теперь заседают в местах отдаленных. Националиста патриота Тесака самоубили в турме, героев Новороссии на рабочем месте. Патриоты и коммунисты ходят по краю.
всё Игореша, ставим на тебе крест -к новому мышлению ты не способен..Но они шагают дальшес Россией в кармане и у них неплохие результаты года :
Нефтяная отрасль
По итогам 2022 г. добыча нефти в России составила 535,2 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт вырос на 7,6% до 242 млн т. Переработка практически достигла 272 млн т, это на 3% ниже показателя прошлого года. При этом, вследствие модернизации НПЗ, производство автомобильного бензина и дизельного топлива увеличилось на 4,4% (до 42,6 млн т) и 6% (до 85 млн т) соответственно. Глубина переработки нефти составила 83,9 % (+ 0,5 п. п. к 2021 г.).
В 2022 г. открыто 38 месторождений углеводородного сырья с суммарными извлекаемыми запасами нефти 96,4 млн т. Планомерно ведется дальнейшая разработка ресурсной базы, в том числе, за счет трудноизвлекаемых и шельфовых запасов. В течение года продолжилось совершенствование фискальной системы для поддержки разработки этих категорий нефти.
Развиваются собственные технологии. В частности, в 2022 г. запущен проект по созданию инновационной, не имеющей аналогов в мире, технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты. Реализация проекта позволит существенно повысить процент извлечения углеводородов на месторождениях высоковязкой нефти, а также включить в широкомасштабную разработку такие виды ТРИЗ, как баженовская, доманиковая, абалакская, хадумская, куонамская свиты. Такая инновация может обеспечить не только импортозамещение, но и импортоопережение в освоении ТРИЗ.
Здание химреагентов на «Ямал СПГ»
Источник: metall.pro
Внутренний рынок нефтепродуктов в течение всего 2022 г. был надежно обеспечен топливом. В результате цена бензина в России сегодня почти в 2 раза ниже, чем в среднем в Европе.
Продолжилось сотрудничество в рамках соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+. В октябре прошлого года мы приняли решение снизить квоты на нефть на 2 млн б/с с ноября 2022 г. и продлить условия сделки до декабря 2023 г. На встречах и в декабре, и в феврале участники ОПЕК+ оставили эти договоренности без изменений.
Напомню, что западные страны начали поступательно заявлять об отказе от российской нефти. С 5 декабря прошлого года ЕС введено эмбарго на транспортировку нефти морским путем, с 5 февраля текущего года — на поставку нефтепродуктов. В санкционный пакет вошло установление верхнего предела цен на мoрскую транспoртировку российской нефти и нефтепрoдуктов в третьи страны. Все это уже привело к волатильности мировых нефтяных рынков и неблагоприятным экономическим последствиям для стран-инициаторов ограничений. Цена на нефть марки Brent достигала 125 долл./барр. и удерживалась выше 100 долл./барр. до осени прошлого года.
При этом в течение последних месяцев мы принимали превентивные меры на случай таких действий. Состоялось несколько совещаний у президента России, где мы обсуждали необходимые шаги реагирования. По итогам принятых решений российские компании уже выстраивают новые логистические цепочки. В частности, для переориентации поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны в 2022 г. реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино. В результате мы обеспечили рост транспортировки в страны АТР до 42 млн т нефти в год. Если на пике в марте-апреле падение добычи составляло около 1,2 млн б/с, то уже к середине года мы восстановили добычу до уровней января-февраля в примерно 10 млн б/с.
Сегодня мы продолжаем искать и находить новые рынки. В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат.
Добыча газа в 2022 г. составила 673,8 млрд м3. Экспорт снизился на 25,1% до 184,4 млрд м3. Это связано с объективными причинами — отказом европейских стран от покупок российского газа, а также диверсиями на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2».
В то же время в течение года активно наращивались поставки газа в КНР. Не раз были обновлены рекорды суточной транспортировки российского газа по газопроводу «Сила Сибири». В результате поставки газа в Китай по «Силе Сибири» увеличились на 48% и достигли исторического максимума в 15,4 млрд м3.
