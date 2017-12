Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2017

Белорусский Паритетбанк направил в Нацбанк Украины пакет документов на покупку 100% украинской «дочки» Сбербанка.

«Сегодня Паритетбанк направил пакет документов в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций украинского ПАО «Сбербанк», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о приобретении украинской «дочки» Сбербанка было принято ранее набсоветом кредитной организации «по итогам анализа возможных путей развития банка».

«Руководство Паритетбанка высоко оценивает потенциал Сбербанка Украины в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию банковского бизнеса», — отметил собеседник агентства.

ОАО «Паритетбанк» — 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов, основан в 1991 г. Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам. Сеть банка включает 25 отделений, расположенных по всей территории Республики Беларусь.

В начале декабря Сбербанк России сообщил, что вышел из капитала одной из своих украинских «дочек» — VS Bank. Российской кредитной организации принадлежало более 99,9% акций VS Bank. В пресс-службе Сбербанка уточнили, что этой долей VS Bank теперь владеет группа «ТАС», учредителем которой является украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом — Сбербанка Украины, ВТБ, Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и БМ Банка (принадлежит ВТБ). После этого российские банки заявили о планах продать свои активы в стране.