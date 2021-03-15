Краткое содержание первых двух частей.

Часть 1 – Создана рабочая версия настоящего облика города, который когда-то стоял на месте современного Санкт-Петербурга. Всё полностью идёт вразрез с официальной историей и выводит на свет совершенно не заявленных ранее иностранных владельцев земель, входящих в состав современной Ленинградской области.

Часть 2 – Создана такая рабочая версия, что не лезет ни в какие ворота. Согласно неё, в гербе города Ораниенбаума под каждым апельсином на дереве зашифрован отдельный город, и из всех этих плодов остался только один (самый восточный), он же современный Санкт-Петербург. Все прочие города и связывающие их каналы уничтожены в неизвестной войне. Одной из воюющих сторон были т.н. «британские».

И в поисках связи этой территории с восточными землями мы начали подвергать географической ревизии известное литературное произведение А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Дошли до населённого пункта Бологое, которое в этом произведении не упоминалось, хотя в нём были найдены некие странности. Какие именно странности? Лучше ознакомьтесь с предыдущими частями.

А мы продолжаем.

Итак, почему вдруг Радищев решил после проезда села Чудова свернуть на юг, хотя по всем нами ранее открытым закономерностям и хронологическим подсчётам он должен был ехать по прямой дороге и далее? Неужели произведение Радищева родилось уже тогда, когда канал Санкт-Петербург – Москва был уничтожен, предположительно в 1870 году? Допустим, до этого времени канал ещё существовал, и найденные в Бологом сооружения нам это прямо доказали (убедительность этих доказательств пусть каждый определит себе сам). Дорога вдоль канала должна была быть, причём идеально прямая. Интересно, а как вообще мог выглядеть такой канал? Протяжённость его немалая, высотные перепады наверняка на таком расстоянии имели место быть.

Путём сравнительно сложных поисков удалось найти нечто, что сняло сомнение в физической возможности построения таких каналов.

Хоть это и Европа почти столетней давности, но почему-то найти такой канал на современной спутниковой карте не получилось (буду очень признателен, если пришлёте линк). На фото отчётливо видно, что канал расположен много выше существующей высотной отметки прилегающей местности. Наверное, это как раз и есть кусок «золотого века», в котором по воде было передвигаться гораздо проще, чем по сухопутным дорогам. При наличии высотных перепадов в таких каналах предусматривались проходные шлюзы. И на нашем фото такой шлюз есть. Вполне компактного вида шлюз, кстати. Две платформы, между ними шлюзовая камера. Коротко и ясно, и технически совершенно. В чём вообще прелесть таких видов транспорта?

Очевидно, что в случае железнодорожного исполнения транспортных линий собственнику придётся нести эксплуатационные затраты не только на подвижной состав, который является в силу узкой специализации неотъемлемой частью дороги. Затраты дополнительно придётся нести ещё на каждый километр пути. Если среди читателей есть железнодорожники-путейцы, подтвердите, как это непросто. А в случае реализации транспортных линий в водном исполнении затраты по большому счёту встанут только в обслуживании подобных шлюзов. Или всего лишь в работу Schleuse-Mitarbeiter, или шлюзовых работников, они же слюсари и слесари. А затраты на эксплуатацию подвижного состава плавно перекладываются на собственников плавсредств. Налицо очевидная выгода… кстати, а для кого? Задача для начинающего экономиста. Тем не менее, водные пути в 19 веке повсеместно заменяются железными дорогами.

Посмотрите на типовой пример строительства станций Николаевской дороги, и на те компактные шлюзы. Полагаю, всё стало ясным. Каналы завалило так, что откапывать их стало нецелесообразным. Проще было поставить на компактных шлюзах здания станций 3 класса, шлюзовую камеру утрамбовать строительным мусором, на канале положить железнодорожное полотно и мчаться навстречу ветру. Это всё, конечно же, замечательно, но если там был ранее водный путь, как наполнять такие каналы водой? И как такие каналы пересекали существующие водные преграды? Может, неспроста Радищев свернул после Чудова на юг? Давайте смотреть в карты.

Очевидно, современная дорога от города Чудово на Великий Новгород и есть та дорога, по которой наш писатель свернул с «першпективной». Но согласно выкопировки со старой карты, «першпективная дорога» совсем не заканчивалась и шла по назначению. Более того, на ней стоял объект, именуемый Сосненской пристанью, очевидно по названию населённого пункта. На современной карте таких населённых пунктов в том месте нет. Почему-то вспоминается известная песня Насти и Потапа. Мы недавно уже открыли три похожих сосенки, которые сосали воду из-под земли для наполнения поверхностных каналов. Может, и здесь было так? Только здесь для забора воды имеется Волхов.

История железнодорожного моста через Волхов, кстати, очень богата на события.

Сложно поверить, но все эти фото сделаны с одного географического места и в одну сторону. Только почему-то все мосты на них разные. В истории сохранились данные, что в 1941 году мост через Волхов был взорван силами РККА, причём без приказа. По этому поводу в сети гуляет множество интересных детективных версий происходившего. Тем не менее, современный мост возведён уже в другом месте, недалеко от старого. Его строили полностью заново. По некоторым сведениям, тот мост, который взорвали, выстроили в 1885 году, он у нас на среднем фото. До этого времени, очевидно, стоял тот мост, который у нас запечатлён на самом левом фото, где виден только край моста. Про этот, самый первый мост, известно очень мало. Даже его фото во всю длину отсутствуют.

Но мы снова обратим внимание на средний мост, точнее, его начало на западном берегу Волхова.

Очевидно, та его часть, которая справа от красной линии, выстроена вновь. Ранее на этом месте мост заменял пролёт (и похоже, деревянный). Если подойти сейчас к тому месту, где на фото стоят два человека справа от красной линии, и посмотреть сначала налево, а потом направо, то откроется примерно следующий вид:

Странно как-то. Не кажется, что тот мост со среднего фото стоит не погружённый в грунт на несколько метров? Там даже лодки плавают возле арочных подмостков, а пролёт сделан специально для прохода маломерных судов. Более того, новый железнодорожный путь и новый мост подняты выше на несколько метров. Для чего, а главное, где брали грунт для подобных целей? Как будто сгребали лишний грунт из кювета, которого при строительстве моста в самой первой версии не было совсем. И главное – для чего каменными блоками закрывали кирпичную кладку и что эта кладка вообще там делает? Посмотрим снова на фотографии трёх мостов, на обведённый фрагмент.

Один из этих фрагментов увеличим.

Фриз на этой части конструкции, выполненный по всем правилам искусства, говорит нам, что это совсем не простой элемент архитектуры. Он идёт перпендикулярно железнодорожному полотну и явно приподнят на уровень моста. Похоже, это и есть та самая кладка, остатки от которой торчат из-под каменных блоков. Что это, смотровая площадка или мы что-то про этот мост не знаем? Смотрим в карту.

Похоже, та самая площадка, или место, где она была, смотрит на другое здание, находящееся на противоположном берегу залива. Сейчас там какой-то загородный отель. Очевидно, вот оно, то самое помпезное сооружение. Не удивляйтесь, от слова «помпа», функцией которого была подача воды в канал. Она же просто и по русски «сосня». Добываемая вода шла по виадуку, перекинутому над заливом, по месту назначения. Скорее всего, виадук был в виде металлического пролёта, опиравшегося на указанную выше площадку с одной стороны и аналогичную конструкцию с другой. Как только исчез основной канал, исчезло и это сооружение, а на его месте возник тот самый старинный дом и пристань возле него. По ходу, уничтожали в войне 19 века всё в комплексе, и каналы, и насосные станции. Если тот самый старый мост на главном ходу, который подвесили на месте каналов, в деревянном исполнении, в каком году его могли построить? Доберёмся до этого чуть позже, а сейчас вернёмся к Радищеву.

Зачем он свернул на Великий Новгород? Если в 1790 году (год оф.издания произведения) все ездили на Москву по каналу и без всяких ухабистых дорог и тарантасов? Давайте для понимания вернёмся к его произведению, и прочитаем описание какого-нибудь известного населённого пункта, что можно будет перепроверить. Например, про Вышний Волочек (орфография авторская).

Никогда не проезжал я сего новаго города, что бы непосмотреть здешних шлюзов. Перьвой, которому на мысль пришло, уподобиться природе в ея благодеяниях, и сделать реку рукодельную, дабы все концы единыя области, в вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшаго потомства. Когда нынешния державы, от естественных и нравственных причин разпадутся, позлащенныя нивы их порастут тернием, и в развалинах великолепных чертогов, гордых их правителей, скрываться будут ужи, змеи и жабы; любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большия дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковыя есть в Европе, они неимели понятия. Дороги, каковыя у Римлян бывали, наши небудут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильныя морозы, а каналы и без обделки нескоро заровняются. Немало увеселительным было для меня зрелищем, вышневолоцкой канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными, и приуготовляющимися к прохождению сквозь слюз для дальнейшаго плавания до Петербурга. Тут видно было, истинное земли изобилие, и избытки земледелателя; тут явен был во всем своем блеске, мощный побудитель человеческих деяний, корыстолюбие.

