Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2017

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То есть надо и увидеть тех 20–30, которых не отдают, и найти тех, кого не нашли, и найти места захоронения без вести пропавших — это надо кому-то делать», — пояснила свои планы на ближайшее время Савченко.

«После того, как состоится обмен, так или иначе останутся люди, которых не вернут. Вы слышали, что в списках на обмен есть 74 человека, а в Минских списках Украины — 98 человек. И есть еще те, которые не найдены.

Такое заявление Савченко сделала в эфире одного из украинских телеканалов.

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко, известная своей независимой позицией, заявила, что планирует и дальше ездить в Народные Республики Донбасса, поскольку кому-то надо искать украинских пленных, не внесенных в списки для обмена.

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Классическая история из серии "Не съем, но понадкусываю".В "нулевых" Россия предлагала Украине купить у нее недостроенный крейсер "Украина". Если бы сделка состоялась, то корабль скорее всего был бы достроен и "Москва" с "Варягом" дополнились бы переименованной "Украиной".Но Киев тогда заломил за недостроенный крейсер большие деньги и от покупки отказались. Позднее, уже при Януковиче, когда делались робкие попытки возрождать кораблестроение (ныне про них уже не вспоминают, рассчитывая на то, что США какое-нибудь старье подарят), обсуждались вопросы достройки "Украины".Естественно, что после евромайдана, стало решительно не до этого. И вот финал процесса – достройка крейсера признана нецелесообразной, а значит "Украине" прямая дорога на слом, так как достроить крейсер для продажи Украина по целому ряду объективных причин не в состоянии, да и не факт, что он кому-то нужен после многолетнего простоя.Еще один артефакт высокоразвитой цивилизации, который погиб, так как туземцы стоящие на более низком уровне развития не смогли его довести до ума.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Утром 22 декабря нардеп из Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук заявил, что у его помощников и друзей проводит обыск НАБУ.

Об этом нардеп написал в Facebook.

“У моих друзей и помощников обыски. Проводит НАБУ. Причина пока неясна”, – сообщил Мосийчук и добавил в комментариях, что сейчас ищет адвокатов.

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Евросоюз пригрозил Украине отменой безвиза

Европейская комиссия обнародовала отчет о механизме приостановки режима визовой либерализации для Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

Изначально условием отмены безвиза называлось невозвращение украинцев домой после разрешенного трехмесячного срока пребывания на территории Евросоюза. Теперь выдвинуты дополнительные политические условия.

Для сохранения безвизового режима украинские власти должны проводить «антикоррупционные реформы» и не мешать работе прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по борьбе с коррупцией.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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Государство, внушающее уважение

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Об украинском правосудии: Верховный суд пытается принять решение о своей ликвидации

21 декабря старый Верховный суд Украины (ВСУ) не смог принять решение о прекращении деятельности и своей ликвидации из-за отсутствия кворума. Об этом журналистам сообщил и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк. «Мы планировали провести Пленум о прекращении деятельности и ликвидации Верховного суда Украины в установленном законом порядке… Но так случилось, что один из коллег не явился. У нас нет кворума. Если нет кворума, мы не можем начать заседание Пленума Верховного суда Украины. Поэтому это заседание будет проведено несколько позже, когда мы найдем кворум», — пояснил перспективы ВСУ и.о. председателя, добавив, что причина. по которой не явился один из судей, ему неизвестна. «Не думаю, что до Нового года мы сможем собрать кворум», — пессимистично добавил он. Напомним, что с 15 декабря на Украине начал действовать новый Верховный суд, старый же будет и дальше пытаться самоликвидироваться. Читайте также: Словакия арестовала газ для Украины за долги

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Чудовищный провал ФСБ

Вчера, аккурат в день столетия органов госбезопасности России, доблестная украинская СБУ в лучших традициях фильмов про шпиЁнов, разоблачила и арестовала опасного агента Кремля. Так сказать, поймала крупную рыбу. Ибо задержанным по подозрению в измене родине оказался не кто-нибудь, а личный переводчик премьера Гройсмана.

Вот что говорит о нём представитель украинских спецслужб: «Он предатель, он работал достаточно инициативно, передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег и исправно передавал её российским спецслужбам, своим кураторам, на которых он работал. Такая настоящая крыса в очках».