Мы видим потенциал роста поставок газа в АТР. Активизирована работа по дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры. Для этого компания «Газпром» по поручению президента России прорабатывает ускорение строительства «дальневосточного маршрута», а также магистрального газопровода «Сила Сибири 2».
Развитие этих проектов привлечет 4-5 трлн руб. дополнительных прямых инвестиций и 1,5-2 трлн руб. в смежные отрасли (металлургия, цементная отрасль, химическая промышленность и т.д.).
Особое значение придаем развитию производства СПГ. Экспорт СПГ в прошлом году вырос на 7,9% и достиг 45,7 млрд м3. Мировой рынок газа становится максимально глобальным, поэтому в будущем в силу мобильности сжиженный газ станет все более востребованным.
Особую важность сегодня приобретает обеспечение газом потребностей внутреннего рынка. В первую очередь, речь идет о задаче по газификации и догазификации регионов России. Напомню, что по решению президента страны социальная газификация стала бессрочной. То есть теперь граждане могут подавать заявки на бесплатное подключение без временных ограничений. Кроме того, будут газифицированы котельные, которые снабжают образовательные и медицинские учреждения. Отдельным категориям граждан предоставляются субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков.
На конец прошлого года заключено порядка 750 тыс. договоров на присоединение к газораспределительным сетям. До границ земельного участка газ подведен к более 500 тыс. домовладений, что в 2,5 раза больше уровня предыдущих лет. Потенциал догазификации составляет более 2 млн домовладений.
Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры газоснабжения потребителей в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В прошлом году было построено два газопровода протяженностью 71,5 км и 11,1 км. В результате в новых регионах обеспечено газом 187 тыс. абонентов.
Угольная отрасль
Угольная промышленность одной из первых столкнулась с ограничениями западных стран на поставки. Тем не менее, отечественные угольные компании смогли оперативно пересмотреть свою экспортную политику, оптимизировать подходы и адаптироваться к новым реалиям.
В результате в течение 2022 г. было добыто 443,6 млн т угля, что чуть больше показателей прошлого года. По итогам года экспорт снизился на 7,5% (210,9 млн т). При этом на 12,2% (до 172,42 млн т) выросли поставки на внутренний рынок.
Сегодня усилия государства и угольных компаний направлены на дальнейшую переориентацию экспорта российского угля в страны АТР, а также стимулирование роста спроса на уголь на внутреннем рынке. Для этого предусматривается модернизация Восточного полигона железных дорог (II этап), что приведет к увеличению провозной способности БАМа и Транссиба на экспорт до 180 млн т/г. Также ведётся строительство железнодорожной ветки «Эльга – Чумикан», что обеспечит рост объемов отгрузок угля до 10 млн т/г. в 2025 г. и до 30 млн т/г. в 2030 г. Развитие Эльгинского угольного комплекса приведет к увеличению добычи до 50 млн т. Также в проекте разработка и развитие ряда месторождений, строительство и реконструкция электростанций.
Одними из основных внешнеэкономических партнеров России остаются Китай и Индия. Оба государства продолжают наращивать импорт российского угля. За прошлый год наша страна экспортировала в Китай 59,52 млн т угля (+11,2% к 2021 г.), в Индию – 16,7 млн т (+147,8% к 2021 г.).
В октябре 2021 г. был заключен меморандум с Индией на поставку 40 млн т/г. коксующегося угля до 2030 г., что будет дополнительным стимулом развития угольной отрасли России. Заинтересованность Индии в увеличении закупок российского твердого топлива связана с планами страны диверсифицировать источники поставок угля и снизить зависимость от импорта австралийского угля. Рассчитываем, что к 2030 г. экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 1,5-2 раза.
Электроэнергетика
Производство электроэнергии выросло на 0,7% по сравнению с прошлым годом и составило 1138,7 млрд кВт·ч, а потребление электроэнергии — на 1,5%, до 1123,6 млрд кВт·ч. Было введено 1,62 ГВт новых мощностей. При этом четверть из них (более 400 МВт) — это объекты возобновляемой энергетики. Выработка электроэнергии на возобновляемых источниках энергии выросла на 38%.
