Новые факты, обличающие фальшивость мировой истории! (+18)

"Вот краткое содержание предыдущей серии..." Это я так шучу, друзья!

Однако, если серьёзно, уже впору именно так начинать свои статьи, потому что каждая моя последующая статья так или иначе тесно связана с предыдущей, и в свою очередь требует продолжения.

Так вот, на мою предыдущую статью на сайте "Ящик Пандроры" был написан сегодня хороший комментарий, дополняющий и обогащающий мой труд. Он, этот комментарий, в свою очередь, послужил для меня "спусковым крючком" для быстрого написания вот этой новой статьи. Информация и впрямь уже сама собой складывается в одну линию, словно бусины в ожерелье. Вот я и спешу быстрее писать свои статьи чуть ли не каждый день, хоть уже и сил нет, и связывать их в единую историческую картину.

Итак, в предыдущей моей статье "В это очень трудно поверить, но религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!", я рассказал про два уникальных факта:

Факт 1. Великий романист, классик английской, да что там английской – мировой литературы Чарльз Диккенс, которого мы знаем по блестящим романам "Жизнь и приключения Оливера Твиста», «Дэвид Копперфилд», «Посмертные записки Пиквикского клуба» и их многочисленным экранизациям в своей книге «Child’s History of England» ("История Англии для детей") рассказал о том, что авторы всемирно известных "Евангелий" – те самые Марк, Матфей, Лука и Иоанн, – были живы ещё в 16 веке и даже отбывали срок в английской тюрьме.

В XXXI главе своей книги «Child’s History of England», описывая момент восшествия 25-летней Елизаветы I Тюдор на престол, Диккенс написал:

«…Коронация прошла великолепно, а на следующий день один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников и среди них четырёх евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла, коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать».

Факт 2. Живший четыреста лет назад и исполнявший при русском царе Алексее Михайловиче весьма почётную роль посла и специалиста в области веры некто Арсений (Антон) Суханов был послан царём с важной разведывательной миссией в страны Востока и в Грецию, откуда он в качестве "посольского доклада" привёз написанный им манускрипт «Прения с греками о вере». И то, что Арсений Суханов написал в нём, споря с греками, вынуждает нас сегодня поверить, что Чарльз Диккенс при написании им книги "История Англии для детей" ничего не выдумывал про евангелистов!

Обличая греков в отходе от прежнего учения евангелистов, Арсений Суханов также написал в своём "посольском докладе": "Да вы ж и лета от Рожества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рожества Христова – 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги, а повинутися не хощете..."

И вот, наконец, тот комментарий, который подвиг меня продолжить писать на тему "вся наша религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!"

Итак, Chink-1 указал на удивительный факт: в Италии на стэлле, которая была установлена в 1631 году, чей-то внимательный глаз обнаружил памятную надпись о гибели в том же 1631 году двух городов – Помпеи и Геркуланум. При извержении вулкана Везувий они были засыпаны раскалённым пеплом. Ужель те самые Помпеи, которые по официальной истории погибли в 79 году новой эры?!

"Всем известно, что 24 августа 79 года н.э произошло извержение Везувия, и в результате этого извержения были засыпаны античные города Геркуланум и Помпеи. Но как возникла эта датировка? Кто, как и когда решил, что Помпеи погибли от извержения вулкана Везувия именно в 1-ом веке н.э.?

Вся официальная литература, учебники, туристические справочники, весь интернет пестрят перепечатанной друг у друга почти слово в слово, сказкой про письма Плиния Младшего Тациту, где он описывает извержение Везувия, якобы приведшего к гибели Помпей.

Почему сказкой?

Потому, что даже не задаваясь вопросами о реальности Плиниев и Тацита, как исторических персонажей и разночтениями в датах и текстах переводов разных лет, достаточно обратить внимание хотя бы на то, что Плиний Младший не упоминает в своих письмах Помпеи и Геркуланум, ни как города побережья, ни, тем более, как погибшие вместе с его дядей, Плинием Старшим в результате одной и той же катастрофы. Следует обратить внимание, что во всех первопечатных изданиях, вообще отсутствует понятие «в каком году» произошло извержение и только в дальнейшем, при согласовании лет жизни упомянутых Плинием персонажей с хронологией Древнего Мира, принятой по другим древним авторам, возникает год.

Описание гибели дяди Плиния Младшего в его письмах к Тациту больше походит на отрывок из художественного произведения. Плиний Старший, увидев необычное облако над Везувием, немедленно приказал снарядить легкую быстроходную галеру – либурнику – и предложил племяннику плыть с ним в Стабию, но тот отказался. Перед самым отплытием, Плиний Старший получает от жены своего друга Тасция письмо, в котором она просит помощи. Её дом находился у подножия Везувия, в Ретине (В других вариантах Ретина, или Ресина, оказывается именем этой женщины). Дороги завалило толстым слоем пеплов и туфов. Для спасения оставался только путь через залив. Плиний немедленно изменяет план и приказывает подготовить квадриремы – тяжёлые галеры с четырьмя рядами гребцов с каждой стороны. Квадриремы Плиния, быстро миновав большую часть Неаполитанского залива, вошли в зону густого пеплопада. На суда падали огненные обломки пемзы и небольшие угловатые куски лавы. Пристать где-то в районе современного Торре Аннунциата уже было невозможно – берег поднялся на несколько метров. Плиний решает плыть в Стабию к Помпониану, сыну своего друга и покровителя Помпония Секунда. Стабия (ныне Кастелламаре) находилась всего лишь в 8 – 10 км от Помпей, но пеплопад там ещё не был сильным.

Пристав к берегу и быстро погрузив вещи Помпониана на квадрирему, Плиний не смог сразу же отплыть – был встречный ветер (северный или северо-западный). Он принимает решение остаться на ночь в доме Помпониана. Это стоило ему жизни. Плиний спал, а дом ходил ходуном от частых подземных ударов. Из-за непрерывно падающего пепла невозможно было открыть двери. Рано утром Плиний Старший вышел на берег моря. Была кромешная тьма, сверху непрерывно летела легкая и пористая пемза. Он лег на разостланный парус, надев на голову подушку, предохранявшую от падающей пемзы. Воздух стал горячее, все почувствовали усиливающийся запах серы. Плиний приподнялся с помощью двух своих рабов и тут же упал замертво, скоропостижно скончавшись, по-видимому, от инфаркта.

Гай Светоний Транквиил в «Жизни двенадцати цезарей» приводит другую версию гибели Плиния Старшего:

«Командуя мизенским флотом, он при извержении Везувия поехал на либурнской галере, чтобы ближе разведать причины события, но противный ветер помешал ему вернуться, и он был засыпан пеплом и прахом, или, как полагают некоторые, был убит своим рабом, которого, изнемогая от жары, попросил ускорить свою смерть.»

Известный русский историк Татищев (кн. 1-4, 1768 – 1784) так пишет о Плинии Секунде Старшем: «Сей славный философ родился в лето Христово 20-е, следственно, пред концом жизни Страбона. Умер в лето Христово 76-е на горе Везувии, которую из любопытства желая осмотреть, от курения из оной задохнулся.»

В 1631 году история повторилась. 16-го декабря началось извержение и население близлежащих городов и деревень в панике бежало в сторону Неаполя. Пепел и вулканические бомбы засыпали окрестности Везувия. На следующий день, вслед за разрушительными потоками грязи – лахар, к морю устремились потоки лавы. 18-го декабря извержение сошло на нет и 19 декабря, так же как и у Плиния, была организована эвакуация морским путем оставшихся в живых. По разным данным в результате этого извержения погибли от 4-х до 18-ти тысяч человек.

После извержения «79-го года» различные источники приводят до одиннадцати извержений в период между 202-ым и 1140-ым годами. Но последующие 500 лет, вплоть до декабрьского извержения 1631 года, нет никаких более-менее достоверных сведений об извержениях Везувия. Выглядит так, что активный, с завидной регулярностью, вулкан вдруг успокоился, накапливая силы, на целых 500 лет! Начиная с 1631 года своей активностью Везувий уже не прекращает беспокоить жителей Кампании вплоть до последнего извержения 1944 года.

А не может ли быть, что Помпеи погибли именно в результате этого декабрьского извержения 1631 года?

Сохранились ли документальные свидетельства этого сравнительно позднего природного катаклизма? Нет ли в них дальнейших свидетельствах параллелей с приведенным выше описанием Плиния Младшего?

Оказывается, такие свидетельства есть, и их довольно много.

В книге "Alcubierre, R., et al., Pompeianarum Antiquitatum" изданной в Неаполе в 1860 году приводятся дневники раскопок за период с 1748-го по 1808 год. В ней, кроме всего прочего, описывается артефакт под инвентарным номером 16, обнаруженный 16 августа 1763 года и хранящийся, якобы, в Неаполитанском музее в виде статуи с надписью, приписываемой Сведию Клеменсу, где упоминаются Помпеи:

Так вот, на самом деле, этой статуи там нет, и о ней никто ничего не знает. Нет её и в музейном каталоге "античных надписей". Кроме того, согласно данной книге, надпись была на пьедестале какой-то статуи из травертина, а в Помпеях сегодня стоит посреди дороги на возвышении обыкновенный камень с тем же самым текстом!

Как так может быть?

А вот так! Надо же было миллионам туристов, ежегодно посещающим раскопанные из под слоя пепла Помпеи, хоть как-то "документально" подтвердить, что город, в который они стремятся со всех концов света – действительно те самые Помпеи.

А может быть, что изначально, когда раскопали Помпеи в 18-ом веке и задались вопросом, "а что же мы раскопали?", произошло недоразумение, сознательное или нет, но НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ОШИБКА! И с тех пор, к сожалению, все научные работы, диссертации, исторические и околоисторические опусы зиждятся исключительно на этом недоразумении?

История раскопок Помпей и Геркуланума – это отдельная обширная тема, требующая особого детального рассмотрения. Поэтому здесь я только слегка её коснусь, не углубляясь в детали и не подвергая критическому анализу первоисточники. Остановлюсь лишь на ключевых моментах, неудобных некоторым исследователям, которые всячески замалчиваются или же наоборот забалтываются приверженцами классической версии гибели Помпей 24 августа 79 года н.э.

В энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в качестве первого невольного первооткрывателя Помпей упоминается знаменитый папский архитектор-инженер Доменико Фонтана, кроме всего прочего, прославившийся завершением строительства собора Св. Петра в Ватикане, переносом и установкой египетского обелиска на его главной площади и строительством Палаццо Реале в Неаполе.

«В эпоху средних веков даже само место, где находилась Помпеи, было забыто, и она, в течение полутора тысяч лет, таилась никому не ведомой под засыпавшим ее пеплом и позднейшими почвенными наслоениями. В 1592 г., архитектор Д. Фонтана, проводя существующий доныне подземный канал для доставки воды из реки Сарно в Торре-Аннунциату, наткнулся на помпейские развалины, но на них не было обращено никакого внимания.»

Водовод был заказан, в конце 1500-х годов, Графом Сарно, у архитектора Доменико Фонтана, с целью подачи воды в Торре Аннунциату. С начала 1900-х годов он использовался крестьянами как ирригационный, для орошения полей и функционировал вплоть до 1960-х годов, когда использование канала прекратилось и он пришёл в упадок.

Из этих слов можно сделать вывод, что инженер Фонтана, занимался производством горно-проходческих работ по прокладке туннеля на некоторой глубине и, в процессе этих работ, наткнулся на крыши и стены домов, погребённого под многометровым слоем пепла, города. Вроде бы ничего удивительно здесь нет, если не задаться вопросом, а как, чисто технически, ему удалось пройти почти два километра в вулканическом грунте, отнюдь не благоуханном, выделяющим метан и углекислый газ, без принудительной вентиляции горной выработки?