Безусловно, это прекрасно. В условиях гибридной войны и гибридной же российской агрессии, борьба с врагами является первостепенной задачей.

И у меня нет оснований не верить, что этот нехороший человек, чья жена является гражданкой России и держит круглую сумму в российском Сбербанке, — действительно (далее цитата) «ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы». С учётом длинных рук Кремля, сегодня каждый гражданин Украины может оказаться их агентом.

Но вот что смущает. Какую именно информацию, засекреченную и недоступную широкой общественности, могло предоставлять «аХрессору» лицо, приближенное к телу премьера? Истинную сумму задолженности по кредитам МВФ? Реальный прожиточный минимум? Закупку угля из «Пенсильвании» в ЛДНР? Схему маршрута баржи с херсонскими кавунами? График продаж земли «Монсанто»? Настоящее происхождение «словацкого» газа? Эпитеты, которыми награждали Украину и её правительство западные лидеры на закрытых от прессы переговорах? Размеры состояния украинских чиновников и их реальные налоговые декларации и политические убеждения? Новые тарифы на ЖКХ? Прогноз по курсу доллара и инфляции? График тайных поездок в Россию и личных звонков Путину?

Нет, ну правда, что может интересовать Россию в деятельности украинского премьер-министра, деятельность которого всем известна, а результат его работы ощутил на себе каждый гражданин Украины?

Так что здесь российские спецслужбы явно прокололись. К Турчинову надо агентов приставлять. Вот кто действительно интересен. Одни его планы по разработке ядерного оружия и завоеванию России чего стоят.

А Гройсман… Ну что Гройсман? Как был торгашом из Винницы, так им и остался. Костюм дорогой, масштабы «бизнеса» покрупнее, а методы те же.

Впрочем, может быть мы чего- то не знаем, и на самом деле Гройсман — это Ли Куан Ю украинского разлива и у него есть секретный план экономического чуда, который вот-вот превратит Украину в аграрную сверхдержаву и выведет в мировые лидеры по экономическим показателям? Ну там — пенсии в несколько тысяч евро, строительство космодромов и мостов, лидерство по экспорту сала и вышиванок, производство авианосцев нового поколения и повышение благосостояния народа в прямом эфире без регистрации и смс.

В этом случае вербовка является обоснованной. Ведь России, которая по прогнозам украинских экспертов и аналитиков уже четвертый год завтра развалится, нужна новая стратегия. И я не удивлюсь, если выяснится, что предвыборная программа Путина целиком и полностью состоит из тезисов и наработок, подслушанных и подсмотренных в секретных трудах и докладах украинского премьер-министра!

Жалко только, что наш агент так бездарно спалился. Ведь предупреждали же, что носить будёновку в свободное от работы время, держать портрет Путина под подушкой и деньги в Сбере, тайно посещать курсы игры на балалайке и пользоваться яндекс-почтой — всё это опрометчиво, недальновидно и может привести к провалу тщательно подготовленной спецоперации.

Что и произошло вчера. И теперь я даже не представляю, где ФСБ будет черпать столь ценную и необходимую ей информацию о том, что происходит на Украине.

Юлия Витязева

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Реверсные поставки газа для Украины находятся под угрозой

Украинский портал Zn.ua публикует материал, в которого говорится о решении Стокгольмского арбитража в отношении компании «Нафтогаз». Сообщается, что арбитраж арестовал поставки газа из Словакии на Украину по иску итальянской компании «Югаз» (IUGas).



Итальянцы обращались в международный арбитраж в связи с непогашенной Украиной задолженностью ещё в 2007 году. Примечательно, что первоначальное решение в Стокгольме вынесли ещё пять лет назад, однако последствия этого решения Украина стала ощущать только сегодня – когда закупает так называемый реверсный газ у Словакии. Поставки именно этого газа теперь для Украины перекрываются – до погашения задолженности.

Сама задолженность составляет около 21 миллиона долларов. Как видно, в Европе решения о заморозке поставок принимаются активнее, если речь идёт об исках своих компаний – в отличие от случаев, когда имеются куда большие задолженности Украины, но перед компаниями из России.



В «Нафтогазе» заявили, что приступили к тщательному изучению ситуации для «принятия дальнейших действий». Фактически речь идёт об угрозе перекрытия поставок газа реверсом из стран ЕС.