Особое значение, как и все предыдущие годы, придается прохождению осенне-зимнего сезона. Здесь все идет в штатном режиме. При этом российские энергетики активно работают над восстановлением энергетической инфраструктуры на новых территориях Российской Федерации. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях восстановлено электроснабжение более 35 тыс. жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения.
В течение года принимались важные документы и решения в отрасли. В декабре 2022 г. правительство актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 г. Предусмотрено последовательное обновление оборудования тепловых электростанций — до 2035 г. будет введено 45 гигаватт генерирующего оборудования на тепловых электростанциях. Будет построено 24,2 тыс. км новых линий электропередач и введено 69,3 тыс. мегавольт-ампер трансформаторной мощности.
С текущего года внедряется единая система планирования в электроэнергетике. Теперь программные документы в сфере перспективного развития отрасли будут разрабатываться централизовано. Формировать генеральную схему размещения объектов электроэнергетики и программу развития электроэнергетических систем будет «Системный оператор». Ранее эти функции выполняли субъекты России.
Отмечу, что в 2022 г. установлен очередной рекорд по выработке электроэнергии атомными электростанциями в 223,371 кВт·ч. ГК «Росатом» полностью перевела реактор БН-800 на четвертом блоке Белоярской АЭС в Свердловской области на МОКС-топливо, что является ключевым шагом в выстраивании двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла.
В рамках развития низкоуглеродной энергетики Россия развивает водородную отрасль. В конце прошлого года в стране утверждена дорожная карта развития высокотехнологичного направления «Развитие водородной энергетики», которая стала единым документом развития отрасли. В январе текущего года между Правительством России, ГК «Росатом» и ПАО «Газпром» заключено соглашение о реализации дорожной карты. В части федерального проекта «Чистая энергетика» на развитие водородной энергетики предусмотрены средства федерального бюджета в размере 9,3 млрд руб. на период до 2024 г.
Реализуются мероприятия по импортозамещению и внедрению принципов НДТ, цифровой трансформации в отраслях ТЭК и противодействию изменению климата. Продолжается международное сотрудничество как в двусторонних форматах с дружественными странами, так и в многосторонних, в том числе на базе ОПЕК+, БРИКС, АСЕАН, ФСЭГ и т.д.
п.с. ну шо -сьел-а мы то энергонезависимы
Марина, я вам уже писал, продайте горшки герани, всю живность доски и мебель на дрова печь и радиаторы сдайте на лом и купите новый телефон или резину к авто, вы получите тот результат как получили в современной РФ.
А что ты слышал про азотную бомбу ?и веришь ли ты в искусственность землетрясения в Турции
Ты веришь что С-400 может изменить землетрясение на наводнение ?
Если память мне не изменяет ни одно с 400 еще не сбила ни одного ф. За 30 лет, даже с 100 сбила в СФЮ ф а вот 400 нихт, сцыт…
Если сцыт СФУ Ф. за 10 лет нихт а вот память 100. ес итыз
Чу поэтому я всегда говорю если сцыти эф сбивать сцыти сбивать спутники наводки топить корабли которые вас воевать танки везут, дайте хотя бы бойцу винтовку нормальную вместо та-та-та, мосинку 21 века весом как мосинка калибром девять что шила любой броник любую бронемашину с триста метров. Кулимет достойный под тот новый патрон. Чу это не космос, это меканика дедовская плюс оптика нонешняя. Могут? Куй, так кули тогда звиздеть. Пусть шмаляют с мосинки и та та та делают из 5.45
КОРОТКО ОБ ЭКОНОМИКЕ
МСП в России генерирует 20% ВВП, пятую часть всего. Средняя рентабельность малых предприятий 14 %, но в массе от 2% до 7%. Средняя ставка по кредиту, если есть залог и ещё куча условий 17-23% в год. То есть МСП в РФ даже теоретически отсечены от доступа к кредиту.
Но даже если кому-то удалось его получить, то он вынужден сразу же начинать его гасить, не успев ничего сделать, не запустив производства, не наладив сбыт, не обучив персонал. Налоговая кстати так же начинает сразу забирать своё, не обламываясь и не дожидаясь когда поросенок хотя бы родится.
