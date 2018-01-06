Новые факты, обличающие фальшивость мировой истории! (+18)

"Вот краткое содержание предыдущей серии..." Это я так шучу, друзья!

Однако, если серьёзно, уже впору именно так начинать свои статьи, потому что каждая моя последующая статья так или иначе тесно связана с предыдущей, и в свою очередь требует продолжения.

Так вот, на мою предыдущую статью на сайте "Ящик Пандроры" был написан сегодня хороший комментарий, дополняющий и обогащающий мой труд. Он, этот комментарий, в свою очередь, послужил для меня "спусковым крючком" для быстрого написания вот этой новой статьи. Информация и впрямь уже сама собой складывается в одну линию, словно бусины в ожерелье. Вот я и спешу быстрее писать свои статьи чуть ли не каждый день, хоть уже и сил нет, и связывать их в единую историческую картину.

Итак, в предыдущей моей статье "В это очень трудно поверить, но религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!", я рассказал про два уникальных факта:

Факт 1. Великий романист, классик английской, да что там английской – мировой литературы Чарльз Диккенс, которого мы знаем по блестящим романам "Жизнь и приключения Оливера Твиста», «Дэвид Копперфилд», «Посмертные записки Пиквикского клуба» и их многочисленным экранизациям в своей книге «Child’s History of England» ("История Англии для детей") рассказал о том, что авторы всемирно известных "Евангелий" – те самые Марк, Матфей, Лука и Иоанн, – были живы ещё в 16 веке и даже отбывали срок в английской тюрьме.

В XXXI главе своей книги «Child’s History of England», описывая момент восшествия 25-летней Елизаветы I Тюдор на престол, Диккенс написал:

«…Коронация прошла великолепно, а на следующий день один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников и среди них четырёх евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла, коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать».

Факт 2. Живший четыреста лет назад и исполнявший при русском царе Алексее Михайловиче весьма почётную роль посла и специалиста в области веры некто Арсений (Антон) Суханов был послан царём с важной разведывательной миссией в страны Востока и в Грецию, откуда он в качестве "посольского доклада" привёз написанный им манускрипт «Прения с греками о вере». И то, что Арсений Суханов написал в нём, споря с греками, вынуждает нас сегодня поверить, что Чарльз Диккенс при написании им книги "История Англии для детей" ничего не выдумывал про евангелистов!

Обличая греков в отходе от прежнего учения евангелистов, Арсений Суханов также написал в своём "посольском докладе": "Да вы ж и лета от Рожества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рожества Христова – 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги, а повинутися не хощете..."

И вот, наконец, тот комментарий, который подвиг меня продолжить писать на тему "вся наша религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!"

Chink-1:



​Любопытно! О высказывании Диккенса знал, но привязать его мог только к аллегорической передаче Диккенсом ситуации со сменой королев и, соответственно, сменой религиозных приоритетов, поэтому слова об “апостолах содержащихся в тюрьме и говорящих на незнакомом языке”, понимал как аллегорию на запрет чтения Библии и Евангелий на понятном английском языке, а не на латыни. Но теперь есть “нюансы” – Арсений Суханов с его утверждением о совершенно иной дате рождения Иисуса. Смысла в подделке этого источника не вижу совершенно, но, с другой стороны, у нас что-то с Сухановыми связано много чудесного, – ровно через сто лет со дня смерти Арсения Суханова (1668 год), рождается в Вологодской губернии новый Суханов, уже Самсон (1768 год) и вот этот Самсон (неграмотный мужик) был у всяких там монферанов главным “мастером” и “прорабом”, что построил Исаакий собор и приволок “Гром камень” со-други: https://levhudoi.blogspot.ru/2013/06/blog-post.html. Я это к чему веду, к тому, что те ребята, что сочиняли нам историю, хоть религиозную, хоть светскую, не очень старались разнообразить имена и фамилии персонажей своих “фэнтэзи”, рассчитывая на невнимательность потомков. Но шила в мешке не утаишь! Вот Антон Благин очередное “шило” и приметил, большая ему за это благодарность! А если вспомнить Фоменко, указывающего на стеллу в Италии от 1631 года, на которой написано о гибели в том же году Помпей и Геркуланума от извержения вулкана Везувия https://wowavostok.livejournal.com/4398993.html, то официальный год гибели Помпей – 79 от Р.Х. оказывается 1631 годом! А вычтя эти 79 лет получаем дату рождества Иисуса 1552 год, и пусть эта дата не точна (у Суханова это 1492 год), но она уже очень рядом с годами жизни и заключения так называемых апостолов в Англии! В итоге, что-то начинает прорисовываться совсем иное, нежели официальные сказки!