Классно он про римлян написал. Большие, грит, строили водоводы, а у нас этому препятствовали долгия зимы… кхе. А если он сам по такому каналу ехал, собирая материал для сего эпистолярного труда? Как понимать? Интуиция подсказывает, что как минимум весь труд Радищева – вброс, как максимум – он (этот же труд) вместе с самим Радищевым как писателем-правдорубом – также вброс. Шлюзы в Вышнем Волочке действительно есть. Сложно предположить, для какого размера кораблей их делали и какой через них был грузооборот. Но господь там с ними. Проделаем то, что мы уже проделывали ранее – продлим нашу линию, которая шла по «першпективной дороге», до Вышнего Волочка и посмотрим, что она там пересекает.

Наша линия тихо-спокойно проходит мимо центра города, где сходятся знаменитые Тверецкий и Цнинский каналы со своими шлюзами, и на расстоянии 360 км всё от той же клумбы на проспекте Стачек в СПб упирается в красивейший Казанский монастырь. Похоже, вот он, настоящий шлюз. Только малость перепрофилированный под духовную пищу. Не исключено, что в Вышнем Волочке гидротехнические сооружения выглядели гораздо сложнее, и расстояние в 360 км может быть совпадением. Рядом также могли быть гидротехнические сооружения, которые не дожили до наших дней даже в следах на карте.

Ну и далее, наверное, надо отойти от Радищева и всех его трудов. Не знаю, что после этого всего будут думать о его произведениях читатели, но как полагаю, в школьной программе ему не место. Даже если он издал свой труд «Путешествие из Петербурга в Москву», до наших дней сие произведение не дожило и сейчас полностью заменёно непонятно чьими записками охотника. Но мы не будем унывать, и сделаем своё путешествие, но только из Москвы в Санкт-Петербург, и по каналу. Восполним, так сказать, правду от Радищева и начнём её рубить. Только с оговоркой – путешествовать мы будем не от Москвы. Раз посередине у нас находится Бологое, то будем считать, что восточнее будет находиться зона ответственности Москвы, и туда мы пойдём как-нибудь в другой раз. Кстати, удовлетворю любопытство москвичей и других интересующихся Москвой – подобная реконструкция по нашей столице будет скучной. Да, был город, и немалый. Но вплоть до 20 века он был провинцией. Внимание он привлёк на себя тогда, когда его сожгли в ту самую войну начала 19 века, вместе с другими городами. Надо было сместить акцент «творцам истории», что они с успехом и сделали. И про другие города, про которые как раз надо хранить знания, сейчас уже никто даже не вспоминает. И кстати, в Москве сейчас нет ни одного здания моложе 19 века. Ни одного. Если представить Москву очень упрощённо, то до той войны 19 века на её месте стоял брат-близнец Каира (его фото от 19 века в сети есть в изобилии). Представить это сложно. Впрочем, такими же были Н.Новгород, Самара, Казань и другие города. Однако, мы отвлеклись.

Чтобы найти закономерность, проделаем небольшой опыт со спутниковой картой – замерим расстояние от двух известных нам ближайших вокзалов, выполненных из прямоугольников с закруглёнными краями. Например, между станциями Малая Вишера и Любань.

У нас получилось почти 80 км. Если от начала нашей трассы в Автово (СПб) и до предполагаемого вышневолоцкого шлюза 360 км, то наши большие шлюзы шли с каким-то базовым расстоянием, на которое делятся без остатка числа 80 и 360. Решив несложную задачку для школьника по поиску наибольшего общего кратного, получаем базовое расстояние в 40 км. Предположительно, с таким интервалом на бывшем канале должны стоять крупные объекты. Попробуем проверить на том же географическом участке Любань-М.Вишера (только для лучшей читабельности повернём направление на север слегка против часовой стрелки).

Что-то бросилось в глаза Золотое колено в самой правой части. Наверное, в нём скрыта страшная тайна, как у Кащея в яйце. А так получилось несколько странная картина. Если разделить расстояние Любань-М.Вишера пополам (на те самые 2 участка по 40 км), посередине напрашивается город Чудово, но он сдвинут влево. Река Волхов с нашей насосной станцией также сдвинута, но вправо. И в то же время, если разделить полученный участок снова пополам (на 20 км), и отложить влево и вправо от ст.М.Вишера, мы идеально попадаем в станции Гряды и Бурга соответственно. Старого вида станции Гряды не нашлось, а вот Бурга пронеслась сквозь время очень наглядно.

Похоже, диагноз ясен. На бывшем канале с интервалом в 20 км шли гидротехнические сооружения, но различного масштаба. Всегда в этом месте как минимум были небольшие компактные шлюзы, которые после заноса грунтом превратили в станции 3 и 4 класса на вновь строящейся Николаевской железной дороге. Не исключено, что на шлюзах просто надстроили дорожные здания, или даже эти здания были штатными элементами шлюзов, но стояли на них этажом выше. Но постойте, почему тогда у нас не попадают в закономерность станция Чудово и река Волхов?

И правда, вокзал в Чудове совсем не похож на типовые вокзалы любой конструкции на той дороге. Он явно выделяется из общего ряда. Очевидно, мы имеем тот случай, когда под вокзал приспособили совершенно постороннее здание или даже его выстроили вновь. Ну да господь с ним, с вокзалом. Нас интересует канал. Похоже, наш настоящий Чудов-град как раз и находился там, где надо и где указывают окружности. И там же была настоящая насосная станция и настоящие шлюзы. Но их уничтожила неизвестная война 19 века. А Волхов, как и Нева, абсолютно новая река. И ранее были подозрения, что Волхов был большим каналом и шёл по прямой. После заноса грунтом он пробил новое русло, которое незначительно отклонялось от оси старого канала. Так что же, на новой реке Волхов в «золотом веке» построили подвесной канал и поставили насосную станцию? Такое вообще бывает? Сам не верю.

Глядя на некоторые мосты вновь построенной Николаевской дороги, берёт некоторое удивление. Официально фото датировано 1864 годом (по крайней мере, так датирован альбом, который содержит виды). Совершенно не поддаётся сомнению, что мост выполнен из дерева (как, впрочем, и считается официально). Посмотрите на опоры моста. Так, как они исполнены, далеко не всегда и везде могут повторить даже сейчас, хотя там длина пролёта не более 20 м (в глазомерном масштабе). И для таких шедевральных опор штатно применяются деревянные пролёты, которые могут банально сгореть от искр из трубы паровоза? Увольте. Там явно напрашивается, что в качестве пролёта совсем недавно стояло нечто другое, что поддерживалось двумя рядами рессор. Очевидно, это нечто имело большую массу, в связи с чем и применялись такие массивные опоры. Деревянные пролёты были приспособлены временно, т.к. со сталью в то время была напряжёнка. Её хватало только на рельсы. А то нечто, что стояло ранее, скорее всего банально разграбили и сдали в лом. Как в той частушке, всё железо растащила на пролёты молодёжь. Скорее всего, замену деревянных пролётов на железные планировали осуществлять по мере эксплуатации. Даже не скрывается, что мост на реке Волхов в том виде, где он на среднем фото, сдан в 1885 году. До этого времени, похоже, ездили по деревяшкам.

Аналогично и по насосной станции.

В таком виде они остались только на картинках. Становится понятным, почему некоторые хвойные деревья заслужили себе такое название. Из-за некоторого внешнего сходства, конечно же.

До нас, увы, дошли только остатки от таких станций в виде местами ещё сохранившихся труб, загадки которых никто не может разгадать. И невдомёк, что от сосны иголочки кто-то давно оторвал. Они тоже там, кстати, были железные.

Похоже, наш Радищев и не мог не повернуть на юг, т.к. мешали развалины настоящего Чудов-града, а «золотой век» ещё не наступил. Некому было сделать подвесной канал с дорогой, чтобы проехать. Господь там с ним, мы сейчас возьмём полученные закономерности и составим самое правдивое описание дороги, рубя правду. Ну, насколько позволят доказательства.

Взяв полученное разделение на участки перегона Любань-М.Вишера, поделим аналогичным образом весь участок от СПб до станции Лыкошино. Полагаю, получилась очень трудно читаемая портянка. Точности, понятное дело, не получится, но если государство захочет это всё поднять, поверьте, найдутся и идеально точные топографические планы, и специалисты. А мы сейчас только покажем им правильный путь. И начнём справа, от станции Лыкошино.

Бывать в тех краях приходилось, и на данной станции в частности. Что тут можно сказать… Станция как станция, поразил только источник воды, бьющий из-под земли как гейзер, и находящийся, как ни странно, возле железной дороги. Найти его на картах не получилось. Эта станция была точь-в-точь такого же исполнения, как и рассмотренные ранее – два станционных здания небольших размеров между путями. И водонапорная башня. Кстати, очень удобно. Те источники, которые ранее наполняли канал, переделали под заправку паровозов. Только источников этих было очень много. Они как отдельные каналы пересекали наш главный канал, и там стояли те самые «сосни», перекачивающие воду.

