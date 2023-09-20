Я уже не однократно в статьях и в выступлениях вскользь говорил о причинах, побудивших начать копать новый канал вдоль берега Ладожского озера. Однако, даже мои друзья и соратники не очень четко это понимают до сих пор. А по сему в данной статье я подробно покажу и расскажу что и как.

Начну с официальной информации. В начале 18 века в период с 1719 по 1730 гг был выкопан канал вдоль берега Ладожского озера. Он соединил устье Невы и устье Волхова. Однако сразу после запуска в эксплуатацию канала выяснилсь, что проходка судов по нему невозможна без зашлюзовки. Сперва сделали шлюзы в концах канала, позднее их строили и в среднем русле. Однако особого результата это не дало и канал функционировал с большими проблемами. Создавались отводы от пересекавших канал речек, они питали систему водосборных прудов на случай засушливого периода. В середине 19 века, когда появились паровые машины, они качали воду в канал из Волхова. В общем, что только не делали, но толку было мало.



Официальная историография никак не объясняет причину того, почему выкопанный вдоль берега Ладожского озера канал оказался неработоспособным. Всё объяснение сводится к туманной фразе типа того, что канал заиливался и от того обмелел. Но это не более чем отмазка. В мире множество каналов, которые прекрасно чистятся, углубляются и продолжительное время функционируют. А тут не успели выкопать, и уже заилился. И ни один подрядчик не брался углублять канал. Странно, не правда ли?

Если не знать некоторых исходных данных, то задачка действительно неразрешимая и ответа по ней нет. Совсем непонятным окажется вопрос зачем при этом параллельно старому каналу выкопали новый канал, который прекрасно функционирует и по сей день. И есть подрядчики которые за денюжку охотно его периодически чистят и углубляют.



Попробуйте решить задачку сами.



Итак, условие задачи .



- Имеем точку А из которой оба канала вытекают. Это на самом деле одна точка. Один уровень воды. Изначально выходы Староладожского канала и Новоладожского канала в устье Волхова находились на расстоянии всего в 300 метров друг от друга. Позднее, когда шла эпопея с зашлюзовкой, отвод Староладожского канала пытались увезти вверх по течению Волхова на 1,3 км, но и это не спасло. Оно и понятно. Там если и будет разница в уровне воды, то она будет измеряться считанными сантиметрами. С учетом проектной глубины канала в 2,5 метра - это ничто.

Имеем точку В в которую оба канала впадают. Это устье Невы, расстояние между каналами менее 100 метров. То есть уровень воды снова одинаковый.

- глубина каналов примерно одинаковая. Оба по проекту были порядка 2,5 метров при среднем уровне воды в озере.

- перепад уровня воды между точкой А и точкой В согласно современным исследованиям порядка 60-65 см.

- каналы прокопаны параллельно на незначительном расстоянии друг от друга. В некоторых местах между каналами всего 100 метров.



Вопрос . Почему Новоладожский канал работает без всяких шлюзов, а Староладожский не работает, даже с учетом нескольких шлюзов и системы запаса воды на сухой период?



Заинтриговал? Действительно забавно. А чтобы вы помучались и подольше подумали, я в статье немного отвлекусь. А решение задачи с ответом будет в конце статьи. Хочу сказать, что эти каналы весьма интересны и с культурной и с исторической точек зрения. Там ужасно красиво. Не смотря на суровый северный климат, эта часть Ладоги и эти каналы очень напоминают дельту Волги. Тут свой особенный микроклимат. Отвалы каналов обросли красивейшим кустарником и лесом с нависающими над водой ветвями. Берега поросли густой стеной камыша. На бОльшем своем протяжении каналы достаточно малолюдны, по сути кроме рыбаков там никого нет. Летом в жаркую погоду могут встречаться дикие туристы. Но их не много, ибо летом очень много комарья и слепней, особого удовольствия они не доставляют. Я последние годы вообще отказался от ночевок на канале, предпочитаю спать в открытом море в лодке, а если и ставлю палатку, то непосредственно на берегу озера, где есть хоть какой-то ветерок и кусачих насекомых всё ж поменьше. А еще вдоль каналов бродит множество разного дикого зверья, и не всегда безобидного. И хрюкают, и чавкают, и воют, и пакет с харчем или рыбой запросто могут разорвать и раскидать. Если не спрятать или не упаковать грамотно. У меня было такое. Потом собирал по окрестным кушерям. Особенно стрёмно когда около палатки это вошканье. И змей там придостаточно. На открытой воде как-то спокойнее. Кинул якорь и спишь себе спокойненько.