Итак, Chink-1 указал на удивительный факт: в Италии на стэлле, которая была установлена в 1631 году, чей-то внимательный глаз обнаружил памятную надпись о гибели в том же 1631 году двух городов – Помпеи и Геркуланум. При извержении вулкана Везувий они были засыпаны раскалённым пеплом. Ужель те самые Помпеи, которые по официальной истории погибли в 79 году новой эры?!

"Не последний день Помпеи"

"Всем известно, что 24 августа 79 года н.э произошло извержение Везувия, и в результате этого извержения были засыпаны античные города Геркуланум и Помпеи. Но как возникла эта датировка? Кто, как и когда решил, что Помпеи погибли от извержения вулкана Везувия именно в 1-ом веке н.э.?

Вся официальная литература, учебники, туристические справочники, весь интернет пестрят перепечатанной друг у друга почти слово в слово, сказкой про письма Плиния Младшего Тациту, где он описывает извержение Везувия, якобы приведшего к гибели Помпей.

Почему сказкой?

Потому, что даже не задаваясь вопросами о реальности Плиниев и Тацита, как исторических персонажей и разночтениями в датах и текстах переводов разных лет, достаточно обратить внимание хотя бы на то, что Плиний Младший не упоминает в своих письмах Помпеи и Геркуланум, ни как города побережья, ни, тем более, как погибшие вместе с его дядей, Плинием Старшим в результате одной и той же катастрофы. Следует обратить внимание, что во всех первопечатных изданиях, вообще отсутствует понятие «в каком году» произошло извержение и только в дальнейшем, при согласовании лет жизни упомянутых Плинием персонажей с хронологией Древнего Мира, принятой по другим древним авторам, возникает год.

Описание гибели дяди Плиния Младшего в его письмах к Тациту больше походит на отрывок из художественного произведения. Плиний Старший, увидев необычное облако над Везувием, немедленно приказал снарядить легкую быстроходную галеру – либурнику – и предложил племяннику плыть с ним в Стабию, но тот отказался. Перед самым отплытием, Плиний Старший получает от жены своего друга Тасция письмо, в котором она просит помощи. Её дом находился у подножия Везувия, в Ретине (В других вариантах Ретина, или Ресина, оказывается именем этой женщины). Дороги завалило толстым слоем пеплов и туфов. Для спасения оставался только путь через залив. Плиний немедленно изменяет план и приказывает подготовить квадриремы – тяжёлые галеры с четырьмя рядами гребцов с каждой стороны. Квадриремы Плиния, быстро миновав большую часть Неаполитанского залива, вошли в зону густого пеплопада. На суда падали огненные обломки пемзы и небольшие угловатые куски лавы. Пристать где-то в районе современного Торре Аннунциата уже было невозможно – берег поднялся на несколько метров. Плиний решает плыть в Стабию к Помпониану, сыну своего друга и покровителя Помпония Секунда. Стабия (ныне Кастелламаре) находилась всего лишь в 8 – 10 км от Помпей, но пеплопад там ещё не был сильным.

Пристав к берегу и быстро погрузив вещи Помпониана на квадрирему, Плиний не смог сразу же отплыть – был встречный ветер (северный или северо-западный). Он принимает решение остаться на ночь в доме Помпониана. Это стоило ему жизни. Плиний спал, а дом ходил ходуном от частых подземных ударов. Из-за непрерывно падающего пепла невозможно было открыть двери. Рано утром Плиний Старший вышел на берег моря. Была кромешная тьма, сверху непрерывно летела легкая и пористая пемза. Он лег на разостланный парус, надев на голову подушку, предохранявшую от падающей пемзы. Воздух стал горячее, все почувствовали усиливающийся запах серы. Плиний приподнялся с помощью двух своих рабов и тут же упал замертво, скоропостижно скончавшись, по-видимому, от инфаркта.

Гай Светоний Транквиил в «Жизни двенадцати цезарей» приводит другую версию гибели Плиния Старшего:

«Командуя мизенским флотом, он при извержении Везувия поехал на либурнской галере, чтобы ближе разведать причины события, но противный ветер помешал ему вернуться, и он был засыпан пеплом и прахом, или, как полагают некоторые, был убит своим рабом, которого, изнемогая от жары, попросил ускорить свою смерть.»

Известный русский историк Татищев (кн. 1-4, 1768 – 1784) так пишет о Плинии Секунде Старшем: «Сей славный философ родился в лето Христово 20-е, следственно, пред концом жизни Страбона. Умер в лето Христово 76-е на горе Везувии, которую из любопытства желая осмотреть, от курения из оной задохнулся.»