Где их только сейчас искать?

Но если провести две прямые между населёнными пунктами: Опеченский посад и Крестцы, а также провести прямую от населённого пункта Волок через Государственную (с большой буквы) резиденцию «Валдай» на Иверский монастырь (возле города Валдай) – получим примерно такое сочетание с углом пересечения почти 60 градусов (напомню, план не ориентирован на север). И как-то странно пересечение почти совпадает с центром нашей окружности, а станция Угловка стоит… на углу. А что у нас было в вершине этого угла? Правильно, и сейчас там это есть.

А ведь Крестцы, как уже ясно из названия, тоже содержали перекрёсток каких-то там путей. Похоже, вся страна была опутана сетью рукотворных рек, и если вдруг где-то в глухой деревне встречается храм, или, что чаще, его руины – вот они, следы тех каналов. Там была или насосная станция, или шлюз, или благо́е место для отдыха путников. Ну или бологое. А в том самом Бологом очевидно было всё и сразу.

Допустим, где-то в этих местах был крупный перекрёсток торговых путей (а он тут без сомнений был, и не только в городе Торжок). Корабли, зашедшие через Балту, шли по нашему каналу в этом направлении от СПб (или как он там назывался), до главного перекрёстка в Бологом. А в Бологом ли он был? Если сейчас из Бологое выходят железнодорожные пути в пяти направлениях, это ни о чём не говорит. Или этих перекрёстков в тех краях было очень много. Гружёные корабли заезжали через канал, далее они опорожнялись, и их надо было послать в обратку через реку Мсту («отмстить»). Что-то всё становится до безобразия неинтересным. Ещё пару раз копнуть, и вся история родного края вылезет из неуклюжих трудов от «британских».

А в случае с Угловкой есть подозрения, что наш канал, на месте которого позже сделали железную дорогу, именно возвели после уничтожения того самого перекрёстка, образовывавшего угол. Здесь краеведам надо копать и копать. Очень сильно смахивает на то, что в этом месте стоял настоящий город Боровичи, на который из Москвы шли Боровицкие ворота, только не кремля, а той крепости, которая была на месте старого московского города. И были эти Боровичи радиусом от того самого угла и до озера Валдай, до сих пор там копают известковые месторождения как остатки от сооружений прошлого. Не удивительно, это была Страна Городов, или Гардарика, как называли её те, кто воевал за Балту. Неизвестная война всё это стёрла в пыль и унесла. Хорошо хоть, нашлись люди, которые построили канал. Ну да ладно.

Полагаю, чтобы не отбивать хлеб у краеведов, рассматривать объекты будем выборочно. Но настоятельно рекомендую краеведам изучить вот эти здания, где они ещё сохранились. Это те самые круговые депо, есть очень большие подозрения, что ранее они принадлежали к инфраструктуре каналов. Угадайте, что в них было?

Пропустим станцию Боровёнка, уже само название говорит, что она имела ранее некую связь с Боровичами. Перенесёмся на то самое Золотое Колено.

Легенд про это место ходит много. Самая распространённая их них – про царя, как он наносил на карту трассировку дороги по линейке, и в этом месте обвёл свой палец. В реалии всё оказалось гораздо прозаичнее. Дорога в том месте делала подъём, и паровозы не справлялись с тяговым усилием. После очередной аварии руководители дали команду соорудить обход этого места, что и было сделано (на плане обведено жёлтым). Этот обход дожил до 21 века, после чего был упразднён и демонтирован за ненадобностью. Так нам говорит официальная история. Теперь попробуем понять, что там было в реалии. И в начале представим себе 19 век и посмотрим по направлению стрелки 2.

Это был знаменитый Веребьинский мост, самый длинный и высокий мост на то время в России. Его даже изображали на барельефах. Вопрос – почему его опоры имеют разную высоту? Или показалось?

Нет, не показалось. Более того, эти опоры имеют пазы/выступы, аналогичные тем, что мы рассмотрели на мосту, где рессоры должны были входить и упираться в опору. Только выступы находятся… совсем не там, или в них упиралось нечто, что очень широко выходило за габариты опор с боковой стороны. В центре колонна имеет один рисунок пазов, две рядом стоящие – другой (причём симметрично-одинаковый), и так далее. Для чего, а главное из чего, делали ростверки на такие опоры? Как-то странно, но детализированных фото этого моста нет нигде. Однако, что-то нашлось.

Вопрос для строителей – зачем наращивать опоры деревом в высоту, по некоторым данным на 6 м, чтобы подровнять мост под высокое место, когда гора, создававшая проблемный участок, была всего 11 км длиной? Не проще было в данной ситуации согнать крестьян и выкопать котлован, в котором как раз проложить тот самый путь. Ведь как пел ещё один известный сказочник того времени Н.А.Некрасов,

Стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький!.. Волосом рус, Видишь, стоит, изможден лихорадкою, Высокорослый, больной белорус: Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах; Ямою грудь, что на заступ старательно Изо дня в день налегала весь век... Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: Трудно свой хлеб добывал человек! Не разогнул свою спину горбатую Он и теперь еще: тупо молчит И механически ржавой лопатою Мерзлую землю долбит!

Похоже, у нас нашёлся ещё один король госзаказа на воспевание тяжкой сермяжной доли, которой не было. Что дешевле – проложить обход много большей длины, или выкопать котлован силами таких вот бедолаг? Любой строитель-практик скажет, что подобное решение проще выполнить гастарбайтерами, которых, если надо, можно пригнать очень много. Имя им - легион, лишь бы лопат хватило. Почему это не сделали в данном случае? И ещё один тупой вопрос – неужели строители дороги не знали, что уклон будет составлять трудности для подвижного состава? Всё больше похоже на то, что паровозы вдруг резко ухудшили свои характеристики, и вначале они ездили по этому участку как ни в чём не бывало, а потом вдруг начали вставать. Не менее интересной загадкой являлся сам мост. После строительства обхода он вдруг внезапно исчез из медиапространства – нет ни фотографий, ни гравюр. Как будто его взорвали. Сейчас там находится мост, который не использует совсем ничего от старого (чего не сказать про стоящий рядом Мстинский мост).

Но у нас совсем рядом с этим мостом пересекаются окружности, и где-то там должна быть станция. Она, собственно, даже на старых фото сохранилась. Знакомьтесь – станция Веребье.

Ничего интересного не находите? Ворота в здание выполнены в три (почти) человеческих роста. Неужели в таких домушках на станции Веребье жили циклопы? Официально, в таких зданиях стояли паровозы, прикреплённые непонятно зачем к станциям. Туда даже вели пути. Одна такая типовая домушка дожила до 21 века на станции Лыкошино.

Стесняюсь спросить, а если бы от вибрации, создаваемой паровым котлом, портик с крыльца шандарахнулся на головы машиниста и помощника? А в нём тяжёлое червонное золото, усилившее бы эффект падения. Нет, паровозами здесь не пахнет. В лучшем случае здесь был склад топлива, куда и вели пути. Кстати, строго посередине этого здания над крышей стоят трубы, а значит, там стояли печи. Ни паровозы, ни тепловозы там никогда не парковались. Что же это было?

Не надо ломать головы. Это было как раз то, что когда-то возвышалось над стоявшим в этом месте ранее шлюзом. Пристрой к этому зданию выполнили скорее всего уже потом, а в первоначальной версии это была обычная купольная беседка на крыше гидротехнического сооружения. Не берусь утверждать окончательно, но очень похоже на то, что в этой части шлюза ранее находился верхний ярус ваз с червонным золотом, служившим для получения энергии для слюзарей. Потом это здание, понятное дело, перепрофилировали.

Что интересно, следов этой станции Веребье не осталось. Совсем, и непонятно, когда её снесли. Она исчезла как иллюзионист.

Постойте, но если тут был шлюз, о каком уклоне высоты идёт речь? Канал по определению горкой быть не может. Похоже, всё становится на свои места – на каменных опорах Веребьинского моста, имевших пазы, как раз и находился подвесной канал. И на эти пазы канал как раз и опирался, т.к. был он широкий и наверняка с боков его проходила гужевая дорога. Сам не верю в такое техническое чудо до сих пор. После грунтового заноса канал исчез, но остались его опоры. И, не желая нагонять измождённых лихорадкою белорусов, чтобы вычистить канал, пригнали рабочих, чтобы они нарастили эти опоры на 6 метров. Гениально. И наверняка здесь была своя насосная станция. По всем приметам, до грунтового заноса здесь проходила крупная река. Как бы не сама Мста, прорубившая себе новый путь чуть западнее.

Кстати, а как она там выглядит в том месте? Теперь уже посмотрим по стрелке с направления 1.

