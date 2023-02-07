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«Украинское общество» — тело из фарша

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Проблема любого нормального человека в том, что он измеряет весь мир по себе, «…ибо каким судом сумдите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено» (Мф. 7:1-2). И дохристианское «познай самого себя» в ту же кучу, конечно же.Поэтому даже на двенадцатый месяц кульминационных событий на территории бывшей УССР до сих пор находятся ещё не в меру наивные люди, не понимающие сущности той пропасти, в которую заглянула Россия. Пропасти, которая имеет географический вид бывшей УССР, но далеко не исчерпывается ею. Пропасти, которую наши «западные партнёры» разверзали титаническими усилиями в течение множества лет. Пропасти, которую углубляли миллионами мелких усилий юных идиотических мечтателей «проевропейской ориентации» и престарелых кретинистических постдиссидентов «антитоталитарных взглядов».А между тем нужно понимать природу этой пропасти. Хотя бы потому, что тогда куда меньше шансов быть прочтёнными и сочтёнными весомыми будут иметь глупейшие тексты вроде вот этого — «Украинский синдром. Анатомия современного военного...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ridus.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/6461080.html
Метки: Запад, кальтенберг, концлагерь, кризис, либерализм, общество, политика, Россия, свобода, Украина, фашизм, человек
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10529 7985
    chu два часа назад

      Прошу всех в Ящике обратить внимание на чисто жидовский выверт.
      Все помнят как вылавливали на улицах будущих защитников, и отправляли в мясорубку.
      Все помнят откуда шло финансирование этой славянской бойни.
      Теперь сам жидовский организационный выверт.
      Еврей Зеленский очень переживает что сдали Соледар и Артемовск.
      Он это финансировал и обеспечивал. Теперь спрашивает «трупы» что не хватало в обеспечении и куда шли деньги. «Трупы» на этот вопрос не отвечают. Но он обвиняет в том что он организовал, тех кто не сделал (трупы).
      Уже нет вопроса что власть хунты незаконная. Это уже как бы забыли.
      Теперь историки и поэты переходят к обоснованию плохого народа в виде фарша.
      Виноват сам народ (трупы) что он не сделал (то что он не хотел), хотя был обеспечен.
      Прошу всех в Ящике выразить свое мнение.

      • 28385 24015
        маринаchu час назад

          Обратись к своим друганам КТ,КБ,Локу и примкнувшему Ссанычу многранному путешественнику политологу ,полицаю:Как они вывернутся,используя слова про любовь,вину ,что сдали славянскую мечту и не пали за них русские сыны ,пока они строгают деньги в Европах,или сутками строчат стишки и пилят ,пилят..
          Добавь им для сюжету цю картинку ,которую КТ видит ежедневно ,но по-прежнему ищет бревно в глазу у Путина..Я думаю это большая ошибка представителей Шароварного Рейха так открыто ассоциировать себя с немецкими фашистами. Были бы бандерофашисты чуточку умнее, так не делали бы. Но нет, сие, бандеровщина и фашизм, у них изнутри прёт.Немецкие танки с Крестами уже поставили на границе с РБ..И чего хотят эти “славяне “-помощи и бульбы ,чи кули в лоб.. хренов салоРейх
          https://chervonec-001.livejournal.com/4349889.html

        • 28385 24015
          маринаchu час назад

            Хохлы первыми применили химическое оружие ВЧЕРА.Напомним, что даже Гитлер во Второй мировой не стал использовать газы, хотя его запасов хватало…Что еще готова сделать -эта опущенная ниже дна ублюдочная ,рожденная черте от кого и кем прослойка на Территории (укры больше не будет )-там жидобандеры провели свои чудовищные опыты превращения человека в упыря..

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