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В Киеве от 3 до 7 человек отправляют на принудительное психиатрическое лечение ежедневно

В Киеве ежедневно принимается от 3 до 7 решений о принудительном психиатрическом лечении пациентов. Об этом в интервью украинским журналистам рассказал глава больницы им. Павлова, главный психиатр Киева Вячеслав Мишиев. Главный психиатр пояснил, что, согласно закону, пациент может быть госпитализирован в больницу только на добровольных основаниях. Принудительное лечение может быть организовано в том случае, если его действия опасны для него самого или для окружающих. Но окончательное решение принимает суд. Читайте также: Один — в коме, второй — в реанимации: в Днепропетровск доставили «тяжелых» боевиков «АТО», раненых под Донецком (ВИДЕО) «Мы готовим документы в течение 24-х часов, передаем их в суд. И дальше суд решает. Ответ может звучать как „ваши действия носят чрезмерный характер, нет оснований” — мы тут же выпускаем больного. Либо пишут, что принимают решение о проведении принудительного лечения. В день у нас от 3 до 7 случаев, когда принимается решение о принудительном лечении», — сказал он. Как сообщала «Русская Весна», Украина лидирует по количеству психических расстройств в Европе, об этом свидетельствуют официальные данные Минсоцполитики Украины.

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Словакия арестовала газ для Украины за долги

Словацкий суд, исполняя решение Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании «Югаз», арестовал поставки газа для украинской госкомпании «Нафтогаз». По данным издания, Стокгольмский арбитраж вынес решение по делу в декабре 2012 года, удовлетворив требование «Югаза» к украинской стороне о взыскании возникшей в 2007 году задолженности, которая на сегодняшний день составляет 21 миллион долларов, включая штрафы и пени. Итальянская компания безуспешно пыталась добиться исполнения решения на Украине. После была вынуждена обратиться в суд Словакии. Украина прекратила приобретать российский газ в ноябре 2015 года и начала покупать его в Европе. Такое решение Киев объяснил более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. Сейчас основные поставки газа на Украину осуществляют Польша, Венгрия и Словакия, причем последняя дает наибольший объем — свыше 8 миллиардов кубометров. Они ведутся по реверсным схемам, то есть, по сути, это то же самое топливо, что продает «Газпром» в восточноевропейские страны. Читайте также: Стало известно, почему Украина в ООН не голосовала за резолюцию по Иерусалиму

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«Украина» не нужна. Киев так и не достроил единственный ракетный крейсер

Минобороны Украины уведомило госконцерн «Укроборонпром», что ВМС не нуждаются в недостроенном ракетном крейсере «Украина», который достался армии в наследство от СССР, сообщила в четверг пресс-служба госконцерна. «Военно-морские силы вооруженных сил Украины не нуждаются в ракетном крейсере «Украина». Об этом «Укроборонпрому» сообщило министерство обороны Украины в официальном письме. В Минобороны подтвердили, что достраивать крейсер для нужд ВСУ нецелесообразно. Этим решением министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера госпредприятием «Николаевский судостроительный завод», говорится в сообщении на сайте концерна. В концерне подчеркнули, что теперь принять окончательное решение о том, нужен ли Украине ракетный крейсер или нет, предстоит кабмину. «Если нужен — „Укроборонпром” готов достроить судно, но для этого нужно предусмотреть средства в государственном оборонном заказе на 2018 год. Если нет — есть два варианта: или продавать недострой, поскольку он не соответствует военной доктрине, или предусмотреть деньги на дальнейшее содержание судна у причальной стенки. Концерн готов рассмотреть и другие варианты решения этой проблемы», — говорится в сообщении. По данным концерна, о нецелесообразности достройки ракетного крейсера говорили многочисленные эксперты, поскольку вооружение, под которое создавался корабль, за годы простоя судна системно устарело. Строительство четвертого в серии ракетного крейсера под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в Николаеве в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году корабль перешел в собственность Украины и тогда же получил нынешнее название. Все это время он простоял у причала судостроительного завода в городе Николаеве. Президент Леонид Кучма в 1998 году пытался достроить корабль, чтобы впоследствии продать, но на это не хватило средств. В дальнейшем обсуждались варианты продажи корабля России, так, в 2013 году украинская сторона предлагала достроить корабль с его последующим вооружением на российских заводах, однако ни к каким договоренностям стороны так и не пришли. В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера. Согласно заявлениям представителей местных властей, корпус и турбины корабля могут представлять интерес для потенциальных покупателей. Читайте также: В Швеции банда мигрантов жестоко надругалась над 17-летней школьницей (ФОТО, ВИДЕО)

