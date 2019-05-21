Украинские парадоксы – очнувшиеся «янычары» защищают русский язык

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…»

Принятие Верховной радой и подписанного Порошенко закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» привело к некоторым неожиданным последствиям. Немалое число местных пропагандистов, выступающих на русском языке с обвинениями Москвы, якобы стоящей за всеми бедами Киева, вдруг заговорили о недальновидном, даже подрывном характере принятого закона, «провоцирующего раскол украинского общества».

Это удивительно. В последние годы СМИ на русском языке подвергались на Украине постоянной зачистке. Некоторые из видных авторов, сознающих свою историческую общность с Россией, как например Олесь Бузина, были убиты. Их палачей арестовывали, но потом отпускали на свободу, что говорит о целенаправленной политике властей по устранению носителей подобных взглядов.

Похороны О. Бузины

Другие, подобно Кириллу Вышинскому, оказались в тюрьме по обвинению в «предательстве» за то, что они рассказывали правду о событиях на Украине.

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Третьи, подобно журналистам Ю. Коту и В. Скачко, под угрозой преследования покинули родину. Остаются, конечно, ещё такие крупные фигуры, как Анатолий Шарий, имеющий свыше 2,1 млн подписчиков, но вещают они из-за пределов Украины. Шарий не против украинского языка как государственного, но только не в таком «апартеидном» виде.

Большинство внезапно очнувшихся «янычар», в том числе, судя по фамилиям, вполне русских по происхождению, вдруг поняли, что в условиях тотальной украинизации они могут остаться не у дел. Украиноязычное информационное пространство уже занято, там их никто не ждёт, а зарабатывать на хлеб с помощью русского языка скоро станет совсем невозможно. Если бы их в первую очередь волновало, как они утверждают, единство страны, они, наверное, не обслуживали бы так усердно режим, который своими действиями поставил Украину на грань раскола. Даже критикуя Порошенко, эти люди были верны его курсу. И права огромного количества людей на свой язык и свою культуру их интересуют в последнюю очередь. В лучшем случае они обеспокоены тем, как бы от нового закона больному телу Украины не стало ещё хуже.

Депутаты Рады приветствуют сами себя за новый закон об украинском языке

На либерально-националистическом сайте «Хвиля», размещающем большинство материалов на русском языке, но не отличающемся симпатиями к России, появился цикл статей с критикой языкового закона. Здесь С. Удовик, О. Михайлова, В. Сердюк, И. Куса, Ю. Романенко доказывают, что языковой закон является «миной замедленного действия, заложенной старой клептократической властью под нового президента».

Один из авторов даже привлёк «социокультурную генетику», чтобы обосновать, почему закон № 5670-д значительно усиливает региональный раскол в обществе, загоняет неукраиноязычных граждан в культурное гетто, стимулирует негативное отношение у русскоговорящей части населения к украинской культуре в целом. Этот автор констатирует, что все попытки форсировать процесс украинизации жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей путём «переделки» их психологии обречены в ближайшем будущем на провал. Объясняет он это по-русофобски: дело, дескать, в том, что«низшие звенья фенотипической спирали социокультурных генов» большей части населения Востока и Юга Украины, заложенные в детстве, были сформированы «маргинальной цивилизационной средой переселенцев-пролетариев или великодержавными стереотипами переселенцев из компартхозноменклатуры и советской военно-кагэбэшной элиты». Такими «аргументами» русский язык на Украине, конечно, не защитить.

Используются и иные аргументы. Сайт «Фокус» утверждает​​​​, что новый закон может стать ящиком Пандоры ввиду того, что им будут пользоваться не государственные служащие, работающие на благо Украины. Он якобы станет инструментом в руках украинских политиков с пророссийскими взглядами и внешних оппонентов Киева, целью которых «является дальнейшее антагонизирование населения и постепенная деградация Украины как единого государства». Такая «защита русских» с антирусских позиций тоже ведёт в тупик.

Удивил антироссийский и русскоязычный ресурс «Главред». Здесь также замелькали статьи с осуждениями принятого закона, признающие, что «гуманитарная политика Западной Украины вызывает отторжение Юго-Востока». Автор из Николаева, отмечающий, что вместе с украинизацией туда пришла деиндустриализация, пишет: «Возможно, выходцам из села, где прогресс остановился в XIX – начале XX века, и не понять скепсиса моих земляков по поводу вышиванок и мовы. Но для огромного числа наших граждан они стали символами колоссального упадка и регресса некогда одной из самых мощных экономик Европы». Юрий Романенко на этом же сайте справедливо заметил: «Языковой закон писали и продвигали представители украинской политической элиты, которым, на самом деле, глубоко наплевать на украинский язык, законы, государственные интересы и украинских граждан. Они действуют исключительно в угоду политическому моменту». Попытка давить на жителей Украины, говорящих по-русски, не заставит их перейти на украинский. Наоборот, так закладываются основания для сегментации и размежевания населения.

Встрепенулся примелькавшийся на российском ТВ украинский политолог Вадим Карасёв. По его мнению, ограничивая языковое право огромной группы русскоговорящих граждан Украины, Киев ещё больше разделяет народ, что может привести и к борьбе этой группы за свои права, и к «большему вмешательству России во внутриукраинские дела».

Подобная апологетика русского языка современными украинскими «янычарами» ущербна по определению. Получается, что русский язык надо защищать не потому, что он сам – великая ценность, а пользование им – неотъёмлемое право миллионов людей. Ущемлять русскоязычных не следует, дескать, потому, что украинству из-за этого добавится неприятностей. Только проводников тотальной украинизации этим не прошибёшь. Они думают, что недовольных подавят силой.

Между тем всем жителям Украины должно быть понятно, что русский язык сформировался в сотворчестве трёх народов, он является ключом к их общей цивилизации. Огромное влияние на его нынешний облик оказали украинские и белорусские просветители XVII–XVIII веков Мелетий Смотрицкий, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Киево-Могилянская академия в целом. Уже с того времени русский язык является общим, а отнюдь не инструментом общения «москалей». Отказ от русского – это движение прочь от культуры. Общество будущего на такой основе не построишь. Огромный пласт научной информации никогда не переводился на украинский язык – местная интеллигенция всегда пользовалась русскими текстами. Молодёжь, остающаяся без русского языка, окажется вне контекста мировой культуры. Никто из тех, кто яростно бьётся за торжество мовы, не в состоянии перевести на неё с немецкого (а не русского), скажем, Гегеля или Канта, хотя их блестящий переводчик на русский и философ Арсений Гулыга по происхождению, наверное, тоже был украинцем.

Тот вариант украинского языка, который навязывается сейчас Украине, является не традиционным, а поздне-галицийским; этот язык непонятен русскому уху в той степени, в какой он перенасыщен полонизмами, а не «исконными украинскими словами». С пониманием последних проблем нет, ибо они общие. Нет надежд и на то, что В. Зеленский, вступающий 20 мая в президентскую должность, отменит принятый закон. Да и откуда у Зеленского такие полномочия?

Зиц-президент В. Зеленский в положении «Ку»

И ещё вспомним слова, принадлежащие выдающейся дочери русско-украинской культуры Анне Ахматовой (Горенко), родившейся в Одессе: