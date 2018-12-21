Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 декабря 2018

Сирия: новые угрозы и интересы американских генералов

Крайне негативно на обстановку в районах к востоку от Евфрата влияют корыстные интересы американских генералов. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. «Совместно с курдскими отрядами военные США контролируют основные объекты добычи и переработки нефти в Восточной Сирии. За покровительство командиры курдских сепаратистов платят американцам процентами с многомиллионных прибылей от нефтяной контрабанды. Она идёт на экспорт через «серую зону» в районе Синджара на иракской территории, подконтрольную формированиям Рабочей партии Курдистана и отрядам самообороны сирийских курдов», — сообщил офицер. Он подчеркнул, поскольку все соседние государства нуждаются в дешёвой нефти, прибыльность этой торговли огромна. «Проезд через сирийско-иракскую границу фур с нефтью обеспечивают курды и американцы. Характерно, что в накладе не остаются и бандгруппы ИГИЛ*. Хотя они и утратили контроль над самими месторождениями, нефтяные караваны не смогли бы беспрепятственно пересекать пустыню, если бы игиловские полевые командиры не получали свою долю», — добавил военнослужащий. «Такая схема обогащения особенно возмутительна на фоне бедственного положения населения Заевфратья и разрухи, царящей в освобожденных от ИГИЛ районах по обе стороны сирийско-иракской границы. Недовольство жителей жестоко подавляется. Американцы закрывают глаза на массовые репрессии, проводимые так называемой “службой безопасности” Сирийских демократических сил, составленной из курдских боевиков радикального толка и известной как “Асаиш”», — уточнил собеседник «Русской Весны». «Подобное отношение к местному населению неизбежно провоцирует угрозу нового конфликта. Вооруженные группировки сирийской оппозиции при поддержке Турции могут начать наступление на Заевфратье, чтобы подчинить себе эти богатые нефтью районы. Данной ситуацией неизбежно воспользуется третья сила — ИГИЛ, которую американцы, занятые нефтяной контрабандой, так и не добили», — поведал офицер. «Словом, так же, как в Ираке и Афганистане, американская оккупация в Сирии ведет лишь к гуманитарной катастрофе и кровопролитию», — подытожил военный. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России следят за подозрительными автоколоннами в зоне оккупации США в Сирии (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Оперативная обстановка в Сирии: российские военные фиксируют активность боевиков

Несмотря на достигнутые соглашения по установлению режима прекращения боевых действий в Сирии, созданию зон деэскалации вокруг провинции Идлиб, ряд незаконных вооруженных формирований отказываются прекращать ведение боевых действий против сирийской армии. Подробности об оперативной обстановке в САР «Русской Весне» рассказал военный источник. Различные мониторинговые группы, в которые входят представители России, Сирии, Ирана и Турции, постоянно фиксируют атаки боевиков на позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики, а также обстрелы жилых районов, приграничных с зоной деэскалации сирийских населенных пунктов. Так, в период с 10 по 20 декабря 2018 года был зафиксирован 131 обстрел позиций правительственных войск и сирийских городов со стороны боевиков. В результате этих атак есть погибшие и раненые. Стоит отметить, что интенсивность атак со стороны вооруженных группировок в последнее время увеличивается. Так, в ноябре 2018 года было зафиксировано лишь 154 случая атак боевиков, в то время как в декабре их уже 177. Всего с 17 сентября 2018 года, когда вступил в силу режим прекращения боевых действий между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями, зафиксировано уже 797 случаев обстрелов позиций правительственных войск и сирийских населенных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате атак боевиков погибло 60 человек, еще 192 человека получили ранения. Читайте также: Трупы «спецназа бармалеев»: в Сирии уничтожен отряд «элитных» смертников (ФОТО 18+)