В очередной раз укрепляюсь в мысли, что грунтовых потопов в истории было два. Первый был в ту пору, когда неизвестная гвардия разрушала континент в начале 19 века. Второй, который иллюстрируют эти два фото моста, был совсем недавно, как бы не в начале 20 века. Ощущение, что каким-то мощным оружием испаряли огромные здания, сооружения и грунт, и эта пыль потом выпала в виде осадков. Хотя, если решить несложную задачу по разности объёмов сфер – Земли с насыпью и Земли без насыпи, получится количество грунта как в Луне. Или всё же с разницей в каких-нибудь 150 (или около того) лет наша планета проходит через некий грязевой слой, созданный (как вариант) разрушенной планетой? А потом начиналась перезагрузка? Риторический вопрос.

Тем не менее, местность возле мостов за каких-то сто с небольшим лет изменилась, и конкретно. Очевидно, лишний грунт от стихии как раз использовали на насыпь к железной дороге, благодаря чему количество пролётов удалось сократить. Почему на опорах этого сооружения отсутствуют пазы, как на веребьинском мосту? И по странному стечению обстоятельств имеется фото крупным планом. Ну да ладно. Очевидно, мост по каким-то причинам был перестроен, судя по остаткам одной опоры в воде. Другую такую же опору перебрали и приспособили на новый мост.

Зачем делали такие широкие «башмаки» для таких узких опор? Всё больше и больше аргументов становится в пользу того, что ранее здесь также был подвесной канал. Думаете, такого не может быть? Эх, жаль, не сохранились фото из «золотого века»…

Глядя на эту так сказать перекидку через большую реку, можно сказать уверенно – это не хозяйственно-бытовое водоснабжение другого берега, а полноценный водный путь. Какой он был ширины, другой вопрос, но на мощных паровых двигателях по нему вряд ли ездили. Интересно, а как махать вёслами, если например встречались две лодки в противоположных направлениях?

Но всё таки очень хороший инженерный вопрос поднял тот самый Радищев (или литературные негры, чьими трудами наполнили его повесть). Как такие каналы могли существовать, например, в России зимой? Обеспечить проточную воду в них при таком объёме невозможно, да и судоходство при такой текущей воде не менее затруднительно. Что же, зима пришла на Русь вместе с грунтовым заносом и уничтожением каналов? Во второй половине 19 века? Здорово же промыли народную память. Куда же подевались те жители Боровичей и Чудов-града? И есть одна интересная деталь – на Мстинском мосту ещё в старой версии на канальных опорах стоят ледорезы. Похоже, его строили уже тогда, когда реки замерзали.

Ну а мы снова имеем то, что наш железнодорожный мост в старой версии выстроен на бывших опорах канала. Это и есть то самое Золотое Колено. Очевидно, ранее тут тоже был очень оживлённый перекрёсток, где «мстились» корабли. Только очень похоже, что настоящее русло Мсты шло как раз под Веребьинским мостом. В новом месте протекания Мсты река пробилась совсем недавно. Как же могли обеспечить проток воды в канале, чтобы ничего не промерзало?

Давайте глянем на наше Золотое Колено сверху.

Упс… похоже, под насыпью на линии закопано очень много. Впрочем, сохранилось ещё тоже достаточно. В этом месте находится почти забытая усадьба Льзи.

Впечатляет водонапорная башня (полагаю, понятно, по каким признакам она была классифицирована водонапорной). Для кого она тут строилась? Неужели для одного дома? Дом, кстати, принадлежал когда-то инженеру путей сообщения П.И.Борейше.

Судьба семьи Борейше была трагична – единственная дочь Мария Петровна (1876-1896) погибла при невыясненных обстоятельствах, жена Екатерина Андреевна пережила дочь на два месяца. Желая увековечить память дочери, П.А. Борейша оставил завещание – в своём имении открыть женское учебное заведение для учителей начальных школ «для просвещения русских людей и пользы отечеству». В честь погибшей Марии школа должна была называться Мариинской. В 1904 году, согласно завещанию, школа была открыта. Большое двухэтажное кирпичное здание Мариинской школы было выполнено в новоанглийском стиле, построено на искусственно спланированной террасе склона. Здание школы в 1978 году перешло пионерскому лагерю "Орленок", в 2004 году строение сгорело.

Школа в новоанглийском стиле? Что, и здесь «британские»? Эта школа больше похожа на детскую колонию для беспризорников, их как раз и делали в то время подальше от людей. И всё больше похоже на то, что под эту школу как раз приспособили водонасосную станцию для канала. После того, как канал исчез, другого применения для этого комплекса не нашлось. Его, кстати, и завалило почти полностью, и не исключено, что усадьба построена на погребённых сооружениях. Интересно всё же, откуда брали учеников в такую школу? Характерная примета – даже после смены власти это учреждение оставалось детским, и при советах там уже на этот раз официально был приют.

Что-то странно получается. В Бологом на старом шлюзе был создан колледж (он до сих пор там). Здесь также образовательное учреждение, и именно на остатках гидротехнического сооружения. Неужели власти начали бороться с неграмотностью и заниматься т.н. «призрением», радея за оздоровление общества? И обязательно делая это в местах бывших (или реконструированных) транспортных развязок?

Впрочем, двинемся дальше на запад.

Пропустим рассмотренный ранее Волхов Мост и обратим внимание на другой центр окружностей возле станции Бабино-2. Интересное место. Сейчас там обычный остановочный пункт электричек, возле большого дачного массива. Почему тогда назвали Бабино-2, а не какой-нибудь «Остановочный пункт … км»? Поиск в архиве старых фото станции Бабино не дал практически ничего, если не считать фото развлекающихся гитлеровцев среди деревянных бараков. Похоже, на месте Бабино-2 зарыт ещё один малый шлюз. Краеведы, вам слово. А мы на запад.

Уже не удивляемся подтверждению нашей закономерности о малых шлюзах через каждые 20 км. Но западнее станции Ушаки у нас наблюдается интересное – предположительный канал и «першпективная дорога» идут прямо, а железная дорога поворачивает на северо-запад. Как так? Ближайшая станция дороги на бывшем шлюзе, как и положено по нашей закономерности, находящаяся на стыке окружностей – Саблино.

Для каких гигантов делали подобные двери? Впрочем, мы имеем аналогичный шлюз, как на станции Веребье. Только на этот раз версия с путями для заезда туда тепловозов не подтверждается. Путей просто нет. Почему не заделали этот проём кирпичом, а поставили гигантские двери? Похоже, проблемы энергоэффективности и теплосбережения железнодорожников того времени совсем не волновали. Судя по дымовой трубе, в том помещении стояла печь, что в общем не помешало пристроить ещё одно здание для «сосны», от которой опять кто-то оторвал все иголочки. Либо эту станцию фотографировали совсем не в 1865 году, как заявлено, а гораздо позже, либо властьимущие того времени шарахались с доктринами от мирового правительства в разные стороны, примерно как сейчас с прививками. Не будем делать вывод, оценим лишь одно – поворот дороги на север был тоже выполнен по каналу. Если наложить этот участок дороги на реконструкцию Города, то получаем следующее:

Как раз на станции Сортировочная находится центр бывшего сателлита, краеведы, ищите там подземелья и много чего ещё интересного. Ну а далее до Московского вокзала дорога, повернув, идёт по краю одной из звёзд. Что там было, сейчас не узнать. Может, и канал. Примечательно, что название Колпино прямо говорит о том, что ранее там была колпь, или в переводе большое озеро с горловиной, которая сообщала его с другими водоёмами. Слово «колба» идёт отсюда же. Нева, похоже, пробила путь сначала в эту колбу, потом по низшим точкам местности пришла в Город, проложив свой путь окончательно.

Но мы вернёмся на «першпективную дорогу».

Вокзал в Тосно вызывает странные ощущения. Как будто строили его в очень бюджетном варианте, или не нашли подходящего здания, чтобы приспособить под эти цели. Впрочем, не удивительно, наши окружности здесь не пересекались и ранее здесь не было сооружений, на которых можно было строить хоть что-то серьёзное без опасения просадки новостройки в слабый грунт. Тогда, по логике вещей, если наш главный канал продолжал идти прямо, на нём всё равно должен быть шлюз, и находиться он должен юго-западнее станции Саблино, как раз на нашей прямой дороге. Или, если провести окружность с центром в станции Ушаки до станции Саблино (как на нашей карте), при пересечении этой окружности прямого участка Московского шоссе там должен быть какой-то объект. Смотрим.

И снова мы находим какое-то учебное место. Но здесь уже всё становится более интересно. Путём архивного поиска удалось выяснить, что здесь существовал целый район, где находилось учебное заведение Корпуса лесничих. Оказывается, в царской армии был даже отдельный род войск по этой теме.