В 1631 году история повторилась. 16-го декабря началось извержение и население близлежащих городов и деревень в панике бежало в сторону Неаполя. Пепел и вулканические бомбы засыпали окрестности Везувия. На следующий день, вслед за разрушительными потоками грязи – лахар, к морю устремились потоки лавы. 18-го декабря извержение сошло на нет и 19 декабря, так же как и у Плиния, была организована эвакуация морским путем оставшихся в живых. По разным данным в результате этого извержения погибли от 4-х до 18-ти тысяч человек.

После извержения «79-го года» различные источники приводят до одиннадцати извержений в период между 202-ым и 1140-ым годами. Но последующие 500 лет, вплоть до декабрьского извержения 1631 года, нет никаких более-менее достоверных сведений об извержениях Везувия. Выглядит так, что активный, с завидной регулярностью, вулкан вдруг успокоился, накапливая силы, на целых 500 лет! Начиная с 1631 года своей активностью Везувий уже не прекращает беспокоить жителей Кампании вплоть до последнего извержения 1944 года.

А не может ли быть, что Помпеи погибли именно в результате этого декабрьского извержения 1631 года?

Сохранились ли документальные свидетельства этого сравнительно позднего природного катаклизма? Нет ли в них дальнейших свидетельствах параллелей с приведенным выше описанием Плиния Младшего?

Оказывается, такие свидетельства есть, и их довольно много.

В книге "Alcubierre, R., et al., Pompeianarum Antiquitatum" изданной в Неаполе в 1860 году приводятся дневники раскопок за период с 1748-го по 1808 год. В ней, кроме всего прочего, описывается артефакт под инвентарным номером 16, обнаруженный 16 августа 1763 года и хранящийся, якобы, в Неаполитанском музее в виде статуи с надписью, приписываемой Сведию Клеменсу, где упоминаются Помпеи:

EX AVCTORITATE



IMP. CAESARIS



VESPASIANI AVG.



LOCA PVBLICA A PRIVATIS



POSSESSA T. SVEDIVS CLEMENS



TRIBVNVS CAVSIS COGNITIS ET



MENSVRIS FACTIS REI



PVBLICAE POMPEIANORVM



RESTITVIT.

Так вот, на самом деле, этой статуи там нет, и о ней никто ничего не знает. Нет её и в музейном каталоге "античных надписей". Кроме того, согласно данной книге, надпись была на пьедестале какой-то статуи из травертина, а в Помпеях сегодня стоит посреди дороги на возвышении обыкновенный камень с тем же самым текстом!

Как так может быть?

А вот так! Надо же было миллионам туристов, ежегодно посещающим раскопанные из под слоя пепла Помпеи, хоть как-то "документально" подтвердить, что город, в который они стремятся со всех концов света – действительно те самые Помпеи.

А может быть, что изначально, когда раскопали Помпеи в 18-ом веке и задались вопросом, "а что же мы раскопали?", произошло недоразумение, сознательное или нет, но НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ОШИБКА! И с тех пор, к сожалению, все научные работы, диссертации, исторические и околоисторические опусы зиждятся исключительно на этом недоразумении?

История раскопок Помпей и Геркуланума – это отдельная обширная тема, требующая особого детального рассмотрения. Поэтому здесь я только слегка её коснусь, не углубляясь в детали и не подвергая критическому анализу первоисточники. Остановлюсь лишь на ключевых моментах, неудобных некоторым исследователям, которые всячески замалчиваются или же наоборот забалтываются приверженцами классической версии гибели Помпей 24 августа 79 года н.э.

В энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в качестве первого невольного первооткрывателя Помпей упоминается знаменитый папский архитектор-инженер Доменико Фонтана, кроме всего прочего, прославившийся завершением строительства собора Св. Петра в Ватикане, переносом и установкой египетского обелиска на его главной площади и строительством Палаццо Реале в Неаполе.

«В эпоху средних веков даже само место, где находилась Помпеи, было забыто, и она, в течение полутора тысяч лет, таилась никому не ведомой под засыпавшим ее пеплом и позднейшими почвенными наслоениями. В 1592 г., архитектор Д. Фонтана, проводя существующий доныне подземный канал для доставки воды из реки Сарно в Торре-Аннунциату, наткнулся на помпейские развалины, но на них не было обращено никакого внимания.»

Водовод был заказан, в конце 1500-х годов, Графом Сарно, у архитектора Доменико Фонтана, с целью подачи воды в Торре Аннунциату. С начала 1900-х годов он использовался крестьянами как ирригационный, для орошения полей и функционировал вплоть до 1960-х годов, когда использование канала прекратилось и он пришёл в упадок.