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«Доверяй, но проверяй»: Постпред России при ООН усомнился в выводе войск США из Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГИЛ* не означает прекращения существования коалиции. «Доверяй, но проверяй — давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем», — сказал Небензя в четверг журналистам. Он добавил, что «мы слышали такие объявления и раньше и знаем, что они кончались только усилением американского присутствия». «Если это так действительно (США выведут свои войска, — ред.), то это шаг в правильном направлении, безусловно», — заключил постпред. Читайте также: В Совфеде предложили «простой ответ» на американские санкции * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Рождественский подарок Дональда

* * *JohnBolton Вы, ребята, собираетесь отказаться от наших друзей и союзников, курдов ? Пожалуйста, не надо. Надо пересмотреть границы, создать свободную курдскую нацию, чтобы противостоять влиянию Ирана в регионе и создать там постоянные военные базы.Пожалуйста , в Сирии есть не только курды. Спасите курдский народ в Сирии. Не уходите из Сирии. Курды нужны США.Я уверен, что курды поймут. США , в конце концов, перед экзистенциальной угрозой нескольких тысяч обездоленных гондурасцев. Оставь это Владу и иранцам, которые разберутся.Ваша забота о курдах является ложным прикрытием реальной причины – того, что вы ненавидите Путина, контролирующего Сирию. У США там нет целей, смиритесь с этим.Почему вы были там, почему работали с курдами, чтобы победить ИГИЛ? Почему ты такой бесчувственный. Худший президент США . Вы сделали США более слабыми.Турецкое наступление кажется неминуемым. Время для курдов уходит очень быстро и им надо искать компромисс с Дамаском. Текущий статус-кво не продлится до Нового Года.Игры в которые играет Трамп очень опасны. Он оставляет беззащитными тысячи курдов, которые будут убиты Эрдоганом. Трамп помог России, Ирану и Турции в этом вопросе и ослабил США.Вы продолжаете преследовать наших союзников. Эти курды сыграли важную роль в борьбе с ИГИЛ на нашей стороне, а вы продали их Турции, России и Ирану. Что ваши израильские друзья думают об этом? Ваша внешняя политика основана на собственной выгоде, а не на интересах США.1. Бывшие президенты тоже предавали курдов2. Если бы США остались там, его бы тоже критиковали. Будь ты проклят, если ты это сделаешь. Будь ты проклят, если нет.3. Надеюсь, он, в отличие от своего нелогичного твиттера, устроил что-то еще. План Б какой-нибудь?POTUS. Как ты смеешь неуважительно относиться к нашим жертвам, оставлять Курдов и французов в одиночестве!!?? Слабый президент получает внешнеполитическое руководство от Ирана и России !!!!Почему этот идиот вывел войска из Сирии? Тем самым он отказывается от курдов и приносит их в жертву Путину, Эрдогану и Ирану.Есть ли более надежный и смелый союзник, к которому США относятся хуже чем к курдам?Если этот момент не побудит Республиканскую партию остановить этого безумного радикального POTUSa, то США будут нести ответственность за смерть многих курдов . Наше положение в мире будет еще ниже, чем сейчас. Короче …. Путин побеждает. Мы все будем в опасной ситуации.Наши союзники сейчас плохо подготовлены к потокам беженцев из-за дебильного решения @ realDonaldTrump! Путин хочет Сирию! Эрдоган хочет раздавить курдов, которые снова будут преданы США ! Израиль облажался!Как вы относитесь к тому, что Турция объявляет, что они будут охотиться на курдов, как на животных, поскольку нас не будет, чтобы поддержать нашего верного союзника в регионе? С такими друзьями, как США, курдам даже враги не нужны.Глобальное управление США вновь доказывает, что оно не может защитить тех, кто в этом нуждается больше всего. Страшный день для будущего курдов и свободного Курдистана.Трамп бросает курдов волкам для кормления. В свою очередь, он делает хорошее дело с Эрдоганом и для Америки «Great Again». Позор тебе! Позор всем американцам, поддерживающим такую ​​трусливую мораль и деспотизм! США еще никогда раньше не были такими маленькими!