Генеральным межеванием 1787 года часть тосненского лесного массива под названием Лисинская Дача была отделена от окружавших её частновладельческих земель. По произведённой тогда съёмке общая площадь Лисинской Дачи была равна 28 502 га. В 1805 году Лисинская Дача из управления уделов (императорские земли) была передана в ведение лесного департамента Министерства финансов: тогда произвели новую съёмку и закрепление границ, было образовано казённое лесничество, учреждена местная администрация. В 1838 году здесь была создана специальная лесная школа. В ней готовились первые проекты лесоустройства и лесной мелиорации, новые системы рубок, были созданы лесной питомник, специальные лесные машины и разработана система комплексной переработки древесины и хвои.

Не забываем, что как уже было сказано выше, это – история от «британских», которую надо воспринимать как рассказ с правом на истину.

Сразу, с лёту, посещает мысль – где в 19 веке вообще были леса? Как ни посмотри, везде фото голой местности, идущей на киловёрсты вокруг. Может, стояла задача посадить лес, чтобы он рос? Или всё же лес исчез только к концу 19 века? Кстати, в начале нулевых присутствовал на проведении земляных работ прямо возле путей станции Малая Вишера (в полосе отвода станции). Грунт совершенно не поддавался никакой технике. Когда начали обкапывать препятствия вручную, на глубине 1-1,5 м обнаружили стволы деревьев неизвестной породы, диаметром… от 0,5 м и более. Их приходилось выпиливать и выдёргивать частями. Деревья были явно завалены стихией хаотичным образом и присыпаны. Может, для таких лесов и создавали Корпус лесничих?

Наверное, надо обратиться к той самой волшебной карте, которая нашла для нас кси-крик.

На очередное удивление, топоним «Ульяновка», который сейчас носит населённый пункт возле станции Саблино, находится несколько южнее. Но совсем рядом находится аж пять населённых пунктов, названия которых образованы от топонима «Лисино», и как вишенка на торте, в самой южной части находится… снова учебное заведение с тёмным прошлым. И как раз по учебно-лесной тематике. Как это понимать?

Следует отметить, что миграция топонимов по карте есть один из многих инструментов в арсенале «уточнителей истории». Примеров можно привести массу. Очевидно, в какой-то момент страна обезлюдела, и для сокрытия её прошлого новая власть поменяла названия населённых пунктов по специальной методе. Не исключено, что жители отдельных городов или деревень собирались и переходили на новое место (или их заставляли), захватывая старое название их места жительства. В любом случае, повод обратить пристальное внимание на это место есть. Естественно, мы не упустим такую возможность.

Почему Ульяновка мигрировала на север, а вместе с ней учебное лесничество? На юге как раз находится Лисино-Корпус, где располагался главный учебный корпус тех самых лесничих. Может быть, надо было скрыть некие факты из истории этого Корпуса?

Слово то какое – Корпус. Вспоминая, как Ломоносов называл молекулы корпускулами, невольно напрашивается аналогия. Наверное, «корпускулами» тогда называли тех, кого сейчас называют «хомячками» или «офисным планктоном». Таких Корпусов в той стране было немало. Что же здесь хотели скрыть? Так может, когда по всей стране лес совсем не рос, никакого учебного заведения тут не было, а было нечто другое? Но для нашей логики надо доказать, что стояло это здание на бывшем гидротехническом сооружении.

Похоже, здесь сходились водные пути как минимум с трёх направлений. Наверное, пора уже по аналогии с кси-криком реконструировать сами каналы на той самой карте.

И мы не ошибаемся, разве что канал северо-восточного направления от Лисино-Корпуса (на Тосно) по карте почему-то значится проектируемым (судя по условным обозначениям). Может, там был вовсе не канал, а обычная дорога?

Похоже, диагноз также ясен. Это был канал, более того, в старой версии он шёл на пересечение с большим каналом в месте станции Ушаки. По какой-то причине его решили от этого места отвязать и перенаправить на пересечение с главным в месте станции Тосно. После засыпания грунтом канал, очевидно, превратился в обычную гужевую дорогу, как водится, прямую как стрела. И если увеличить место, куда в наше время приходит эта дорога на пересечение с железнодорожными путями, мы обнаруживаем некие странные предметы. Если посмотреть на них с высоты путепровода, обнаруживаем ряды гаражей на ближнем плане и лёгкие частные дома на дальнем.

Очевидно, эти места не отважились застроить чем-то серьёзным, т.к. в этом месте ранее были шлюзы, причём в некотором роде похожие на те, что стоят в Лисино-Корпусе. И как это всё понимать? Очевидно, в самом последнем периоде существования каналов действующая власть начала обустраивать в качестве большой транспортной развязки станцию Тосно. Причиной могла быть река Тосна, которая стала проходить в том месте вопреки существовавшей ранее сети гидротехнических сооружений, аналогично реке Волхов. Т.е. Тосна, как Нева и Волхов, есть абсолютно новая для тех мест река. Вначале от Лисино-Корпуса к Тосно подвели канал, затем после грунтовых заносов канал стал обычной дорогой. Собственно, и главный канал тоже стал дорогой, разве что чуть позже на нём положили рельсы, и от Тосно повели их по другому каналу ближе к центру СПб.

Вопрос – что за стратегическая ценность была в объекте Лисино-Корпус, если его удостоили чести связать прямым каналом с новой транспортной развязкой? Это несмотря на то, что рядом находились другие каналы, шедшие оттуда в сторону Гатчины?

При слове «Гатчина» всегда вспоминаются школьные годы чудесные, когда заставляли проходить талантливого, но больного на всю голову (да простят меня его поклонники) поэта Революции.

Быть с Маяковским на одной волне, чтобы понимать его стихи, написанные лесенкой-чудесенкой, очень сложно и дано не каждому. Но пришлось учить этот стих и даже выступить с ним на конкурсе чтецов. Как обычно бывает при работе над статьями, сейчас этот стих зазвучал по-новому. Почему Керенский вдруг убежал с Гатчины, испуганный взбунтовавшимися рабами? Как неоднократно утверждал живший до 1970 года в США сам Александр Фёдорович, ни в каком женском платье из Зимнего он не убегал, даже вообще из Зимнего не убегал (но об этом позже).

Ещё один момент, который очень сильно заставлял насторожиться при слове «Гатчина» - этот город в период с 1923 по 1929 годов назывался Троцк. Естественно, в честь Льва Давыдовича. Почему одно из первых лиц большевисткой власти переименовало в честь себя такой небольшой городок? Ленин, как известно, без всякой ложной скромности назвал в честь себя СПб (а может, товарищи назвали в честь него – не суть важно). Сталин назвал в честь себя бывшую столицу второго рейха, или столицу огромной страны от «золотого века», существовавшую на этих землях до прихода «британских». Надо отметить, он и идеологически стремился к процветанию по образу «золотого века», и не жалел средств, чтобы этот город вначале обороняли от гитлеровских войск, а потом очищали (особенно Мамаев курган, кто не в курсе). Почему Лев Давыдович отделался таким скромным результатом?

Здесь, похоже, надо изучить ту самую канальную сеть возле Гатчины, которую нам может подсказать та самая карта с оранжевыми кругами. Карта, кстати, оказалась очень интересной. Помните, в первой части оставили узелок на память о водном пути, который проходил через каналы в Пескарёвке и Светлановской площади?

На нашей карте Мариинские каналы под Ладогой при пересечении Невы как-то странно превратились в железную дорогу очень странной конфигурации, и сейчас этой железной дороги нет. На этом месте сейчас простая автомобильная дорога, в точности повторяющая маршрут. А железную дорогу переложили чуть западнее. Зачем Мариинские каналы так странно перевоплотились? Ничего странного, до самого Финского залива (или как его там в то время) эти каналы шли как ни в чём не бывало, и крепость Орешек охраняла некие сооружения на них. Возможно, это были шлюзы, давшие тому месту топоним Шлиссельбург. После того, как Нева пробила себе дорогу, каналы исчезли, вместе со всеми. И по непонятной причине каналы за Невой решили восстановить. Но, как предполагается, восстановить их на проектную величину профиля не получилось – откопали насколько смогли. Возможно, не знали, где шёл старый канал. Тот факт, что каналы идут почти по берегу Ладоги, объясняется очень просто. Канал по определению работает только на участке местности с единой высотной отметкой. При невозможности обеспечить эту отметку выполняют шлюзы. Естественные водоёмы также по определению выравнивают высотную отметку поверхности воды. Так и получилось с каналами и Ладогой. Тот факт, что они находятся близко друг к другу, очевидно, случайность. Их близость и обеспечила параллельность линий берега и канала. Запросто могло быть так, что уровень воды в Ладоге повысился, и каналы бы исчезли. Ладожское озеро, как Нева, Волхов и Тосна, есть абсолютно новый водоём. А до его появления Мариинские каналы были не чем иным, как допотопным Беломорканалом. Попасть по ним в Балтику, не пройдя группу Санкт-Петербургов в Ораниенбауме, было невозможно.

Ещё есть подозрения, что это был не один канал с того направления – из Бьярмии (Мурманской обл.) шёл ещё один канал. Остатками от него сейчас являются населённые пункты Сортавала (Сердоболь), Приозёрск (Кексгольм), Валаам. Остальные точки этого маршрута уничтожены. Но этот канал также проходил мимо СПб.

