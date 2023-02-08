Русскую культуру объявили подрывной и «агрессивной». Причем «запретить» решили всех скопом – от почтенных классиков до современных авторов. Под запрет попали даже те русскоязычные литераторы, что придерживаются либеральных убеждений и критикуют современную Россию. Но в глазах литовских цензоров они ничем не лучше убежденных «ватников» типа Захара Прилепина и Германа Садулаева – их вина заключается уже в одном том, что они пишут и говорят на русском.

Литва твёрдо встала на путь тотальной «дерусификации», которая самым беспощадным образом проводится в разных сферах. Так, недавно в литовском парламенте подавляющим большинством голосов утвердили законопроект о запрете «пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов». Новый закон, по словам его авторов, создаст «правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств Литвы» – мемориальных объектов, названий улиц, площадей и др. Теперь у литовских властей появился инструмент, позволяющий окончательно уничтожить ту часть советского культурного наследия, что была воплощена в памятниках. И речь уже даже не идет о памятниках советским солдатам, которые и так посносили, не дожидаясь никакого закона.

Апофеозом вандализма в Литве стал в прошлом году снос мемориала, находившегося на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где похоронены более трёх тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение этого города. Там демонтировали шесть стел, выполненных в виде скульптур воинов. Даже в комитете ООН по правам человека просили оставить монумент в покое – но власти Вильнюса эту просьбу проигнорировали. Также уничтожают материальные символы памяти о тех литовцах, которых ныне обвиняют в «коллаборационизме» – то есть в том, что они поддерживали советскую власть. «Наконец-то в Литве у нас будет юридический инструмент для оценки наших отношений с тоталитарными режимами. Чтобы делать это цивилизованно, работая с участием экспертной комиссии, максимально вовлекая общественность в дискуссии, насколько это нужно, и всё же очищая общественные места от оставшихся знаков пропаганды, которые были посвящены коллаборантам», – торжествует одна из инициаторов закона, председатель комиссии Сейма по борьбе за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене.

Новый закон запрещает «увековечивать память лиц, которые действовали в оккупационных политических, военных, репрессивных структурах или в центральных структурах оккупационного правительства, активно участвовали в принятии решений, оказавших влияние на оккупационные политические, военные, репрессивные структуры». Названия организаций, события или даты, «символизирующие тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии», также должны быть удалены с общественных объектов. Данные объекты не смогут нести «знаки военной агрессии, осуществленной или осуществляемой такими режимами против другого государства, советской оккупации Литвы в 1940-41 и 1944-90 годах и нацистской оккупации в 1939-44 годах, утверждения и репрессий этих оккупаций». По словам Кузьмицкене, «очистка общественных пространств» от таких знаков может занять примерно один-два года.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая. Однако опять же борьба с памятью о «коллаборационистах» началась задолго до начала его разработки.

За последние два года республика осталась без монументов и мемориальных досок, увековечивавших даже местных деятелей науки, литературы, архитектуры, искусства, спорта, театра, кино, вся вина которых заключается в том, что они жили и творили в эпоху СССР.

Самым последним осенью позапрошлого года в Вильнюсе демонтировали памятник писателю Пятрасу Цвирке. Члены литовской Социал-демократической партии просили оставить монумент в покое, но к их мнению не прислушались. Как и к мнению 53,5% жителей Литвы, которые в ходе проведённого в декабре 2021-го опроса просили оставить памятники советского периода на прежних местах.

«Дерусификаторы» стараются не упустить ни одной мелочи. В прошлом году в Вильнюсе решили переименовать улицу, доселе называвшуюся «Русской». Мало этого – распорядились заменить канализационные люки с надписью «ЛССР». Литовская журналистка Ренате Рейнгольдене пишет, что власти целенаправленно вымарывают из ландшафта последние остатки присутствия России и СССР. «Даже у лучшей гимназии отобрали имя Пушкина. В Вильнюсе русский драматический театр с богатейшей сценической историей перекрестили в безликий “Старый театр”, а двери “Русского культурного центра” закрыли на амбарный замок. Хранительницы дома-музея Григория Пушкина, младшего сына Александра Сергеевича, молятся, чтобы заквашенный на дремучем национализме угар разрушений всего и вся миновал этот благословенный уголок старого Вильнюса. Но, по информации из столичного горсовета, негодяи уже тянут лапки к лакомому кусочку земли, идеально подходящей под строительство элитной недвижимости», – констатирует Рейнгольдене.

В январе Вильнюсский старый театр отказался показывать спектакли по произведениям нескольких российских авторов. «После того, как стали известны новые факты о гражданах России, которые являются авторами пьес, создателями постановок или их правопреемниками, принято ответственное решение – не показывать спектакли, которые противоречат заявленным театром ценностям», – заявили в учреждении. С репертуара сняты спектакли «Воля» (по произведениям Василия Шукшина), «Утопия» (пьеса Михаила Дурненкова), «Лёд» (по одноименному роману Владимира Сорокина), «Кошкин дом» (пьеса-сказка Самуила Маршака), «Проклятая любовь» (Павла Санаева) и «Горка» (Алексея Житковского).

По словам руководителя театра Ольги Полевиковой, она «не видит возможности продолжать работу с авторами, которые не выразили чёткой позиции в отношении агрессии России на Украине». Интересно, какой «чёткой позиции» можно требовать с давно уже почивших Шукшина и Маршака?