Вы продолжаете планы Обамы о том, чтобы Ирак боролся за себя! ИГИЛ было по существу побеждено в Ираке к 20.01.17. Курды воевали за США … СЕЙЧАС это будет второй раз, когда США откажутся от курдов . Джордж Буш-старший покинул курдов после первой войны в Персидском заливе. Саддам Хуссейн устроил им резню!В то время как Трамп демонстрирует огромную слабость, нелояльность (по отношению к армии США и курдам ) и вчерашние уступки Путину, все больше стран-изгоев прибегают к тому, чтобы воспользоваться этим: Северная Корея объявила сегодня, что не произойдет денуклеаризации, если войска США не покинут Южную Корею. Трамп НЕ защищает США.Русские избавят Сирию от ИГИЛ, а иракцы делают то же самое в своей стране. Иран не добьется успеха в регионе, особенно с введением жестких санкций против него, о которых слишком многие хотят забыть. США не заложники дружбы с курдами.Я думаю, что этот человек – свинья, и я очень сочувствую курдам , но они будут дураками, если не придут к соглашению с сирийским правительством, особенно учитывая их кровных врагов – турки склонны их пожирать.Проблема в том, что новое определение термина «союзник» означает «страну, на которую США должны тратить ценные ресурсы и военные жизни на защиту, без какой-либо выгоды для США» . Это не дает нам никакой выгоды тратить американские жизни и ресурсы для сирийцев и курдов.Я думаю, что меня вырвет !!!! Если у кого-то все в порядке с этим последним козырным поцелуем с Путиным … ну, вы не обращайте внимания! Курды , воевавшие за США в Ираке, а также в Сирии будет убит Эрдоганом, который воспользовался козырем для вывода войск США.Другими словами, Путин поручил мне уйти, и в этой сделке я бросаю наших курдских союзников под танк, и я получаю возможность продавать оружие Турции. Победители: Россия, Иран и Турция! Лузеры: курды , США и Израиль!У Путина должен быть какой-то проклятый "компромат" на Республиканскую партию. Они играют глупо, но вполне очевидно, что Трамп принял это решение самостоятельно и против интересов США . Будут убиты лояльные курды , и Россия и Иран будут наделены всеми полномочиями в Сирии. И Нетаньяху склоняется перед решением Трампа.Вступить в любую военную коалицию с США в будущем – из-за Трампа – будет сложно. Вывод войск из Сирии позволит Эрдогану в Турции уничтожить курдов тысячами. США должны быть твердыми в военном отношении с смелыми людьми в Курдистане.Курды боролись вместе с США против ИГИЛ. Где была Турция в этой битве? Угрожала купить оружие у РОССИИ!Это хорошо сочетается. США продают Турции оружие, такое как ракеты "Патриот", а Турция не использует его против курдов из-за Америки. Теперь Америка уходит, все еще продавая оружие, а Турция уничтожит курдов с помощью американского оружия. Беспроигрышный сценарий для Трампа.Жизнь солдат США достойна спасения, да, безусловно. Хотите умереть за курдов ? Тогда возьми оружие и заступайте на пост. В противном случае, заткнитесь и следите, чтобы Трамп спас американские жизни.США вне игры. Потому что Турция хочет этого.США дважды предавали курдов в Ираке. Казалось бы, курды должны были дважды подумать, прежде чем снова нам доверять.Урок для всего мира – не становитесь другом США, потому что наш нынешний президент нанесет вам удар в спину, потому что он марионетка Путина и должен Саудовской Аравии за свои инвестиции. Очень грустно.Что вы уничтожили? Объясните это курдам , от которых вы отказываетесь. Объясните Израилю, почему вы позволяете Ирану, туркам, русским и Асаду контролировать регион. Почему вы позволяете ИГИЛ восстанавливаться, полагая, что они победили США ? Вы изменнический дурак.Позднее госдепартамент заявил, что одобрил продажу ракет «земля-воздух» «Пэтриот» в Турцию, чтобы США не мешали Турции бороться с курдами , которых они ненавидят. США платят, и теперь Россия и ИГИЛ побеждают. WOW dejavou из Саудовской Аравии. Что же это был за 100-миллиардный военный контракт?