А вот рентабельность капиталов банков в среднем 24% и при любых раскладах они в прибыли, даже на падающей экономике, снижении спроса и сокращении сбережений граждан…за счет этих самых граждан, этой самой экономики, спекуляций и манипуляций.
Мы точно с тех начали СВО ?…п.с. давай Игореша заканчивай чинить примус ,создавай партию “Малый Бизнес “и на улицу..
Марина иллюзией не надо заниматься с кредитами и без. МП… торговля овощами под азербами без всяких кредитов справляются. Ремонт машин условно узбеки. Служба быта армяне. Агро, теплицы и тд, азербы нанимают и эксплуатируют киргизов! Никаких вливаний им в агро не надо! Вывод – там нужна свобода а не кредиты. Производство бытовой техники нужно глобально делать в южных республиках, там где дешевая раб сила и не надо отапливать помещения. На первом этапе необходимо прекратить сертифицировать кит. г-но. Например эл. плитка китая служит год, белорусская эл. плитка двацать лет. Кит стоит рупь, бел восемь рупий. Год это прямая причина закрыть проект плит и обогревателей китая а они в добавок пожароопасны. И… начать делать такое же г-но в узбекии и разрешить его. Так достигается рынок-дружба братонародов. Кредиты Марина это просто распил от ресурсов. Можно просто раздать, а можно трачить кредиты. То что дает быструю прибыль в кредите не нуждается а нуждается в рынке, который государство должно дать своим вассалам силовым путем.
умница ты Игореша ,а труселей КТ и Локу нашьешь и носки им еще нужны.??.Я всегда за -там ,где китайцев уберут и дадут возможность нашему человеку на себя и немного на других работать..Но и В РБ такого нет ,представь -одна китаеза и турка с носками..
Если г-во не может трусов пошить…
Нужна и реформа образования хотя бы на время войны, а война теперь надолго. Набрали первые классы считайте сколько детей имеют хор зрение слух здоровье память. В пятом, десятом проверяем сколько осталось от исходного и по этому параметру закладываем оплату педу и админу школы. Выпускаете калек сосите лапу, калеки для бою не нужны, для продолжения рода не нужны.
И о чём энти циферки тебе говорят?
Да, энергонезависимы,только как сказал бы Русофиля:”только ни труселей, ни носков пошить не себе не можем”. Особо радует противодействие изменению климата,уже все поделали можно и с климатом побороться.))))
так радуйся КТ -Польша всегда труселями торговала ,оттого и комплекс у пшеков неполноценности -наладим с тобой поток трусов..правда ,если китайцы разрешат….А что, развае трусы и носки спасают от голода и холода..
А ты КТ будешь сегодня участвовать в 10 заседании Рамштайн??Польша отдала свои последние 74танка Т72 ..Франция орет :”Нас обокрали ,где наши инвестиции в юг страны ,немцы вложились в Харьков ?1. А все отдают БлекРок -он там желает оружие точать -ибо затратно возрождать у себя..А ты в курсе КТ ,что Украины нет -как вы назоветесь теперь -52 штат БЛМ ??1. https://t.me/ukraina_ru/132396..это сегодня твоя основная газета Файнешэл Таймс напечатала рисунок …нет вас ,похоронили -белые тапки ищи в польше или врут саксы
Пока Путин как лидер нации не прекратит русофобскую положительной дискриминации русского народа политику, ни какого объединения Народа и патриотизма не будет и в помине. Те потуги которые предпринимает неолиберальный глобалистский правящий режим, исключая русский народ, дав ему оскорбительное погоняло русскоязычный, представляет собой только маскировку истинной русофобской политики усиленной мигрантами из Азии.
ну вот наконец-то и рожа появилась у многословного антисемита как бы-цель, как у всех русофобов и России в т.ч.- ВВП..Надо же ,такая мелочь ,как ставленник кланов ,а так волнует массу писарей и хохлов в особенности..Просто табунами всех мастей змагары ,либерасты ,хохлюки бегают с темками ,им кем то начеркаными и протолкивают одну темку -долой ВВП ..Дальше твое пребывание здесь нерентабельно -ищи новых лохов …А так пел,так пел за справедливость во всем мире и против сионизма ,робот КЛМНОРПСТ..
пшел вон…