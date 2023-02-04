Проблема с заквасками. Взгляд из Белоруссии
В дополнение к недавней будоражущей теме про зависимость РФ от импортных заквасок.
Проблема с заквасками. Взгляд из Белоруссии
Сметана в России под угрозой. Есть ли у переработчиков молока Минщины проблемы с заквасками?
Сегодня в российских СМИ активно обсуждается вопрос, волнующий как переработчиков молока, так и потребителей молочной продукции, — дефицит биодобавок. Якобы отсутствие собственных биофабрик по производству заквасок поставило производителей России в полную зависимость от импорта. Ведь даже самые обычные кефир или сметану, что являются буквально стратегическими продуктами для любой семьи, при наличии самого высококачественного сырья невозможно произвести без волшебных бактерий. Корреспондент «Минской правды» попыталась узнать, столкнулись ли с данной проблемой переработчики «белого золота» центрального региона страны.
За комментарием мы обратились к руководству крупнейшего молочного холдинга, объединяющего 11 производственных площадок — Слуцкий сыродельный комбинат. За один сутки здесь перерабатывают более 3 тыс. тонн молока, получая примерно по 130 тонн сыров и масла, получают около 150 тонн сухого молока. Всего же предприятие выпускает более 100 видов «молочки», причем глубина переработки сырья составляет 100%.
— Сразу отмечу, что ни одна наша производственная площадка ни в 2022 году, ни в наступившем не останавливалась по причине перебоев с поставками каких-либо компонентов и, в частности, заквасочных культур для производства кисломолочных продуктов, сыров, творога, — рассказывает заместитель генерального директора по производству Максим Малиновский. — Что касается непосредственно выше названных компонентов, то мы работаем как с отечественными производителями, выпускаемыми институтом мясомолочной промышленности НАН Беларуси, так и импортными. География их поставок довольно широка — от Голландии до Австралии. Несмотря на вводимые санкции, производители, понимая, насколько для них важны рынки сбыта, видят в нас перспективных и надежных партнеров, ставя интересы бизнеса превыше всего.
Что касается отечественных поставщиков заквасок, то от них, в частности, мы получаем компоненты для производства сметаны, творога, сыров. Поэтому потребители могут быть спокойны: опасения за судьбу любимой всеми сметаны совершенно напрасны.
Конечно, время сейчас непростое и переработчикам приходится внимательно следить за тенденциями на рынке и быстро реагировать на изменяющиеся условия работы. Мы должны быть гибкими, мобильными, чтобы иметь стабильность на производстве. От этого зависит судьба любого предприятия. Так, в 2022 году многие производители-пищевики ощутили трудности с поставками упаковки. Пришлось искать новых партнеров в Китае, России. Но и этот вопрос быстро сняли с повестки дня. Так что любая проблема решаема, тем более, что рынок предлагает массу замещающих вариантов.
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