На протяжении русла каналов имеются несколько поселков. Причем некоторые из них достаточно дикие, основным транспортом для местных жителей являются катера и лодки. А зимой по льду накатывают дорогу. Есть и сухопутный путь, но он только для транспорта повышенной проходимости. Скажем так, УАЗик или Нива проедут, обычная машина нет. Если только кроссовер, да и то по сухому и только летом. Однако, все идет к тому, что дорогу наверное все ж сделают, ибо эти деревни последние несколько лет стали активно застраиваться, дачники и сюда добрались. Ну, как дачники. Это практически те же рыбаки, только с удобством для себя любимого. Домик, гараж для катера, банька... К каждому дому есть подход по воде.



Одной из таких деревень является Дубно. Я в сентябре этого года туда специально заскочил и снял ролик про местный шлюз. Он весьма примечательный. Представляете, там стоят гранитные колонны. И, как оказалось, не только гранитные. Еще и из камня по внешнему виду очень похожему на кварцит. Декоративные навершия у колонн так же из условного кварцита. На самом деле, ответа у этой задачи нет. Если мы принимаем официальную версию истории и официальную версию геологии этих мест. Если же мы в условие задачи вносим дополнительные вводные, то задачка решается очень легко и просто. Те, кто давно читает мои статьи и слушал мои выступления, хорошо знают о том, что я последовательно доказываю факт серьезнейших тектонических подвижек в относительно недавнее историческое время. Я не говорю о причинах. Я говорю только о следствиях. И показываю следы этих самых тектонических изменений. Последней такой моей работой был Великий Новгород. До этого я показывал следы как минимум трёх событий на примере разрывов гранитного массива под Выборгом. Собственно вся история Санкт-Петербурга - это ни что иное как его посткатастрофное воскрешение. Основное катастрофичное событие по моим расчетам произошло в период конец 12 - середина 14 века, оно было планетарного масштаба. Потом были различной силы афтершоки. Эти афтершоки были локальными и растянутыми по времени. Последние из них прошли в 19 веке. Собственно, как выясняется, именно в 19 веке и установился тот уровень топографии и уровня мирового океана в которых мы сейчас и живем. На примере Староладожского канала я сейчас и покажу как это происходило в 18-19 вв. Когда царь Петр I давал указание на создание проекта под постройку канала была одна топография. То есть условия задачки были вполне конкретными. И тогдашние инженеры сделали проект под условия которые имелись по факту. Не надо думать что старые инженеры были дурачками. Нет. Не были. Тем более под такой масштабный проект. Это вам не песочницу выкопать. Нет, это огромнейшее технологическое сооружение с огромными финансовыми и иными затратами. Там не только миллионы КАМАЗов грунта нужно выбрать в отвалы, но еще и выкорчевать поросли, укрепить берега, сделать отводы в озеро, включая каналы в самом озере, ведь там у берега очень мелко на километры. А еще нужна инфраструктура, дороги, харч, места для проживания рабочих и обслуживающего персонала, в том числе зимой. Только вдумайтесь! И не забывайте что совсем рядом еще и город строится. И прямоезжей дороги с Москвой и прочей материковой Россией еще не было. Ладно, это отдельная история, не буду углубляться. В общем когда начали строить канал в 1718-1719 гг была своя топографическая карта. Какая она была я выяснить не смог. Нет подробных карт того периода. Однако есть очень подробная карта периода когда канал уже был построен, и даже частично зашлюзован. Карта датируется 1742 годом и это похоже на правду. Во всяком случае датировать её периодом ранее 1731-32 года точно не получается. Ибо присутствуют шлюзы и имеется отвод вверх по руслу Волхова на 1,3 км. Но нам и этого будет достаточно для решения задачки. Вот эта карта в масштабе.

А вот её увеличенный фрагмент в интересующем нас месте.

Правой границей картинки я указал устье Волхова. В левой - устье Невы. То есть весь участок Староладожского канала. Он обозначен на карте. Обратите внимание на острова вдоль берега. Запомните их.



Теперь для привязки я покажу современную спутниковую карту.

К сожалению формат гугл карт и карт яндекса таков, что шаг масштабирования слишком большой и пропорционально карту на экран вывести не получается. Как я не пытался. А по сему правую часть фрагмента карты я взял как в карте 1742 года, это устье Волхова, а левую границу обрезал как получилось по размеру экрана монитора. Но для привязки по точкам нам и этого достаточно. Тем более что какие-то участки с необходимой мне детализацией я брал с навионикса. Это такая карта для рыбаков. На ней и берег показан намного точнее и глубины показаны с шагом изобат в пол метра. Но эта карта у меня на телефоне и она очень большого масштаба, слишком детализована, так что показать её аналогичным образом не получится никак.



В общем я все современные координаты береговой линии спроецировал на карту 1742 года. Конечно эта карта с искажениями, все таки это 1742 год, а не 2021. И я это учел насколько возможно. Нам сантиметры ловить и подгонять нет надобности, нам важна примерная граница берега. И вот я её нарисовал.