Удивительная история Садху Сундара Сингха — отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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Прокурор окружного суда в Нью-Йорке Пол Гардеф постановил конфисковать у российского бизнесмена и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева $5,4 млн на его счете в банке США, сообщил Reuters. Средства могут пойти на помощь Украине…Православный ,монархист ,вместе с Димоном и Светкой Линник в союзе и вдруг счет в США??Открытия нас ожидают большие и Соловьев совсем схудает,итак похож уже на сбрендившего беснуется прямо в прямом эфире ,как наш Азаренок ,когда входит в раж(пару раз наблдала )-близится смена актеров..или наоборот -их легализация