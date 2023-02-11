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Был ли Тургенев русофобом?/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Новое литературное расследование от Егора Яковлева! Поводом к нему стал сериал Владимира Хотиненко “Достоевский” и знаменитая сцены встречи Фёдора Михайловича с Иваном Сергеевичем Тургеневым в Баден-Бадене, где последний представлен карикатурным либералом-иноагентом. Как рассказывал об этом свидании Тургенев? Что ему предшествовало? В каком состоянии находился Фёдор Михайлович, нанося визит собрату по перу?
#цифроваяистория #егоряковлев #достоевский #тургенев

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gfda29toDEE
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