Скорее всего, Волхов ранее назывался Ладога, Великий Новгород… также назывался Ладога, а самый правый апельсин в Ораниенбауме, на котором при «золотом веке» построили город, назвали в своём стиле Neue Stadt (Новый Город). Когда у «британских» встала задача откатить ситуацию обратно, Ладога стала Великим Новгородом (типа самым древним), появился Санкт-Петербург и в нём какой-то Ниеншанц, чтобы вдруг никто не перепутал. Гениально.

Но вернёмся к Гатчине.

Если провести реконструкцию каналов, аналогичную проведённой выше для кси-крика, получаем следующую картину:

Для наглядности канал, идущий от Варшавского вокзала, выполнен красным цветом. Примечание – на карте нет оранжевых точек, подтверждающих, что канал шёл именно до Варшавского вокзала. Крайняя точка на этом направлении стоит на пересечении нашей «першпективной дороги» в Москву. До вокзала его продолжили скорее интуитивно.

Эта точка пересечения сейчас видна на клумбе по улице Краснопутиловской (обведена). И от неё чётко вертикально можно отложить направление на б.Варшавский вокзал. Пути варшавского направления проложили не по прямой – очевидно, делали обход несуществующего ныне Митрофаньевского кладбища. Не исключено, что на этом месте была какая-то локальная битва за Балту с разрушениями и братскими могилами. Вопрос – почему Балтийский и Варшавский вокзалы стоят рядом, пути у них на старинных картах почти общие, и Балтийский вокзал собственно смотрится инородным телом?

Всё объясняется очень легко, если представить Новоизмайловский проспект бывшим каналом, шедшим как раз до Обводного, а наши вокзалы представить бывшими гидротехническими сооружениями. И изначально, как ни странно, вокзал был общим, и назывался он… Балтийским. Но не от обозначения моря, а от обозначения той самой Балты. В самой первой версии вокзал обслуживал только путь, ведущий в Гатчину. Потом его продлили до Пскова. Потом далее в Европу, и очевидно, по бывшему руслу той самой Балты. В том числе до Ревеля и Варшавы.

Затем, очевидно, упоминание Балты стало крамольным и подлежало забвению, в связи с чем появилось Варшавское направление, а также пути-спойлеры на Петергоф – с запада и (внимание) – на Тосно и Саблино с востока, те самые, где мы были совсем недавно. Только последние указанные пути ответвлялись от главного в районе Гатчины.

Но самое интересное – очевидно, Балта как канал шла по этому направлению через Гатчину, и обойти этот город, пройдя в Балту с севера и востока было невозможно. Здесь действительно был аналог Копорья с западной части канальной системы. Кстати, в южной части Балты, в современной Украине есть город Хотин, выполнявший аналогичные функции (там до сих пор видны следы каналов). Топонимы Гатчина и Хотин, вероятно, образован от единого русского «ходить».

После исчезновения Балты её в отдельных местах дублировали железнодорожными путями. И на перегоне Балты от СПб до Гатчины стояли самые «блатные» заведения – обсерватория Пулково, куча дворцов и (возможно) – аэропорт для дирижаблей. Зачем царям надо было жить в Зимнем, на семи ветрах, при таком вот изобилии? Достаточно было расставить «британские» военные посты на входах в каналы из моря, и всё.

Похоже, Лев Давыдовыч сделал ставку на Балту и планировал сделать Гатчину главным городом страны. Но… не судьба. Ради такого ему пришлось бы выкопать сотни километров каналов, нарушить проект «распила» русских земель на «национальные» окраины, а главное, восстановить те самые корабли, которые ходили по воде сами. «Британские», очевидно, к этому были сильно не готовы. Опять же, оговорюсь, очень сильно терзают мысли, что до 1920 года всё это было, и какой-то катаклизм уже в то время уничтожил Балту и превратил население в тот вид, в котором его приводили в учебниках истории – грязный и оборванный голодный народ. Ну и полнейшая разруха кругом.

Что-то отвлеклись мы от учебных заведений. Вернёмся. И освежим в памяти оставшийся нерассмотренным план наших окружностей диаметром 40 км.

Очевидно, на Путиловском заводе ранее стоял самый главный шлюз, выпускающий корабли с этого пути в межгородовые водные пути на все направления, а после их уничтожение – в Балтийское море. Этот завод заслуживает отдельного рассказа, по этому опустим подробности. А что ранее находилось в центре этой окружности, т.е. в жёлтом кресте на плане?

С погрешностью в один километр мы попали в населённый пункт Московская Славянка. Никаких гидротехнических сооружений и их следов здесь не просматривается вообще. Это, конечно же, ни о чём не говорит. Московская – это общепринятая в питерских топонимах практика, когда одну и ту же местность разделяла водная преграда, и в соответствии со стороной этой преграды давали дополнительное название. И здесь есть ещё Петрославянка, находящаяся севернее, в районе той самой станции Славянка. Очевидно, ранее между ними был канал. Собственно, и сейчас там течёт река Славянка, и оба посёлка находятся на разных берегах. Официально, эта река и дала им названия.

При слове «Славянка» всё время идёт ассоциация с известным маршем. По легенде, автор этого марша Василий Агапкин взял за основу народную песню, исполняемую солдатами в Русско-японскую войну. Очевидно, исполняемую там, в Манчьжурии. После переделки этой песни и аранжирования появился марш, который стремительно разлетелся в народе из-за незатейливости и простоты, и в то же время определённой притягательности.

Интересно, а что там пели солдаты в Русско-Японскую войну? Война эта, кстати, есть очень загадочная вещь. В настоящее время, спустя более ста лет, на поверхность вылезают малоизвестные факты, нигде до этого не озвучивавшиеся. Ну, к примеру, русский Порт-Артур японцев интересовал очень посредственно. Главной целью той войны были золотоносные рудники бывшей Китайской Тартарии, захваченные «британскими» ранее, скорее всего во время тех самых Опиумных войн (это отдельная история, рассмотренная здесь). Очень интересно, что за «британских» воевали русские солдаты. И война эта с треском была проиграна, причём до каких земель дошли японцы в западном направлении, есть тайна, покрытая мраком. Официально известно, что после революции японцы были уже в Чите. Соответственно, весь самый привлекательный кусок Забайкальского края со столицей в Нерчинске ими был освобождён (или оккупирован, как будет угодно). Причём английские войска в 1919 году высаживались во Владивостоке, очевидно, с целью реванша. Там была война всех против всех, как сейчас в Сирии, пока в этом не поставил точку всё тот же маршал Жуков. Так что же пели солдаты в Русско-Японскую войну в прообразе известного марша?

Не без труда, но удалось найти (в произведениях Куприна):

Ах, зачем нас забрили в солдаты, Угоняют на Дальний Восток? Неужели я в том виноватый, Что я вырос на лишний вершок? Оторвет мне иль ноги, иль руки, На носилках меня унесут. И за все эти страшные муки Крест Георгия мне поднесут…

Интересно, а где тут Славянка как тот самый образ женщины, отправлявшей солдата на войну, как это изложил в своей версии марша Василий Агапкин? Ни слова, даже намёка на это нет. Уж если есть известные песни типа «Катюши», то даже в импровизации Поля Мориа эта песня так и останется «Катюшей» (кстати, там она и называется Katusha). О какой Славянке пели в первой версии марша, которая простилась и отправила солдат, подросших на один вершок больше нормы, на убой? Что-то вдруг начинает доходить.

Вернёмся в карту.

Оказывается, помимо Петрославянки и Московской Славянки, у нас была ещё Царская Славянка. Официально, понятное дело, это всё та же река Славянка, давшая название и в этом случае. Но сейчас этого названия не существует. Как понимать? В других версиях карт этот населённый пункт также присутствует, причём, судя по размеру шрифта, степень его значимости была немалой.

Почему его нет сейчас?

Дина́мо — исторический район города Павловска (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Находится на берегу реки Славянки в 6 километрах к югу от Павловского вокзала. Екатерина I в 1727 году пожаловала своему брату Карлу Самуиловичу Скавронскому графский титул и передала ему мызу, которая стала называться Графской Славянкой. После того как усадьбу в 1847 году купил Николай I село стало известно как Царская Славянка. В 1897 году здесь учреждается детский приют. Царская Славянка становится окраиной села Покровское и нередко смешивается с ним.

Полагаю, не стоит тратить время, чтобы доказать, что на месте Царской Славянки ранее был шлюз. Почему там везде были приюты? А рядом ещё было Царское Село, где был знаменитый лицей. Может это был совсем не лицей, а банальная «малолетка»? Кто переходил в росте через лишний вершок, куда-то там уезжал на транспорте «британских». И кстати, Царское Село с 1918 года именовалось Детским Селом, и почти 20 лет оно носило это название. Потом его что-то сменили. Интересно, почему этого названия застеснялись? Может, всему виной был педофильский скандал, как сейчас модно? Или решили не будоражить историю?