Из этих слов можно сделать вывод, что инженер Фонтана, занимался производством горно-проходческих работ по прокладке туннеля на некоторой глубине и, в процессе этих работ, наткнулся на крыши и стены домов, погребённого под многометровым слоем пепла, города. Вроде бы ничего удивительно здесь нет, если не задаться вопросом, а как, чисто технически, ему удалось пройти почти два километра в вулканическом грунте, отнюдь не благоуханном, выделяющим метан и углекислый газ, без принудительной вентиляции горной выработки?

На итальянском сайте Аntikitera.net 26-го февраля 2004 года была опубликована интересная заметка, ссылающаяся в свою очередь на публикацию сайта Culturalweb.it от 23-го января того же года, в которой говорится о канале инженера Фонтаны, в частности, следующее:

«Когда канал был выкопан, он пересекал (о чём никто не подозревал) Помпеи с востока, начинаясь под воротами Сарно и доходя до улицы Гробниц, в западной части города. На своём пути по старому городу он задевал храм Изиды, храм Евмахии, проходил под форумом и храмом Аполлона. Вдоль канала были расположены многочисленные колодцы и наблюдательные пункты, которые, помимо того что предоставляли свет и воздух, делали возможной периодическую чистку канала.»

Получается, что Доменико Фонтана, проводя подземную галерею, длинной 1764 метра, через Помпейский холм в 1592 году, ухитрился так пройти не просто под землей, но даже под фундаментами зданий и крепостными стенами, вроде бы построенных в 1-ом веке нашей эры, что на своём пути не задел и не повредил ни одного из них! Особенно интересными должны выглядеть «многочисленные колодцы», которые, учитывая многометровую толщу вулканических пород, похоронивших Помпеи, как трубы «Титаника», должны украшать сегодня помпейский пейзаж. Но есть ли такие там в наличии?

По дороге от Неаполя на юг к Торе Аннунциата, в 15 километрах от Неаполя, можно видеть памятник – эпитафию на фасаде виллы Фараоне Меннела погибшим в результате извержения Везувия 1631 года – две каменные пластины с текстом на латинском языке.

Рис. 1 Вилла Фараоне Меннелла в Торре дель Греко (www.torreomnia.com)

На одной из имеющихся на стелле табличек в списке погибших городов наряду с РЕСИНОЙ и ПОРТИЧИ упоминаются города ПОМПЕИ и ГЕРКУЛАНУМ!!!

AT O



VIII ET LX POST ANNO XVII CALEND (AS) IANUARII



PHILIPPO IV REGE



FUMO, FLAMMIS, BOATU



CONCUSSO CINERE ERUPTIOHE



HORRIFICUS, FERUS SI UNQUAM VESUVIUS



NEC NOMEN NEC FASCES TANTI VIRI EXTIMUIT QUIPPE, EXARDESCENTE CAVIS SPECUBUS IGNE, IGNITUS, FURENS, IRRUGIENS,



EXITUM ELUCTANS. COERCITUS AER, IACULATUS TRANS HELLESPONTUMDISIECTO VIOLENTER MONTIS CULMINE,



IMMANI ERUPIT HIATU POSTRIDIE,



CINEREM



PONE TRAHENS AD EXPLENDAM VICEM PELAGUS IMMITE PELAGUS



FLUVIOS SULPHUREOS FLAMMATUM BITUMEN,



FOETAS ALUMINE CAUTES,



INFORME CUIUSQUE METALLI RUDUS,



MIXTUM AQUARUM VOIURINIBUS IGNEM



FEBRVEM (QUE) UNDANTE FUMO CINEREM



SESEQ (UE) FUNESTAMQ (UE) COLLLUVIEM



IUGO MONTIS EXONERANS



POMPEIOS HERCULANEUM OCTAVIANUM, PERSTRICTIS REАTINA ET PORTICU,



SILVASQ (UE), VILLASQ (UE), (UE)



MOMENTO STRAVIT, USSIT, DIRUIT



LUCTUOSAM PRAEA SE PRAEDAM AGENS



VASTUMQ (UE) TRIUNPHUM.



PERIERAT HOC QUOQ (UE) MARMOR ALTE SEPQLUM CONSULTISSIMI NO MONUMENTUM PROREGIS.



NE PEREAT



EMMAHUEZL FONSECA ET SUNICA COM (ES),



MONT IS RE (GIS) PROR (EX),



QUA ANIMI MAGNITUDINE PUBLICAE CALAMITATI EA PRIVATAE CONSULUIT



EXTRACTUM FUNDITUS GENTIS SUI LAPIDEM.