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«Джихад» до Киева доведет. Почему исламисты облюбовали Украину (ФОТО)

Спецслужбы России и Киргизии постоянно сообщают об успехах в борьбе с экстремистами. В Уфе суд вынес приговоры четырем членам «Хизб ут-Тахрир». В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии задержаны 11 членов этой организации. Правоохранительные органы продолжают расхлебывать последствия 1990-х и начала 2000-х. Тогда по всей территории бывшего СССР практически открыто работали проповедники террористических организаций. После запретов экстремисты не отказались от пропагандистской работы. Более того, они нашли приют там, где об исламизме раньше только слышали. Например, на другом конце бывшего Советского Союза — на Украине. Корреспондент РИА Новости разбирался, почему Киев стал пристанищем для исламских экстремистов. «Воевать стали эффективнее» Спецслужбы Киргизии отчитались об очередном успехе в борьбе с экстремизмом. Сотрудники МВД и Госкомитета по национальной безопасности задержали 11 граждан республики. По результатам обысков была изъята литература, проповедующая идеологию религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»*. Примерно в это же время Управление ООН по наркотикам и преступности рассказало о том, что за последние годы такие успехи у силовиков стали отмечаться все чаще. Так, по данным Организации Объединенных Наций, с 2010 года численность осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности в Киргизии выросла в 5,3 раза: примерно с 80 человек до более чем 420. Увеличилось за это время в три раза и число осужденных по этим статьям и в закрытых исправительных учреждениях — до 191 человека. Это значит, что, несмотря на активность специальных служб, экстремисты действуют еще более активно и напористо и успешно ведут пропаганду даже за тюремной решеткой. © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Военнослужащие спецназа МВД Киргизии во время антитеррористической операции в рамках учений «Почему люди идут в экстремистские организации, которые прикрываются идеями ислама? Идет деградация части молодежи, на это накладывается и безработица. А пропагандисты сочетают агитацию с материальной заинтересованностью», — говорит ветеран органов национальной безопасности Киргизии, генерал-майор в отставке Артур Медетбеков. Он также отмечает, что активности псевдорелигиозных проповедников иногда способствует несовершенство законодательства. «Такая организация, как „Таблиги Джамаат“*, в нашей стране не запрещена, хотя в некоторых бывших советских республиках она уже признана экстремистской. Тут власти, чего греха таить, пытаются заигрывать с подобными организациями. Но, с другой стороны, и воевать с экстремистами стали эффективнее», — отмечает Медетбеков. Киргизия давно сталкивается с ростом религиозного радикализма. В 1990-х спецслужбы соседнего Узбекистана эффективно выдавили со своей территории многих экстремистов. Некоторые из них попытались для проникновения в регион создать плацдарм на юге Киргизии — в Ошской и Баткенской областях. За годы независимости страна пережила бум интереса к религии. Так, по данным МВД республики, с 1991 года количество мечетей выросло в 70 (!) раз, до 2700. Две трети из них — в тех же южных областях. © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Вид на город Ош с горы Сулейман-Тоо Жениш из Ошской области — человек верующий, в догматах ислама разбирается, поэтому о степени влиятельности «Хизб ут-Тахрир» может судить неповерхностно. «Люди не признают себя открыто членами этой организации. Но в обществе они всегда есть. Их отличают по тонкостям в мировоззрении. Но малосведущий человек не сможет определить, кто перед ним (экстремист или обычный верующий. — прим. ред.)», — говорит он в комментарии Sputnik Кыргызстан. Националисты против экстремистов «Хизб ут-Тахрир» (полное название «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* — «Исламская партия освобождения»*) была основана в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Адепты этой организации регулярно подчеркивают, что «партия»-де исповедует ненасильственный путь. Однако деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена во многих странах: России, Германии, Турции, Казахстане. Почему? «Партия освобождения» проповедует установление «халифата». Она идеологически готовит кадры для экстремистского подполья, которое уже не хочет ограничиваться только проповедями. © AP Photo / Adel Hana