Так какие там взбунтовавшиеся рабы гнали Керенского за Гатчину?

(Хотели рубленной правды от Радищева – нате)

Что-то сразу не дошло, что Славянка – такая же новая река, как все прочие. И естественно, власть имущие назвали её также, не рефлексируя и не вникая в культуру местных народов – Slave. Именно в том контексте, как это слово и переводится. И был там огромный невольничий рынок, в том числе и детский. Очевидно, в том месте была граница территории, считаемой «британскими» своей. И на этой границе привозился и сдавался живой товар, или потомки жителей Чудов-града и Боровичей, выловленные в лесах. Как раз на транспортных развязках для этих целей оборудовали спецприёмники из бывших гидротехнических сооружений. Потом, когда этот факт надо было скрыть, их назвали лицеями и корпусами, а при большевиках там сделали настоящие приюты и учебные заведения. Одним словом, прощай, Славянка.

Слухи о поддерживаемых «британскими» невольничьих рынках ходили уже давно. Широко известен один из них – в Кафе (Феодосии), в Крыму. В том числе, были слухи и о детских невольничьих рынках. Похоже, ещё задолго до нефти и золота в этих землях грабили самое главное – генофонд. Интересно, где потомки тех, кого увезли? Наверное, живут на другой стороне планеты, не зная, кто они и откуда. И безропотно надевают на себя цифровой ошейник. Ментальность то не изменилась, даже если поменяли язык и стёрли память. Китаю в его воспитании восточного Туркестана тут ещё учиться, учиться и учиться, как завещал кто-то там.

И наверное, пора продолжить подведение итогов, начатых в прошлой главе.

После прихода в эти края «британских» (ориентировочно в 1870 году), всё прошлое стало уничтожаться. Русско-немецко-татарская империя была полностью стёрта с лица земли. Вместе с ней были уничтожены все технические достижения той цивилизации. Главным стилем «британских» было полное уничтожение культуры коренных народов. С самими народами при этом могло произойти всё, что угодно – от сгона в резервации до полного истребления. Но здесь судьба распорядилась несколько иначе – местное население было особенным.

Под ментальность и строилась власть в новой империи. Но всё же, при строительстве нового государства, в своей манере «британские» полностью очищали некоторые города. Свидетельства этому мы видим до сих пор – имеется очень много фото обезлюдевших городов по всему миру. Не стал исключением и город, ставший впоследствии Санкт-Петербургом. Стратегия победы «британских» практически никогда не давала сбоев. Города, которые не представляли для них ценности, банально превращались в пыль, и на этой территории их было очень много. Население, которому удавалось выжить, пряталось, и стояла нешуточная охота за людьми. Пойманных людей, представляющих определённую ценность, подвергали полнейшему переформатированию, вплоть до смены языка общения. Какую-то часть просто дрессировали в лояльности к режиму, превращая их в аппаратчиков нового типа, которых так любил Ленин и называл их в своих трудах «человек в футляре» (по Чехову).

Верхушка власти находилась в городе, который достался «британским» от «золотого века», и на прилегающих землях в границах бывшей Ингрии. Возможно, они считали эту землю своей прародиной. Возможно, эта земля была ближе всех к их альма-матер, и в случае чего можно было очень легко эвакуироваться. Возможно, здесь были третьи причины, например схождение в одной точке водных путей высокого стратегического значения. Границами своей земли «британские» считали: на юго-западе – те каналы, по которым можно было проникнуть из моря в Балту в том самом кси-крике; на востоке – ту самую «Славянку», или каналы, на которые привозили живой товар, и там его распределяли в войска или на другие цели; на севере - … сказать сложно. Эта часть остаётся малоисследованной. Где-то там должны были стоять два города, которые видно на гербе Ораниенбаума. Сейчас этих городов не найти. Оставим этот вопрос без ответа.

Управление огромной империей производилось как раз теми аппаратчиками, воспитанными на когнитивном диссонансе и слепой вере в Царя и Отечество. Ну и жандармерией, воспитанной на том же когнитивном диссонансе. Хорошо или плохо шло управление территориями и развитие, вопрос спорный. Оставим это также без рассмотрения.

Новая власть полностью зачистила в историческом пространстве все достижения «золотого века». Появилось множество писателей, высмеивавших этот исторический период. Правители того времени были оболганы. Новая столица была привязана к истории как результат деятельности некоего Петра. Был ли Пётр в реалии? Скорее всего был. Как бы здесь пояснить на простом современном примере… Есть у нас в стране известный поп-певец, считающий себя королём. Он фотографируется в диадеме и горностаевых шубах, всячески подчёркивая свой имидж. Но при этом он нападает на журналисток, крадёт чужие песни, в общем, ведёт себя эпатажно, но обижается, когда над ним смеются. Если вдруг спустя какое-то время новая российская власть решит вычеркнуть из памяти народа крайние 20 лет (ничему не удивлюсь), они в учебники истории вложат фото того самого короля, в диадеме, и напишут на полном серьёзе, что в этот исторический период правил именно он. Что вы думаете, поколение Тик-Тока через 5 лет будет в этом не сомневаться, а через 20 лет не будет сомневаться никто. С Петром, видимо, произошла та же оказия. Был какой-то эпатажный голландец, строил потешные города и устраивал потешные бои. Одним словом, построил свой яркий внутренний мир, жил в нём и оставался самим собой. Может, и правда участвовал в неких непотешных военных походах, за что на реке Прут был кастрирован, на горе Александру Даниловичу. Но ему повезло тем, что он в нужное время и нужном месте подвернулся «британским». Этим он себя обессмертил.

Не будем рассматривать всех представителей власти от «британских». Не исключено, что в официальной истории «царями» обозначены совершенно посторонние люди. Под руководством этих царей остатки поверженной страны подверглись тотальному разграблению. Особенно пострадали технологии прошлого, которые были уничтожены вплоть до носителей их секретов. Наступил новый мировой порядок, или новый технологический уклад. Всё, что в него не вписывалось, подлежало уничтожению.

Последний известный представитель «британских» отметился в истории достаточно хорошо.

Властям даже всё равно, если официально объявят, что им был английский принц Георг V. Кого эта правда (почти по Радищеву) взволнует или испугает? Никого. В последние годы своего правления он жил в Царском селе, окружённый преданными войсками. И с ним там жила его семья.

Ситуация с каждым годом для "царя" становилась сложной. Наиболее вероятно, что Птица Феникс начала возрождаться – страна, разрушенная несколькими десятилетиями ранее, стала оживать. Причём не просто оживать, а даже обгонять в развитии весь мир, и не в прописанной доктрине нового технологического уклада. Пришлось применять нетривиальные меры в виде Первой мировой, целью которой было проредить популяцию двух бывших братских народов, ну и заодно поистрепать возрождённую промышленность. И когда это зашло в тупик, пришлось сделать ребрендинг. И начать его, как ни странно, с Ингрии. «Царя» от греха подальше отправили в Австралию через Екатеринбург, а на его место пришли совершенно другие люди. В истории этот период описан уже достаточно подробно и правдиво.

Думаете, тайная история Ингрии и Санкт-Петербурга на этом закончилась? Как бы не так.

Нормально, Григорий! Отлично, Константин!

Это всего лишь отрывок из монолога известнейшего писателя, совсем недавно покинувшего нас. Поскольку родом он из Одессы, его в равной степени идеологически ценят власти и России, и Украины, что не скажешь о многих других тружениках пера. Юмор, в общем, вещь аполитичная, если он при этом не задевает интересы какой-либо из группировок. Вы спросите, причём здесь СПб? Сейчас узнаем, но скажу сразу, что Балта здесь совсем непричём, хоть и Одесса являлась её южным входом.

Полагаю, в прошлой главе было слишком долго и утомительно, по этому буду краток.

Как мы уже упоминали выше, известный деятель Российской Империи А.Ф.Керенский всегда жаловался журналистам, что никогда и ниоткуда он в женском платье не убегал. Но очень странно, что вскоре после событий 25 октября (7 ноября) 1917 года он оказался в Гатчине, где его почти поймали взбунтовавшиеся рабы. Как понимать этот лёгкий исторический казус?

Ещё раз процитирую историю, полученную ранее этнографическим способом, и изложенную ранее в другой статье.

В октябре 1917 года, по какому-то стечению обстоятельств в районе Санкт-Петербурга проживало много представителей одного из дальневосточных государств. Они делали там какую-то железную дорогу. Находившийся там в то время с соратниками Ленин попросил их помочь устроить революцию в России, с учётом того, что потом он поможет им устроить революцию в их родном государстве, и каждого сделает губернатором. Сказано-сделано. Несколько сотен тех самых представителей взяли Зимний дворец, не встретив большого сопротивления. Встал вопрос о взятии других территорий. Под предводительством Орджоникидзе это войско пошли брать Горскую республику, занимавшую в то время весь Северный Кавказ, со столицей в городе Владикавказе. Прибыв во Владикавказ, войско остановилось на окраине города в каком-то большом здании на ночь. В эту же ночь несколько десятков местных жителей без единого выстрела перерезали всё это войско, превратив его буквально в мясо. Орджоникидзе ретировался под видом свадебного кортежа (по некоторым данным, переодевшись в невесту). На утро возле здания лежала гора трупов, и даже золотари боялись к ним подойти. В итоге прямо на том месте была вырыта яма, где все трупы были захоронены. Ныне на том месте находится городская площадь, которая из-за роста города располагается практически в его центре.