COELO RESTITUIT, VIAM RESTAURAVIT,



FUMANTE ADHUC ET INDIGNANTE VESEVO.



AN (NO) SAL (UTIS) MDCXXXV,



PRAEFECTO VIARUM



ANTONIO SUARES MESSIA MARCHI (ONE) VICI.

Это, вероятно, самое неудобное для историков вещественное доказательство несостоятельности традиционной версии гибели Помпей в 1-ом веке н.э.

История этой эпитафии прослеживается в 17-ом и 18-ом веках. Французский путешественник Миссон посетивший Италию в 1687-88 годах, в 1691 году издал книгу о своей поездке в Италию, в которой есть глава о его посещении Везувия. В Амстердамском переиздании 1743 года приводится латинский текст эпитафии без перевода. Муссинот в книге «Историческое и критическое описание подземного города, обнаруженного у подножия Горы-Везувия…» изданной в Авиньоне в 1748 году на стр.19 также полностью приводит эпитафию на латинском языке без перевода. Таким образом в 17 и 18 веке об Эпитафии было известно, но никого не заинтересовало, а что же там собственно написано?

Из всего вышесказанного, на многое из которого обратил мое внимание российский альтернативный историк-исследователь Евгений Шуршиков, следует, что датировка знаменитого катастрофического извержения Везувия, приведшая к гибели Помпей, Геркуланума и Стабии произведена на основании "невызывающих доверия средневековых данных, в свою очередь базирующихся на античных рукописях сомнительного происхождения".

Согласитесь, что у меня были веские причины как можно скорее отправиться в Кампанию и попытаться самому разобраться с этими «вещдоками» на месте.

КАМПАНИЯ

Вначале, под впечатлением увиденного, будь то в археологическом музее или на следующий день в Помпеях, честно признаюсь, я готов был согласиться с официальной версией глубокой античности всего представленного. Но в процессе критического, ознакомления с экспозицией и раскопками, я всё больше сомневался в "двухтысячелетнем" временном отрезке, отделяющем "наше сегодня" от "ихнего вчера".

1. Национальный археологический музей Неаполя.

Надпись Сведия Клеменса

Честно говоря, я ожидал большего. Минимум информации на сопроводительных табличках. Поражает бедность публичной коллекции. И это в регионе, где уже триста лет копают? Множество фресок, знакомых по книгам и из интернета, вообще отсутствуют. Великое множество копий и реплик! Это – в музее! А где же тогда сами оригиналы? Нужно отдать должное, честно указывают, что экспонаты – копии. Но, всё равно, не ожидал.

Про Сведия Клеменса и его надпись никто из музейных работников среднего звена не осведомлён, а это – обладатели университетских дипломов историко-философских факультетов. Было высказано предположение, что камень может находиться в «Зале Античных Надписей», который однако закрыт для посещений уже несколько лет, вроде бы в связи со строительными работами на станции метро под музеем. А в специальной брошюрке, посвященной залу античных надписей, о камне Сведия Клеменса нет ни слова.

Несмотря на то, что я был в музее в рабочий день недели и в рабочее время, побеседовать с администрацией музея мне не удалось. Для этого нужно заранее прислать электронное письмо, где указать суть вопроса, свою автобиографию, размер сапог, год призыва и т.п., что вовсе не гарантирует, что вас примут. В общем, без предварительного "фэйс-контроля", официальные лица опасаются спонтанно вступать в беседы на исторические темы. Причём не только в музее, но и в Институте Вулканологии и, и, и, и.... Такое складывается впечатление.

Знаменитая христианская "крестословица" из Помпей тоже хранится где-то в особенном месте (не в музее) и чтобы её увидеть, нужно списаться по электронной почте с каким-то профессором из Рима или из Ватикана (фамилию не запомнил). Ну, да и Бог с ней!

Забегая вперед, скажу, что стеллу Клеменса я нашёл в Помпеях за воротами Porta di Nucera, в некрополе, прямо посередине дороги. Каждый сам может гадать, насколько древен этот камень. Что сразу бросается в глаза, это то, что он здесь – инородное тело. "Они здесь не стояли". Где его откопали, и откапывали ли на самом деле, мне, к сожалению, выяснить не удалось...

Рис. 2 Стелла Сведия Клеменса у Нукерийских ворот. Помпеи.

Помпейские Грации (Хариты):

Даже обыкновенный путеводитель для туристов отмечает явное несоответствие помпейских артефактов с 1-ым веком н.э., но, чисто интуитивно, сравнивает со средневековьем, куда эти артефакты очень даже вписываются.