Сторонники «Хизб ут-Тахрир» во время митинга в городе Газа «Хизб ут-Тахрир» была запрещена в России в 2003 году. Но до сих пор спецслужбы регулярно выявляют новые ячейки экстремистов. Так, 19 декабря в Уфе Приволжский окружной военный суд вынес приговор четырем членам этой экстремистской организации. Осужденные вербовали в ее ряды новых членов. «За каждым из участников были закреплены определенные обязанности, заключающиеся в отборе и вовлечении новых сторонников, их обучении, ведении агитационной работы, изготовлении и распространении пропагандистских материалов», — уточнили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ). Помимо Средней Азии, одним из центров активности «Партии освобождения» на территории бывшего СССР стала Украина. Деятельность организации в этой стране не запрещена. Экстремисты вольготно чувствовали себя в Крыму. После воссоединения полуострова с Россией многие активисты быстро перебрались на территорию, подконтрольную Киеву. Официальный Киев и украинские СМИ выдают борьбу российских властей с «Хизб ут-Тахрир» на полуострове за «преследования мусульман». Так, по украинскому каналу недавно рассказывали историю некоего Салавата Гаянова, который, отсидев пять лет по делу «Хизб ут-Тахрир», переехал во Львов. «На Украине общество более сознательное», — сочувственно цитировали журналисты слова беженца. Читайте также: Известный украинский пропагандист признался, что врал с 2014 года, считает украинцев мелочными и истеричными, и решил перейти на русский язык Насчет общества бывший член «Хизб ут-Тахрир» погорячился. Экстремисты перебрались из Крыма и других российских регионов не только в соседнюю Херсонскую область, но и в Киев и даже в западные области. Это вызвало недовольство тех самых «сознательных» украинских националистов. Один из создателей добровольческого полка «Азов», известного наличием нацистов в своих рядах, Олег Однороженко прямо заявил, что исламисты представляют опасность. «Хизб-ут-Тахрир» достаточно спокойно себя чувствует. <…> Это мина замедленного действия. Мы, конечно, можем не обращать на нее внимания, но она так или иначе сработает», — предупредил он своих соратников. Однороженко опасается того, что Киев и его зарубежные кураторы могут сделать ставку на более дисциплинированных и предсказуемых — в отличие от украинских националистов — религиозных экстремистов. Будут ли бойцы подполья кричать «Героям слава!» или «Шахидам слава!» — дело десятое. © РИА Новости / Евгений Котенко

Бойцы батальона «Азов» «Рассеялись по всей Украине» По данным российского МВД, через год после возвращения Крыма в состав России число последователей «Партии освобождения»* на полуострове снизилось с 10 тысяч человек до 2,5 тысячи. «Генералитет абсолютного большинства религиозных экстремистских организаций, попав в сферу внимания российских правоохранительных органов, поспешил покинуть полуостров, сосредоточился в Херсонской области и рассеялся по всей Украине», — отмечает депутат Госдумы, зампред комитета нижней палаты по делам национальностей Руслан Бальбек. Парламентарий отмечает, что Украина сегодня стала «хабом» для экстремистов не только из «Хизб ут-Тахрир». «Там действует такая организация, как „Альраид“, это те же „Братья-мусульмане“*, руками которых устраивали государственные перевороты на Ближнем Востоке, религиозное общество „Нурджулар“*, причастное к перевороту в Турции», — перечисляет Бальбек. По этой причине, как сообщил депутат, в нижней палате российского парламента будет создана специальная рабочая группа, которая будет изучать влияние экстремистов, в том числе и «Хизб ут-Тахрир», на межэтнические отношения в Крыму. Парламентарии должны выработать соответствующие нормативно-правовые акты. Читайте также: Террористы обстреляли Алеппо во время шествия «Бессмертного полка», погибли дети (+ФОТО) Филипп Прокудин *Запрещенные в РФ террористические и экстремистские организации

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О чем и зачем власти врали украинцам в 2017 году