На итальянском сайте Аntikitera.net 26-го февраля 2004 года была опубликована интересная заметка, ссылающаяся в свою очередь на публикацию сайта Culturalweb.it от 23-го января того же года, в которой говорится о канале инженера Фонтаны, в частности, следующее:

«Когда канал был выкопан, он пересекал (о чём никто не подозревал) Помпеи с востока, начинаясь под воротами Сарно и доходя до улицы Гробниц, в западной части города. На своём пути по старому городу он задевал храм Изиды, храм Евмахии, проходил под форумом и храмом Аполлона. Вдоль канала были расположены многочисленные колодцы и наблюдательные пункты, которые, помимо того что предоставляли свет и воздух, делали возможной периодическую чистку канала.»

Получается, что Доменико Фонтана, проводя подземную галерею, длинной 1764 метра, через Помпейский холм в 1592 году, ухитрился так пройти не просто под землей, но даже под фундаментами зданий и крепостными стенами, вроде бы построенных в 1-ом веке нашей эры, что на своём пути не задел и не повредил ни одного из них! Особенно интересными должны выглядеть «многочисленные колодцы», которые, учитывая многометровую толщу вулканических пород, похоронивших Помпеи, как трубы «Титаника», должны украшать сегодня помпейский пейзаж. Но есть ли такие там в наличии?

По дороге от Неаполя на юг к Торе Аннунциата, в 15 километрах от Неаполя, можно видеть памятник – эпитафию на фасаде виллы Фараоне Меннела погибшим в результате извержения Везувия 1631 года – две каменные пластины с текстом на латинском языке.

Рис. 1 Вилла Фараоне Меннелла в Торре дель Греко (www.torreomnia.com)

На одной из имеющихся на стелле табличек в списке погибших городов наряду с РЕСИНОЙ и ПОРТИЧИ упоминаются города ПОМПЕИ и ГЕРКУЛАНУМ!!!

AT O



VIII ET LX POST ANNO XVII CALEND (AS) IANUARII



PHILIPPO IV REGE



FUMO, FLAMMIS, BOATU



CONCUSSO CINERE ERUPTIOHE



HORRIFICUS, FERUS SI UNQUAM VESUVIUS



NEC NOMEN NEC FASCES TANTI VIRI EXTIMUIT QUIPPE, EXARDESCENTE CAVIS SPECUBUS IGNE, IGNITUS, FURENS, IRRUGIENS,



EXITUM ELUCTANS. COERCITUS AER, IACULATUS TRANS HELLESPONTUMDISIECTO VIOLENTER MONTIS CULMINE,



IMMANI ERUPIT HIATU POSTRIDIE,



CINEREM



PONE TRAHENS AD EXPLENDAM VICEM PELAGUS IMMITE PELAGUS



FLUVIOS SULPHUREOS FLAMMATUM BITUMEN,



FOETAS ALUMINE CAUTES,



INFORME CUIUSQUE METALLI RUDUS,



MIXTUM AQUARUM VOIURINIBUS IGNEM



FEBRVEM (QUE) UNDANTE FUMO CINEREM



SESEQ (UE) FUNESTAMQ (UE) COLLLUVIEM



IUGO MONTIS EXONERANS



POMPEIOS HERCULANEUM OCTAVIANUM, PERSTRICTIS REАTINA ET PORTICU,



SILVASQ (UE), VILLASQ (UE), (UE)



MOMENTO STRAVIT, USSIT, DIRUIT



LUCTUOSAM PRAEA SE PRAEDAM AGENS



VASTUMQ (UE) TRIUNPHUM.



PERIERAT HOC QUOQ (UE) MARMOR ALTE SEPQLUM CONSULTISSIMI NO MONUMENTUM PROREGIS.



NE PEREAT



EMMAHUEZL FONSECA ET SUNICA COM (ES),



MONT IS RE (GIS) PROR (EX),



QUA ANIMI MAGNITUDINE PUBLICAE CALAMITATI EA PRIVATAE CONSULUIT



EXTRACTUM FUNDITUS GENTIS SUI LAPIDEM.



COELO RESTITUIT, VIAM RESTAURAVIT,



FUMANTE ADHUC ET INDIGNANTE VESEVO.



AN (NO) SAL (UTIS) MDCXXXV,



PRAEFECTO VIARUM



ANTONIO SUARES MESSIA MARCHI (ONE) VICI.