Как уже говорилось, ещё совсем недавно Вильнюсский старый театр носил другое имя – Русский драматический театр. Но в сентябре 2022-го его переименовали – таково было решение министра культуры прибалтийской республики Симонаса Кайриса. Сформировали рабочую группу, придумавшую новое название, которое, по мнению Кайриса, «больше соответствует существующим направлениям деятельности театра, отражает историю его строительства и открывает ещё более широкие возможности для осуществления различных мультикультурных инициатив». Хотя, конечно, подобная демагогия не скрыла главной цели властей – избавиться от слова «русский» в названии театра.

Тут стоит отметить, что Русский драматический театр в течение полутора сотен лет являлся одним из главных центров культурной жизни Вильнюса – как раз под этим названием. «Годом рождения Русского театра можно считать 1864-й – именно тогда появилось ныне охраняющееся ЮНЕСКО первое в городе здание театра, где сейчас он и работает, и тогда же была собрана первая актерская труппа. Родоначальником её был Павел Васильев, мэтр Санкт-Петербургского Императорского Александринского театра, а покровителем и меценатом – князь Шаховской-Стрешнев, ставший вскоре губернатором Эстляндии. На сцене театра в первом же сезоне отгремели пьесы по произведениям Ивана Тургенева, Александра Пушкина и других русских классиков, имевшие большой успех и весьма ощутимо повлиявшие на вектор культурного развития Вильнюса в целом. Вскоре репертуар дополнился и постановками по нетленным образчикам зарубежной классики, а на афишах замелькали такие имена, как Уильям Шекспир и Фридрих Шиллер», – отмечает культуролог Ольга Вайнгарт.

За время его существования в этом театре трудились множество выдающихся актёров, режиссеров, художников, было налажено тесное сотрудничество с Россией, Украиной, Польшей, Чехией, Германией. Это не остановило министра Кайриса, решившего вымарать значительную часть истории славного театра. На чём он, впрочем, не остановился и пошёл дальше. Недавно глава литовского Минкультуры уличил драматический театр Клайпеды в том, что там до сих пор идут спектакли по произведениям русских авторов. По мнению Симонаса Кайриса, в литовских культурных учреждениях необходимо объявить «ментальный карантин». Также он не хочет видеть в Литве никаких россиян. Министр пояснил: «Всем, конечно же, было бы проще, если бы министерство издало какое-нибудь постановление с печатью и перечнем фамилий. Но перечень один – это список нежелательных лиц в Литве, если мы говорим о деятелях культуры и искусства, желающих приехать сюда из России».

Кайрис подчёркивает, что сотрудники его ведомства проводят беседы с учреждениями культуры и дают определенные рекомендации, связанные с русской культурой, но «без указания фамилий авторов». По мнению министра, свой вклад в дело дерусификации должен внести каждый литовец.

Для начала можно просто бойкотировать театральные постановки по произведениям русских авторов. «Можно просто не покупать билеты на такие спектакли, что и стало бы очень чётким сигналом», – советует Кайрис. И лицемерно добавляет, что Минкультуры не должно, мол, становиться «институтом цензуры» – хотя, по факту, давно уже им стало. «Но, несомненно, наша функция – укрепление самосознания», – заключает Кайрис. Подобных взглядов придерживаются все его коллеги по нынешнему литовскому правительству. В начале февраля 2023 года премьер-министр Ингрида Шимоните в интервью польской радиостанции в Znad Wilii заявила, что общество её страны ещё в советские годы «отравилось» русской культурой, и поэтому, дескать, сейчас отказывается от произведений русских авторов.

Шимоните рассказала, что в прошлом году Ассоциация литовских деятелей искусства призвала запретить русскую культуру и искусство – вплоть до окончания конфликта на Украине. Премьер эту инициативу горячо одобрил. «Очевидно, что очень плотная представленность русской культуры в репертуарах наших театров была, мне кажется, обусловлена давно сложившимся историческими обстоятельствами. Главным образом потому, что мы просто очень мало разговаривали о других культурах – польской, шведской, украинской или испанской. Я думаю, что в нашем обществе есть некая интоксикация русской культурой. Меня не удивляет нынешнее нежелание её играть, слушать, читать или делать что-то ещё с ней», – добавила Шимоните. Само собой, она не упомянула о том, что в течение всех последних лет в Литве усиленно раздувались русофобские настроения. Если верить Шимоните, это не власти, а простые литовцы в едином патриотическом порыве требуют зачистить всё русское.

Также премьера беспокоит, что до сих пор русский язык пользуется довольно высокой популярностью в школах Литвы – в этом году его в качестве второго иностранного выбрали почти 15 тысяч учащихся шестых классов. По мнению Шимоните, с подобной практикой пора заканчивать. Она считает, что русский в литовских школах можно заменить польским.

Как полагает глава Кабмина, найти должное количество учителей польского языка в Литве труда не составит. Ведь в стране есть довольно большая польская община, но которая постепенно уменьшается. И по мере уменьшения количества учеников в школах польской общины Литвы их учителя могут перейти на работу в литовские школы. «Хотелось бы, чтобы в школе, в системе образования, за которую отвечает государство, у детей был выбор лучше, чем русский», – сказала Шимоните. Глава правительства Литвы уверяет, что как только литовцы забудут русский язык жизнь у них тут же улучшится…