Уходящий год отметился рядом громких обещаний украинских политиков, которые они не смогли воплотить в жизнь. Украинское издание «Вести» проанализировало, что именно обещали украинцам президент, премьер и министры и почему все это оказалось фикцией. Лоукостеры и транш от ЕС Президент Петр Порошенко анонсировал получение макрофинансовой помощи от Евросоюза в апреле текущего года, но Украине эти деньги переданы не были, поскольку некоторые требования ЕС оказались невыполнимыми (в частности, в отношении леса-кругляка). Экономист Александр Охрименко уверен, что этих денег Украина и не получит. «В 2017-м средства эти Украина однозначно не получит: во-первых, потому что год уже заканчивается, а во-вторых, мы не придем к единому мнению. На следующий год надеяться также не стоит: мы этот транш должны были получить в 2016-м, потом перенеслось на 2017-й, а теперь ведутся разговоры, что, может быть, Европа разработает новую программу и нам 600 млн передадут, но это маловероятно», — сказал эксперт. Вторым пунктом на повестке дня стоял безвиз, который вступил в силу 11 июня, а вслед за ним Порошенко анонсировал недорогое железнодорожное сообщение со странами ЕС, привлечение лоукостов, отмену платы за роуминг. С роумингом все затихло сразу, путешествие на поезде в Вену обойдется по цене авиабилета (2505 грн), да и с лоукостерами вышел провал — чего только стоила история с Ryanair. Редактор сайта аvianews.com Александр Мироненко считает, что Ryanair, скорее всего, в ближайшее время не зайдет на Украину, т. к. у авиакомпании появились проблемы на уже накатанные рынках и их нужно решать в первую очередь, да и «Борисполь» не особо готов идти на уступки, которых требует ирландский перевозчик. «С этого года Wizz Air расширяет сеть маршрутов из Львова, в следующем — возобновляет полеты в Харьков. МАУ с ростом конкуренции начали практиковать акции и пересматривать тарифы, — рассказал Мироненко. — Авиакомпания с большим флотом и крупным капиталом планирует свои рейсы на несколько месяцев и даже лет вперед. Соответственно, сразу после запуска безвиза не могли одномоментно появиться доступные рейсы по всем направлениям». Также гарант Конституции в 2017 году обещал в Украине внедрение связи 4G. В июле Кабмин одобрил условия введения новых технологий, но тендер запланирован аж на 23 января 2018 года. Теплосчетчики и больница Премьер-министр Владимир Гройсман также строил в начале года глобальные планы. Например, он обещал установку тепловых счетчиков, но в Кабмине отрапортовали, что установили всего 13% и еще не хватает примерно четверти. Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает, что план могли выполнить. «Возможно, завершить установку не успели из-за нехватки средств в теплокоммунэнерго», — говорит Марунич. Также 6 июня премьер прибыл с инспекцией в детскую больницу «Охматдет» и заверил, что новый корпус сможет принимать пациентов до конца 2017 года. «МОЗ, куда входит „Охматдет”, взяло на себя ответственность построить корпус трансплантации костного мозга и завалило эту работу, как и все предыдущие, — рассказал экс-министр здравоохранения и нардеп Олег Мусий. — Возможно, в 2018 году корпус будет запущен, но при такой политике Минздрава корпус-то откроют, но кто в нем будет работать? В стране — острая нехватка медицинских кадров». Удешевления газа для населения, как обещал премьер, тоже ждать не стоит, считают эксперты. «Предполагалось, что цена на газ возрастет однократно, а потом будет снижаться за счет энергоэффективности и улучшения логистики при доставке газа. Но этого не произошло», — говорит Охрименко. Видеофиксация нарушений ПДД Глава МВД Арсен Аваков обещал, что с 2017 года в полную силу заработает видеофиксация нарушений правил дорожного движения, но этого не случилось. Даже соответствующий закон в Раде пока не принят. «До сих пор нет регламента, то есть единых технических требований к фиксирующим средствам — компьютеру, линии связи, — объяснил автоюрист Вадим Караваев. — Техническую сторону, по моей информации, могут утвердить к весне 2018 года. Сложнее с юридической стороной вопроса: есть пункты, противоречащие Конституции Украины. При видеофиксации ответственность за правонарушение возлагается на владельца авто, а согласно Конституции, юридическая ответственность носит индивидуальный характер. Получается, что человек может понести наказание за нарушение, которое он не совершал, если его авто, например, кто-то управлял по доверенности». Трасса и Гонгадзе Ремонт трассы Одесса — Рени — это популярный хит, который политики используют уже не первый год. Не стал исключением и министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Проблема ремонта трассы заключается в недостаточном финансировании и безответственном отношении в целом. Плюс перегрузы: по трассам идут машины с превышенной тоннажностью», — рассказал эксперт общественной кампании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов. Не все обещания в 2017 году смог сдержать и генпрокурор Юрий Луценко. Он грозился закрыть расследование ряда громких дел, включая убийство Георгия Гонгадзе и расстрелы на Майдане. «Луценко делает заявления, все обещает расследовать, но по большей части — это сотрясение воздуха. Фактически, он тоже ведет президентскую избирательную кампанию, удовлетворяя свои амбиции», — считает политолог Николай Спиридонов. Читайте также: Известный украинский пропагандист признался, что врал с 2014 года, считает украинцев мелочными и истеричными, и решил перейти на русский язык