Добавьте Турцию в этот список восторженных стран, мечтавших увидеть выход США из Сирии . У Турции будут новые вооружения – ракеты Патриот, предоставленные США, чтобы убить больше курдов . Наша страна совершает ОГРОМНУЮ ошибку. США полностью потеряли свою человечность?Турция предупредила США ? Турция зарезала армян 100 лет назад … геноцид … теперь Турция собирается зарезать курдов? Какая чудесная страна …Он продолжает делать выгодные шаги для Путина, а не для американцев !!! Он сделал это за 8 часов до конца пресс-конференции Путина. Большое одолжение Путину. Не для демократических стран. Не для США , Израиля или демократических сирийских сил.Новый план; США собираются сделать вид, что отказываются от «так называемых» курдов , потворствовать операции Турции в отношении террористов РПК / YPG, повторно активировать и поддерживать ИГИЛ, устраивать новые кровавые атаки в Сирии и обвинять Турцию во всей этой грязной игре.Спасти курдов невозможно. Израиль не способен поддерживать большие силы на фронте в 800 км и не желает начать большую войну ради курдов. Саудовская армия вообще бесполезна. Курды не имеют выхода к океану, никто не может остановить Турцию на ее собственной границе, кроме России. или США.Курды были сданы США и @ realDonaldTrump в виде Рождественского подарка Ирану и Турции. Это подарок @ realDonaldTrump сделал своему хозяину Путину на новый год. Война с террористами не закончена! Это большая ошибка для ближневосточной политики.Почему США оказались в проигрышной войне с Сирией. Там нет союзников, кроме курдов … нет интересов. Единственная причина – из-за Путина.Те курды, которые влюбились в США, заслужили все, что получили. Кто не знает, что США бэкстаббер? Курды , многие из которых являются моими друзьями, никогда не имели страны. Это древние кочевые люди, которые всегда жили в 4 основных народах Ближнего Востока.Если Путин хочет, чтобы Трамп вышел из Сирии, я вижу большой красный флаг. А курды не заслуживают этого , и это создает черный образ США в мире. Кто будет доверять нам, пока Трамп находится в офисе. Он – катастрофа и предатель американских ценностей. Ужасно!Это не США , это путинский марионеточный козырь. Он в отчаянии, и его время в офисе истекает. Новый Конгресс 3 января, возможно, сможет привлечь его к ответственности, и, надеюсь, вице-президент Пенс разрешит разумную дипломатию с нашими союзниками в демократических ценностях. А курды являются героями.Я не буду поддерживать его во второй раз. Если он выйдет из Сирии, я буду выступать против него. Он заключил сделку с дьяволом (турецким Гитлером Эрдоганом). Курд , сражавшийся на стороне наших героев, будет убит этим злым человеком Эрдоганом. ИГИЛ придет и будет преследовать нас здесь, в США.Турция и русские поздравили герра Стрампа с внезапным наполеоновским отступлением. Бедные курды …. они заплатят рекой крови из-за предательства США. То же, что уже было в Ираке …Вы не учли MBS … Трамп искал рычаг, чтобы Эрдоган мог снизить давление на MBS. Выдача Гюлена не удалась. США, отказавшиеся от курдов в Северной Сирии, должны быть на втором месте в списке желаний Эрдогана!Я Трамп! Президент США , счастливого Рождества мне! Ох и дружку моему Путину!Разве вы не волнуетесь, что народы мира увидят в США недобросовестного союзника из-за того, что они бросили курдов и Свободную сирийскую армию на милость беспощадной российской / иранской армии Сирии и политически мотивированных турок.Трамп принял заказы от Путина для США, чтобы выйти из Сирии!Трамп должен Путину! Он не подходит, чтобы вести нас. Трамп ожидает, что военные схватят свои сумки для гольфа, сядут в самолет и все кончено! Он позволит каждому живому курдскому союзнику умереть, чтобы угодить Путину! + Турции! Остановите его безумие !!!Если бы вы заботились о курдах , вы бы не ласкали их угнетателей; Баасистские режимы Ирака и Сирии. Вы очернили героические силы, которые свергли Саддама Хусейна, человека, который отравил курдов . Курдские солдаты Пешмерги были на стороне Великобритании и США , но вы над ними смеялись.