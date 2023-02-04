Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Так где разрыли? На какой глубине?
Пишут, что в эльгинском угольном месторождении (Якутия) из зоны вечной мерзлоты шахтеры откопали странную статуэтку в виде женщины с мечом и щитом, а сзади как будто имеются крылья.
Если это не фейк, то это реально чудо. Правда зная как работает экскаватор в подобное верится с трудом, тут либо материал скульптуры очень прочный, прочнее стали, либо у экскаватора ковш резиновый.
Ковш резиновый, зуб даю.
https://yakutia-kp-ru.turbopages.org/yakutia.kp.ru/s/daily/27458.5/4712433/?parent-reqid=1675519744657957-1237105428191255860600102-production-app-host-sas-web-yp-545&turbo_uid=AADNiIKRJyRDUiGsRk9Od1ycJFnrSFlYAbRlNoni9KbGiu2NXdJNXeM4imuGqiCiqlFXxIT6TTEo1cTT5Et8NZ-ilRAVCm4-5JVhI90HspEO0lq7Xpvq&turbo_ic=AAAJ97k7TmdCUK5UiNITIPL17GLpVLFnpo2ehJQZE9oXY5aPESFgvCKT7USABGiI1FTKziyUz0W-rIF55w0dMDgQIt_fJvSxvDAqTKOjLqqETqyPvLCj
Молодцы шахтёры: знатно своей инсталяцией, созданной по древней технологии дендрально-фекального метода, на вентилятор накинули. Теперь все альтернатившики с этим унылым фейком не один год носится будут: новенького то уже давно ничего нет, а тут такая удача. КТ, Вы этот ролик с какой целью запостили? “Хочу верить”?