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285 афтершоков произошло в Турции за сутки

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285 афтершоков произошло в Турции за сутки

Руководитель отдела управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Турции (AFAD) по снижению риска землетрясений Орхан Татар, сообщил в ходе пресс-конференции, что с понедельника в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков.

По словам руководителя отдела управления по чрезвычайным ситуациям, большая часть афтершоков отмечена в Центральной Турции. Также подземные толчки зарегистрированы в провинциях Газиантеп и Кахраманмараш на юго-востоке страны, где находится эпицентр природного катаклизма. Татар добавил, что землетрясение затронуло 10 турецких провинций.

Ранее директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб допустил, что афтершоки после сильного землетрясения могут продолжаться в течение нескольких лет. В Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, когда последняя давит на первую, подчеркнул специалист.

По последним данным, в результате землетрясения на юго-востоке Турции число погибших составляет 3381 человек. Число пострадавших оценивается в 20,4 тыс. человек.

Спасательная операция осложняется аномально холодной погодой в регионе – температура воздуха ниже обычной для этого времени года, местами идет снег. В некоторых городах не осталось практически ни одного неповрежденного здания.

Сегодня в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Турции объявлен семидневный траур. Продолжаются спасательные операции.

Турецкие власти объявили «тревогу четвертого уровня»: это означает, что ситуация требует международного содействия. Оказать помощь незамедлительно пообещали главы многих стран. На фоне трагедии позабыли о политических разногласиях и в соседней Греции, по столице которой президент Эрдоган еще в декабре грозился нанести удар баллистической ракетой малой дальности.

При этом обещания помочь Сирии звучали из других стран намного реже, нежели выражения готовности поддержать Турцию, хотя ситуация в первой республике куда хуже. В Сирии жертвами стихии стали 656 человек, пострадали более 1,4 тыс. граждан. Также сотни людей погибли на неподконтрольной Дамаску территории.

От землетрясения пострадал северо-запад страны, который накануне накрыли сильные снегопады и холода – людям негде укрыться от непогоды. Либо приходится рисковать и возвращаться в пострадавшие здания – рассказал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

По его словам, в пострадавших районах под контролем оппозиции, в провинции Идлиб, оказанием помощи придется заниматься местным органам самоуправления и международным НКО, хотя их ресурсы очень ограниченны.

«Какое-то количество помощи, скорее всего, поступит из Турции и по линии гуманитарных агентств ООН. Однако фактически люди будут предоставлены сами себе. О финансировании восстановления в среднесрочной перспективе говорить трудно, поскольку это сейчас ничейная земля, за которую никто не отвечает», – добавил эксперт.

Ситуация в правительственных районах, по словам Суркова, чуть лучше. Но в последний год там и без землетрясения был гуманитарный кризис, который теперь лишь усугубится.

«У властей Сирии хронически не хватает топлива, продовольствия, медикаментов. В Алеппо из-за проблем с водопроводом была вспышка холеры. Электричество включали на час-два в день. Завалы разберут, поставят палатки, но средств на восстановление практически нет, а американские и европейские санкции практически исключают, что туда придут иностранные доноры и инвесторы», – описал эксперт нерадостные перспективы.

Министр обороны России дал указание командующему российской группировкой в Сирии оказать помощь местным властям. Российские военные приступили к работам в городах Алеппо, Хама, Латакия и в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. Там налажена работа шести пунктов выдачи гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Также были сформированы десять отрядов из сирийских и российских военных для разбора завалов и поиска пострадавших. Всего в работах участвуют более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. На авиабазе «Хмеймим» создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне, сообщили в Минобороны.

Также 6 февраля землетрясения слабой силы произошли в Ираке и Ливане. Подземные толчки также ощутили жители Абхазии, Грузии и Армении. По рассказам очевидцев, в многоэтажных домах качались люстры и тряслась мебель. Отголоски дошли и до Сочи – их зафиксировали от «Сириуса» до Центрального района курорта. Сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила руководитель сейсмостанции Сочи Елена Карпович. В Италии всё утро всерьез готовились к опасности возникновения цунами на юге страны, но его не произошло.

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На Кипре по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в 11 с небольшим утра в 75 км к юго-востоку от города Фамагусты случился так называемый афтершок магнитудой 4,6 балла. И, как предупредили азербайджанские сейсмологи, подобные явления в регионе будут длиться еще месяц.

Подземные толчки во вторник также были зафиксированы в Армении, Гренландии, Греции, Египте, Ливане, США, Казахстане. Афтершоки фиксируются по всему земному шару.

Турция расположена на Анатолийской плите, граничащей с двумя крупными разломами, и потому сейсмическая активность для страны не редкость. Последний раз землетрясения случались здесь в 2020 году: сначала на востоке Турции, в результате которого 22 человека погибли, сотни получили ранения, а затем вблизи греческого острова Самоса в Эгейском море недалеко от побережья Турции, тогда стихия унесла жизни 24 человек в Турции и вызвало еще больше жертв в Греции. Нынешнее землетрясение оказалось сильнейшим с 1939 года, когда толчки такой же магнитуды в 7,8 унесли жизни свыше 30 тыс. человек.

По материалам газеты «Известия», РБК, RT

Источник: http://stoletie.ru/lenta/285_aftershokov_proizoshlo_v_turcii_za_sutki_293.htm
Метки: картина дня
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