"Удивляет очень высокий уровень изобразительного искусства в Помпеях (фрески, мозаики, статуи), соотносимый с высоким уровнем научных достижений Эпохи Возрождения. При раскопках были найдены солнечные часы, разделенные на "равномерные часы". То есть прибор, создание которого было трудной задачей даже в позднее средневековье.

Знаменитые мозаики "античной" Помпеи поразительно похожи по композиции, колориту, стилю на фрески Рафаэля, Джулио-Романо, то есть на фрески Эпохи Возрождения. Все это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне развития города и его жителей".

Особенно поражает удивительная похожесть, даже в деталях, композиции помпейской фрески «Три грации» и гораздо более поздней картины Рафаэля. Тот же сюжет мы видим на картине Франческа дель Косса (Francesco del Cossa) "Триумф Венеры" 1476-1484 г., Питера Паулья Рубенса «Три грации», ок. 1640 г. и в скульптурной композиции из Кирен, неизвестного автора, датируемой 3-им веком до н.э.!

У меня лично это вызывает удивление и вопросы, на которые мне никто толком ответить, пока, не в состоянии. Я допускаю, что существовал среди художников своеобразный канон, как изображать граций, но не в деталях же? Он что, папой римским был предписан? Налицо – явный плагиат!

Или Рафаэль срисовал фреску в Помпеях, предварительно поработав лопатой, или у Рафаэля была машина времени!

«Использование римскими художниками и живописцами ренессанса одинаковых деталей, общие цветовые решения, сюжетные параллели, общие композиционные планы, присутствие на помпейских фресках вещей, появившихся только в 15 – 17 веках, наличие в помпейских росписях жанров живописи, сформировавшихся только в эпоху Возрождения, а также присутствие на фресках и мозаиках христианских мотивов, указывает на то, что и помпейские фрески, и работы художников эпохи ренессанса являются творением рук людей, живших в одно и то же время, т.е. помпейские фрески, как и великие творения художников эпохи ренессанса, были написаны в XV - начале XVII веках.» - Витас Нарвидас, «Помпейские фрески и Ренессанс: Очная ставка», Электронный альманах Арт&Факт №1(5), 2007

Рис. 3 "Три грации". Рафаэль, 1504 год:

Рис. 4 "Три грации". Помпейская фреска. Национальный археологический музей Неаполя.

Продолжение статьи с массой других доказательств гибели Помпеи и Геркуланума в 17 веке тут: http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/ne-poslednij-den-pompei

Мне хочется поблагодарить автора этого исследования А. Чурилова за огромный вклад в дело восстановления исторической правды и справедливости.

Со своей стороны я хочу добавить к вышесказанному, что история города Помпеи не только была фальсифицирована ради злонамеренного старения (удлиннения) мировой истории, она была ещё использована для сочинения религиозной истории "самого древнего народа на земле" – евреев!

На первый взгляд это невероятно, однако это факт!

"Ветхозаветная" история городов Содом и Гоморра – это на самом деле история гибели в 1631 году двух городов – Помпеи и Геркуланума!

В силу того, что человечество уже много веков живёт в информационной библейской "матрице", сегодня трудно сыскать человека, который ничего бы не слышал про города Содом и Гоморра и про трагическую гибель их жителей.

На эту тему даже картины художниками нарисованы!

Так получилось, что всевозможные разносчики религиозной пропаганды смогли со временем внушить всем нам в разном возрасте, что это сам Господь-Бог решил однажды стереть с лица земли два древних ханаанских города и всех их жителей, когда увидел там страшный разврат...

Запомните, эти города были ханаанские, — утверждает Библия! В них проживали так называемые "ханаане"...Благодаря религиозной пропаганде, название одного из этих описанных в Библии погибших городов даже стало научным термином, которым по сию пору принято называть все сексуальные пороки.

"Содомия (от фр. sodomie), содомский грех — исторический термин, гипероним для обозначения различных форм сексуального поведения, оцениваемого как девиантное, и имеющий богословскую и правовую окраску... Термин восходит к библейскому повествованию о гибели Содома и Гоморры и введён в XI веке теологом Петром Дамиани. Источник. (от фр. sodomie), содомский грех — исторический термин, гипероним для обозначения различных форм сексуального поведения, оцениваемого как девиантное, и имеющий богословскую и правовую окраску... Термин восходит к библейскому повествованию о гибели Содома и Гоморры и введён в XI веке теологом Петром Дамиани.

