Ненужный Газпром: кому теперь Продать Газ на триллионы? | Геоэнергетика Инфо
Ненужный Газпром: кому теперь Продать Газ на триллионы? Геоэнергетика Инфо
Кому бы отгрузить 20 миллиардов? Стройка Газпрома в Усть-Луге теряет смысл. Монополия ищет, куда пристроить грандиозный объем газа. Если не получится, то под вопросом – экономика проекта за триллион. Осталась лишь надежда на чудо. Структуры Газпрома совместно с правительством Ленобласти ведут поиск производств, куда можно перенаправить 20 млрд кубометров газа из Западной Сибири. Этот объем – после очистки от жирных фракций – должен нырять с мега-завода монополии в Усть-Луге в Северный поток 2. В сентябре газопроводы в Балтийском море Северный поток 1 и 2 были взорваны. Ранее сертификация СП-2 была приостановлена. В Усть-Луге же строится мега-завод Газпрома по сжижению газа. У него непростая судьба – то жители недовольны вплоть до президента, то Миллеру забивают стрелу, то стройку собираются перекрывать за долги.
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Миллера на дыбу..повесить всенародно,с Набиулиной,за такие ущербы.Если их не наказаывать..то тогда наш главный отвечать должен или с него как с гуся вода?сколький
Скажу крамольную вещь:не только их,но и всех их потомков.