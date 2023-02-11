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Нефтяной фронт сдан: зачем Россия сокращает Добычу Нефти? | Геоэнергетика Инфо

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Нефтяной фронт сдан: зачем Россия сокращает Добычу Нефти? Геоэнергетика Инфо
Россия с 1 марта добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать её тем, кто прямо или косвенно придерживается ценового потолка. Почему именно сейчас и какие это будет иметь последствия для России расскажет Александр Фролов. Приятного просмотра!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Y1_vh1nXMY
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