Мне же недавно удалось выяснить, что грязная история Содома и Гоморры — это лжесвидетельство иудеев на историю древних городов, погибших от природного катаклизма, в которых жило много славян! Оказывается, иудеи в своей религиозной литературе термином "ханаане" или "хананеи" условились называть пращуров нынешних славян! Вот такой исторический "фокус".

Этот текст из книги А.Я.Гаркави "О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей" (Санкт-Петербург, 1866 год).

Получается, что это про наших предков библейские жиды сочинили сказочку, что они, наши предки, мол, погрязли в разврате и педерастии, за то их и покарал Господь...

Итак, чтобы и вы, друзья, это поняли, я расскажу всё по порядку...

Библейское сказание

"Впервые о Содоме и Гоморре упоминается как о юго-восточной оконечности Ханаана, расположенного к востоку от Газы, при этом земля здесь именуется восточным берегом реки Иордан. Сюда (по легенде) пришёл Лот, племянник Авраама. В Библии даже есть слова о том, что Иерусалим граничит с Содомом с южной и юго-восточной сторон . Жителей Содома называли филистимлянами (или же хананеями на еврейский манер), а царём города был монарх по имени Бер". Источник.

"Города Содом и Гоморра стали нарицательными в христианском богословии для обозначения крайней степени сексуальной аморальности (содомия) или крайней порочности и дерзостной греховности. В культуре Содом и Гоморра стали символом порочности, безнравственности и божественного возмездия, а сам Содом ассоциируется с содомией". Источник.

Все попытки археологов найти погибшие города Содом и Гоморру оказались безуспешными

"Поскольку Содом и Гоморра широко известны даже нерелигиозным людям, множество раз предпринимались попытки больше узнать об их месторасположении и найти, наконец, доказательства того, что они существовали. Так, невдалеке от Мёртвого моря, на его юго-западном берегу, находятся горы, которые состоят преимущественно из каменной соли и носят название Содомитских. Казалось бы, это должно быть как-то связано с библейским городом, однако в действительности нет достоверных данных о том, почему было выбрано именно такое название.

Интерес к библейскому сказанию настолько широк, что всего в период с 1965 по 1979 г. было предпринято пять попыток (!) найти город, погибший из-за грехов своих обитателей, однако они были безрезультатны. История Содома и Гоморры не оставила равнодушными и российских учёных, которые совместно с иорданскими пытались обнаружить то, что осталось от древнего города.

Экспедиция Майкла Сандерса

В 2000 году британский ученый Майкл Сандерс стал руководителем археологической экспедиции, нацеленной на поиск уничтоженных городов. Их работы основывались на изображениях, которые были получены с американского космического корабля «Шаттл». Согласно этим снимкам, город мог находиться к северо-востоку от Мертвого моря, вопреки всем данным из Библии. Ученые полагали, что им удалось найти наиболее точное местоположение Содома, развалины которого, по их мнению, находятся на дне Мертвого моря.

Иорданская долина

Некоторые учёные также считают, что древние развалины, расположенные в Телль-эль-Хаммаме в Иордании, и могут быть тем самым библейским городом грешников. Поэтому было принято решение предпринять исследования этой области с целью подтвердить или же опровергнуть гипотезу. Раскопки под руководством Стивена Коллинза, американского учёного, которые опирались на данные книги Бытие, укрепляют предположение, что Содом находился в южной области Иорданской долины, которая со всех сторон окружена впадинами.

Грех Содома и Гоморры

Согласно тексту Библии, жители городов были наказаны не только за сексуальный разврат, но и за другие грехи, среди которых эгоизм, праздность, гордость и другие, но главным все же признан гомосексуализм. Почему именно этот грех признан самым ужасным, доподлинно неизвестно, однако в Библии он именуется «мерзостью» перед Господом, а сказание призывает людей «не ложиться с мужчиной как с женщиной». Как ни странно, у столь древнего народа как филистимляне гомосексуализм был общепринятым явлением, и никто его не осуждал. Вероятно, так происходило потому, что их предками были языческие племена и народы, проживавшие в Ханаане, далекие от монотеистической религии.

Согласно преданию, Господь-Бог, опасаясь, что еврейский народ тоже может перейти к такому греховному образу жизни, отправлял их в землю обетованную, и поэтому заповедал им уничтожить города, чтобы жители их не распространялись по земному шару. В Бытии даже есть строчки, в которых говорится о том, что разврат настолько распространился в городах Содом и Гоморра, что это перешло все границы, поэтому они и должны были быть уничтожены.

Правда это или вымысел?