Сейчас это Площадь дружбы народов в городе Владикавказе, и её настоящую историю знает каждый местный житель, хотя нигде в Википедии (например) вы это не найдёте.

Зачем надо было брать Зимний дворец, если он был пустой? Отработать протокольные мероприятия по боевой стратегии «британских»? Или стояла задача его банально разграбить? Вспомним ещё раз поэта Революции.

Видят редких звезд глаза, окружая Зимний в кольца, по Мильонной из казарм надвигаются кексгольмцы. А в Смольном, в думах о битве и войске, Ильич гримированный мечет шажки, да перед картой Антонов с Подвойским втыкают в места атак флажки.

Так может, не кексгольмцы, а китайцы? Ленин всегда был известен тем, что ради своих тактических побед мог заключить альянс с кем угодно, и не брезговал для достижения целей никакими убеждениями, ни своими, ни чужими. Поэт не стал рисковать правдорубильством, как в своё время Радищев. А может, исполнял очередной госзаказ своим неподражаемым малопонятным лестничным стилем.

Какой-то смущенный сукин сын, а над ним путиловец — нежней папаши: «Ты, парнишка, выкладай ворованные часы — часы теперича наши!»

Кто-нибудь может представить полуголодных людей, ворвавшихся во дворец, и чтобы они себя вели таким вот образом? Даже русских в этой ипостаси представить трудно. Честь и хвала этому поэту, но из школьной программы ему пора уходить (личное убеждение автора).

Так может, для поддержки штанов той гвардии «министерство правды» от «британских» передёрнуло переодевание в женское платье с Орджоникидзе на Керенского? Этот способ распространён, и в истории он применяется повсеместно. Власть сменилась, но стили правления от «британских» никуда не делись. И как известно из некоторых источников, после прихода большевиков СПб снова был очищен от населения. Именно по этому Керенский оказался в Гатчине. И не только Керенский. Все прекрасно знали методы "перезагрузок" от "британских".

Но с приходом к власти Сталина что-то пошло не так.

Творческая группа художников "Кукрыниксы", 1940 год

На минуточку, Кукрыниксы – официальный орган советской пропаганды на тот период. Почему в плакате был применён такой сюжет? Не уверен, что СССР и Германия проводили какие-либо военные учения над Великобританией. Подобные факты скрыть было бы невозможно. В то же время, выдать свои фантазии и видение мира таким вот образом художники самостоятельно не могли. Они явно транслировали в плакате чью-то руководящую волю. Чью? Впрочем, нетрудно догадаться. «Британским» чётко дали понять, что их владение этой страной (СССР) закончилось, и более того, все их достижения от той войны, которой они разрушили «золотой век», теперь отменяются. Налицо в то время было как минимум два угрожающих «британским» фактора – образование альянса с Германией, с чем до этого боролись не один десяток лет, и восстановление технологий прошлого, которые могли обвалить мир рентной нефтяной экономики. Мировой буржуазии стало не до шуток. Очень странно повёл себя в этой ситуации Гитлер. Впрочем, господь ему судья, политика – штука тонкая.

Анекдот в тему. Идёт демонстрация пофигистов. Как положено, шествует организованная толпа, несущая над собой баннеры, на которых красочно описывается, как им всё пофиг. Журналистка подходит к краю толпы и пытается взять интервью у одного из представителей шествующих. - А правда, что вам жена пофиг? - Истинная правда. Абсолютно пофиг. - И дети пофиг? - И дети пофиг. - И деньги пофиг? - А с какой целью интересуетесь? - Ну у вас же на баннере написано, что пофиг. - А мне пофиг, что там написано.

Угадайте с трёх раз, как выглядели границы блокадного Ленинграда.

Похоже, в том мире существовали люди, которым было пофиг, что там написано в Конституции СССР. Они считали на полных правах эту землю своей. И видимо, Гитлеру дали понять, что если он полезет на эти земли через виртуальные красные линии, война пойдёт по другому. Мер воздействия на Гитлера у этих людей было предостаточно. Самое действенное – счета в швейцарских банках (всё старо как мир).

Новым открытием здесь является только то, что северная граница исторической Ингрии была именно такой. Очевидно, там была естественная граница в виде водной преграды, отделявшая Ингрию от Бьярмии (или как её там). И ещё один момент – Новый Петергоф не представлял никакой ценности. Но линия обороны в том месте шла по центральному каналу кси-крика, где стоял Английский парк. Далее этой линии шёл героический Ораниенбаумский плацдарм, странно повторявший линию одного из каналов, на то время не существующего. Здесь нужны комментарии?

Только героизм советского народа и мудрость Верховного не дали превратиться этим землям в Новый Восточный Уэльс. В случае падения СССР всё было бы именно так.

Как уже когда-то говорил в первой части, чрезмерный символизм выдаст этих персонажей, как лакмусовая бумага – кислую среду. Надо только заметить этот символизм. Думаете, на этом он заканчивается? Неа.

Вот теперь вернёмся к знаменитому одесситу.

Ходили многочисленные слухи, и сам автор их не опровергал, что его монолог «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!» был списан с разговоров высочайших партийных функционеров СССР того времени – Г.В.Романова и К.У.Черненко.

Г.В.Романов был первым секретарём Ленинграда. Примечательно, что он вышел из простых людей, исключительно благодаря своим деловым качествам. Личностью он был неоднозначной. Известен случай, когда он неподелил одну известную певицу с не менее известным певцом. В итоге певца посадили, и на сцену он уже не вышел. Сам Первый, будучи на пенсии, рассказывал эту историю на камеру. За период его правления в Ленинграде было выстроено очень много, и ленинградцы вспоминают его скорее хорошо, чем плохо. И ещё одна интересная деталь – ходили слухи, что его выбрали настоящим Генеральным Секретарём ЦК КПСС вместо М.С., и он себя таковым считал всю оставшуюся жизнь. Как так? Наверное, в борьбе колонн Капитолия победили «реформаторы» (для этой территории, понятное дело), и пришлось подчиниться.

Но примечательно не это. Как человек с такой фамилией мог сделать себе карьеру в таком географическом месте? Есть масса случаев, что неблагозвучность фамилии была концом карьеры в СССР. Как думаете, обошлось здесь без «британских», любящих символизм?

Нужен ещё символизм? Пожалуйста.

Для справки, это самый высокий памятник в России. В масс-медиа было много споров в своё время о его эстетической ценности для Москвы. Но наверное, для идеологов здесь была важнее не форма, а содержание. В нужное место сделали посыл типа «Ребята, мы вернулись. Мы нашли вас и в Москве, куда вы убежали. Погуляли при Сталине, и хватит, пора снова в стойло».

Хотите ещё? Пожалуйста.

Подумайте, в связи с чем в Санкт-Петербург переезжали Главком ВМФ РФ и Конституционный суд. Неспроста же бронзовый Пётр стоит на корабле и держит свиток.

Ещё?

При путешествии на автомобиле по платному шоссе уже из СПб в Москву по дороге стоят такие вот указатели. Ничего в общем необычного, хотя в деревнях Новгородской области упорно ходит слух, что шоссе сделали специально, чтобы ехавшие не видели разруху в деревнях. Люди ведь там непростые ездят. Но есть одна маленькая деталь – топоним переведён на английский язык. В данном случае это Zadniy creek. Как вы думаете, в Автодоре (или кто там выдавал Техзадание на этот плакат) сидят эксперты в области английского языка? Странность в том, что, например, после переезда Ям-Ижоры в сторону Москвы и до самой Новгородской области водные преграды как-то странно чередуются в англоязычных названиях как creek и brook (к сожалению, из-за ухудшившейся погоды не смог сфотографировать). Сreek и brook – это «бухта, протока» и собственно «ручей». На вид это обычные малые водотоки одной ширины и глубины. Похоже, они даже топонимы на своём языке проименовали по своим старинным картам, которые никто не видел.

Ещё? Да наверное, хватит, хотя случаев ещё лезет очень много. Полагаю, в борьбе колонн Капитолия и остатков русского патриотизма уважаемые питерцы всегда будут заложниками символизма. Такая видимо их доля. Не хотелось каркать и предсказывать, но если вдруг снова пойдёт голод, как в 90-х – вспомните про эту статью.

Что-то после выхода первой части из ленты исчезли обильные статьи про Петра, Парадиз и Винéту. Или показалось? Правильно, за работу пора (наверное, повторюсь).

Всех женщин с праздником.

Автор: tech_dancer, источник: tart-aria.info