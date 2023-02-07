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Литература. Чарльз Диккенс (1978)

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Год производства: 1978

Отрывок из книги Чарльза Диккенса “Посмертные записки Пиквикского клуба” читает артист Московского драматического театра на Малой Бронной Леонид Броневой. Сцена из произведения “Жизнь и приключения Николаса Никльби” в исполнении артистов Московского театра “Современник”

Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1978
Автор сценария – Дмитрий Урнов
Режиссер – Л. Левашов
Оператор – Марк Глейхенгауз
Оператор – Виталий Чупин
Актер – Валентин #Никулин (Сквире)
Актер – Миша #Левашов (Беллинг)
Актер – Авангард #Леонтьев (Снаули)
Текст читал – Леонид #Броневой

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oGoPaLtrag0
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