Турция готовит огромное наступление против северной Сирии. Эрдоган не был в состоянии сделать это до сих пор из-за США . Но США больше озабочены последствиями от Хашогги, чем защитой курдов. Турция воздерживается от раскрытия полных деталей дела Хашогги и, таким образом, получает свою войну.@ realDonaldTrump передал Ближний Восток русским. Путин просто так сказал. Не советуясь ни с кем, вы постепенно выводите США из мирового порядка. Мы заправили хвост и побежали. Вы подвергаете опасности курдов , Израиль, Иорданию. Это не МАГА. Колоссальная ошибка.Почему Сирия и Россия не могут помочь курдам? Почему это обязательно должны быть США?После решения о выходе США руководство СДФ и сирийского режима проводят встречу на высоком уровне и обсуждают передачу нефтяных месторождений к востоку от Евфрата режиму …». Вы этого хотели?Вы хотели, чтобы США навсегда остались в Сирии? Для чего? Удалите курдов, которые любят нас, и пусть Россия и Иран вступят во владение.Курды были использованы в качестве политических пешек в течение многих лет. США боятся расстроить Турцию.Я написал два года назад: « США предадут курдов после падения исламского государства. У меня нет сомнений». Исламское государство пало. Что происходит сейчас?Американцы потратили впустую курдские жизни, чтобы избавиться от ИГИЛ. США знали, что ИГИЛ представляет угрозу для Запада. Расширение ИГИЛ было быстрым, и они должны остановить это. Итак, что они сделали? Они потратили впустую курдские жизни, чтобы закончить это. Так что спасибо вам курды !Путин рад, Турция и Иран взволнованы до предела; Конечные победители ИГИЛ и Асад Предатель Трамп!; США ЧТО ПРОИСХОДИТ???Это не имеет никакого смысла. США воюет с ИГИЛ, потому что ИГИЛ поклялся убить американцев , и теперь вы спрашиваете , почему? Вы оставляете курдов уязвимыми, когда они были нашими союзниками. Вы не преданы никому, кроме Путина и МБС.К вашему сведению, если вы не хотите навсегда оставить американские войска в Сирии, вам придется либо взять с собой курдов , либо отказаться от них. Турция ненавидит курдов , и Асад тоже. Решение состоит в том, чтобы переместить курдов сюда в США или Европу, или согласиться с тем, что они могут быть убиты.Трамп в одностороннем порядке уходит из Сирии, игнорируя советы и протесты своих советников, Конгресса, генералов, бросает курдов под автобус, уступает влияние США. Еще раз, он не радует США . Он радует Россию и Турцию.Курды на севере Сирии играют важную роль в борьбе с ИГИЛ. Теперь их предают очень противным образом, когда США отступают.США посылают сигнал, что им нельзя доверять, особенно если Россия заинтересована в каком-либо вопросе.Трампу понадобилось 5 миллиардов долларов за его стену. Продал курдов (после их использования) в Турцию за 3,5 миллиарда долларов. Интересно, какую еще трагедию США собирается сделать, чтобы другие 1,5 миллиарда долларов для их стены были такими белыми, чтобы чувствовать себя защищенными от коричневых людей?Каждый раз, когда есть политическая возможность убить курдов за границей, вы обнаруживаете, что Эрдоган делает телефонные звонки или посещает США, Иран и Россию.Курды обалденные. Как и способ поблагодарить их. США просто выбрасывают свое барахло. Уйдут десятилетия, чтобы восстановить отношения с союзниками.Американские силы поддерживают курдов в борьбе против сирийских сил и российских доверенных лиц. Без помощи США курдам все сопротивление сворачивается, и Сирия, Иран и Россия побеждают.То, что сделали США , это то, что всегда делала Британия: как только они достигнут своих целей, они предают своих «союзников». Вот почему мы переживаем за каталонцев.Курды были на разделочном столе с первого дня. Их земля всегда предназначалась США в подарок Турции – в конце игры это произошло бы в любом случае.Падение Сайгона. Бухта свиней. Теперь это «Забудь о курдах». История повторяется.У видеокассеты из саудовского консульства оказалась очень большая цена.Трамп СОВЕРШЕННО скомпрометирован не только Путиным, но и Эрдоганом. Отличный конец года.* * *PS. Будет ли хорошой конец года для курдов, зависит от того, смогут ли они договориться с Асадом.

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