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Путин обсудил с Меркель вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины поинтересовалась причинами вывода российских офицеров из состава СЦКК, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. «При обсуждении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Ангела Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК)», — говорится в сообщении. Сообщается, что в ответ Владимир Путин отметил, что украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций затрудняли условия пребывания российских военных и исполнения ими обязанностей. Также он заявил, что на неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции с украинской стороны не последовало. Читайте также: Зрада: В МИД Франции считают идею Порошенко о немцах и французах в СЦКК преждевременной

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Украинской «дочкой» Сбербанка заинтересовался белорусский Паритетбанк

Белорусский Паритетбанк направил в Нацбанк Украины пакет документов на покупку 100% украинской «дочки» Сбербанка. «Сегодня Паритетбанк направил пакет документов в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций украинского ПАО «Сбербанк», — сказал собеседник агентства. По его словам, решение о приобретении украинской «дочки» Сбербанка было принято ранее набсоветом кредитной организации «по итогам анализа возможных путей развития банка». «Руководство Паритетбанка высоко оценивает потенциал Сбербанка Украины в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию банковского бизнеса», — отметил собеседник агентства. ОАО «Паритетбанк» — 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов, основан в 1991 г. Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам. Сеть банка включает 25 отделений, расположенных по всей территории Республики Беларусь. Читайте также: Известный украинский пропагандист признался, что врал с 2014 года, считает украинцев мелочными и истеричными, и решил перейти на русский язык В начале декабря Сбербанк России сообщил, что вышел из капитала одной из своих украинских «дочек» — VS Bank. Российской кредитной организации принадлежало более 99,9% акций VS Bank. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что этой долей VS Bank теперь владеет группа «ТАС», учредителем которой является украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко. В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом — Сбербанка Украины, ВТБ, Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и БМ Банка (принадлежит ВТБ). После этого российские банки заявили о планах продать свои активы в стране.

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Одесский бард Игорь Сивак выступил в ЛНР для курсантов академии внутренних дел

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Украина переведена под внешнее управление и катится в пропасть, — Аксенов

Украина переведена под внешнее управление и с точки зрения своего развития катится в пропасть, считает глава республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, кадровые назначения на Украине происходят по команде госдепа США. «Это уже доказывает, что местным властям не верят, что практически в Украине сегодня внешнее управление. Они сегодня финансируют свои войсковые операции, так называемые, против мирных граждан в Донецке и Луганске, точно также за счет иностранных денег», — сказал Аксенов в программе «Серьезный разговор» в прямом эфире на телеканале «Первый Крымский». Глава Крыма добавил, что, по его мнению, сегодня Украина как государство катится в пропасть. «Видно, что все катится вниз, к концу. Украина пикирует в данном случае. Скоро, я думаю, она вообще без поддержки администрации президента США двигаться дальше не сможет», — полагает Аксенов. При этом глава Крыма пожелал Украине остаться братским к России государством. «Граждане Украины абсолютно вменяемые и нормальные люди. Уверен, что Украина — это не Мордор, если говорить с точки зрения „Властелина колец“, я утрирую, конечно, где темные силы собралась. Жители абсолютно все вменяемые. Уверен, что они устали от того бардака, который там сегодня происходит», — подчеркнул Аксенов. Читайте также: Зрада: В МИД Франции считают идею Порошенко о немцах и французах в СЦКК преждевременной

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