Сейчас, спустя столько веков после описываемых событий, невозможно сказать, существовали ли эти города в действительности, и были ли они сожжены «дождём из серы и огня» за проступки своих жителей. Было предпринято огромное количество попыток найти останки этих поселений, но в действительности ни одна из них не увенчалась успехом".

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ВЫВОД:

Мы видим, что до сих пор не найдено реальных доказательств, указывающих на то, что города с названиями Содом и Гоморра, якобы погибшие от огня с Небес, на самом деле существовали когда-то. В то же время мы знаем, что в древности некоторые города со значительным числом их жителей действительно погибли от падающего с неба вулканического пепла и раскалённой серы.

Самые известные города, которых постигла такая судьба, — это города Помпеи, Геркуланум, Стабия.

К. Брюллов. "Последний день Помпеи" (1833).

На картине выше представление художника К.Брюллова о гибели города Помпеи.

Ниже реальный вид на потухший, находящийся вдали вулкан Везувий и останки города Помпеи на переднем плане.

Цитирую Википедию: "Предвестником извержения стало сильное землетрясение, произошедшее 5 февраля 62 года н. э. и описанное, в частности, в «Анналах» Тацита. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.

Извержение Везувия началось днём 24 августа 79 года и длилось около суток, о чём свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты «Писем» Плиния Младшего. Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких небольших селений и вилл. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно..." Источник.

Мы уже знаем, что на самом деле города Помпеи и Геркуланум погибли в 1631 году. Об этом свидетельствуют две каменные пластины с текстом на латинском языке, установленные на фасаде виллы Фараоне Меннела, которая находится в 15 километрах от Неаполя.

Если мысленно соединить сейчас реальную историю городов Помпеи и Геркуланум с религиозной историей, то можно задаться вопросом: "так это еврейский бог Яхве покарал жителей Помпей и Геркуланума за какие-то тяжкие грехи?!"

А может быть бог Яхве покарал эти два города за разврат, приписанный в Библии хананеянам?

Если копнуть достопримечательности города Помпеи с этой стороны, то обнаружатся очень интересные детали жизни людей того времени, запечатлённые в настенной живописи!

Это эротические фрески, обнаруженные в 1862 году на стенах некоторых домов в городе Помпеи, раскопанном археологами из под многометрового слоя вулканического пепла.

Вот собственно и сами стены с эротическими изображениями:

Находя в процессе раскопок такие эротические изображения во множественном числе, археологи, очевидно, делились новостями с журналистами мировых СМИ, а те, как обычно, быстренько сделали вывод, что в Помпеях существовали публичные дома, и было их, по меньшей мере, аж десять штук!

Вот вам и "мотив", за что собственно иудейский бог Яхве мог покарать жителей городов Помпеи и Геркуланума, с которых потом была "списана" история "ветхозаветных" городов "Содом" и "Гоморра"!

Что касается упомянутых ранее хананеев, которые суть славяне, как говорят об этом еврейские книги, то среди жителей Помпей их было много. Об этом тоже свидетельствуют картины художников, нарисованные на внутренних стенах многих домов в Помпеях.

Наглядный пример ниже:

А лица то у этих женщин из погибшего города Помпеи чисто славянские, да и причёски тоже!

Вот вам и конец библейской сказочки про ханаанские города "Содом" и "Гоморру", жители которых "погрязли в разврате"!

Итак, города Помпеи и Геркуланум погибли от извержения вулкана — это точно установленный факт! Сексом жители Помпей и Геркуланума занимались — это тоже точно установленный факт! Описанных в иудейской истории городов Содом и Гоморра археологи так и не смогли найти, хотя хорошо искали и не один раз — это тоже факт! Есть также безспорное историческое свидетельство, что города Помпеи и Геркуланум погибли от извержения вулкана Везувий в 1631 году — и это исторический факт!

Получается в итоге, что так называемая "ветхозаветная история" народа Израильского СОЧИНЯЛАСЬ НЕ ДАЛЕЕ ЧЕМ В СРЕДНИЕ ВЕКА!

Ну а чтобы заинтересованные лица могли присоединить "историю евреев" к ранним сочинениям евангелистов "Об учении Христа-Спасителя", как раз и потребовалась тотальная церковная Реформа, которая была проведена сначала у католиков, а затем и в Православии, и завершилась она для нас, славян, много чем скверным. В том числе был заменён народный праздник "Рождество Солнца", отмечаемый на Руси ежегодно 25 декабря, на "Рождество Христа", который также стал праздноваться Церковью ежегодно 25 декабря по старому стилю.

Об этой тотальной церковной Реформе, наверное, будет мой следующий рассказ.

6 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин