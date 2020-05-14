История о неиссякаемой жажде жизни бывшей узницы немецкого лагеря

9 мая вся страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Корреспонденты портала "Будущее России. Национальные проекты" общаются с ветеранами и узнают удивительные истории военного времени, выясняют, как сложилась дальнейшая жизнь освободителей Европы от нацизма и что помогло советским людям пережить все ужасы и лишения и несмотря ни на что победить.

Жительница Иркутской области Светлана Попова в годы войны ребенком едва не погибла от болезни, когда семья укрывалась от нацистов, а потом чудом выжила в немецком трудовом лагере. Познав, что такое быть на грани смерти, в свои 80 лет она излучает невероятную жизненную энергию.

У нее за плечами богатое спортивное прошлое, она легко садится на шпагат и проводит тренировки для старшего поколения. Еще Светлана Попова возглавляет в городе Усолье-Сибирском общественную организацию "Узник", которая хранит память о тех, кто пережил ужасы нацистских лагерей.

Скитания и лагерь

С бывшей узницей немецкого лагеря мы встретились в Усолье-Сибирском в доме ветеранов. Там оборудован небольшой тренажерный зал, где Светлана Ивановна проводит занятия для пенсионеров. Женщина основательно подготовилась к беседе и принесла с собой большой пакет – в нем газетные вырезки, толстые фотоальбомы и целое разнообразие благодарственных писем и дипломов за призовые места в соревнованиях. Все это – лишь часть свидетельств долгой и насыщенной жизни человека, которого в малолетстве из-за тяжелой болезни едва не похоронили.

Светлана Ивановна родилась в 1940 году в Пскове, была младшей в семье, где росли еще одна дочь и двое сыновей. О пережитых тяготах войны женщина помнит лишь по рассказам мамы, старшей сестры и братьев, потому что сама в те годы едва вышла из младенческого возраста.

В 1941 году отец Иван Михайлович, до войны работавший в милиции, ушел в партизаны, а мать – домохозяйка Анастасия Владимировна – стала у них связной. Светлана Ивановна показывает черно-белую фотокарточку, на ней ее родители – молодая красивая пара, но прожить вместе долгую жизнь им было не суждено.

"Какая-то женщина выдала маму, рассказала, что она была связной. Мама нас в охапку, и мы стали беженцами, шли по деревням разным. Я совсем маленькая была, еще и болела. Я вообще умирала, меня уже хоронить [готовились], мама с лопатой ездила, потому что я вот-вот должна была умереть. И меня вымыли в холодной луже в лесу, чтобы была чистая, когда умру, если вдруг помыть будет негде в дороге", – вспоминает Светлана Ивановна.

Но судьба распорядилась иначе. Холодная вода привела в себя девочку, пылавшую от высокой температуры. С тех пор Светлана считает холодную воду символом здоровья.

Весной 1943 года скитавшаяся семья оказалась в руках нацистов и была вывезена в Латвию, где попала в немецкий трудовой лагерь. Там, как и в концентрационных лагерях, наказывали за малейшую провинность, пленные жили впроголодь, выполняли самую грязную и тяжелую работу.

"Жили в бараке. Мама и старшие двое – сестра и брат – работали, коней пасли, огородные работы делали. А мы с братиком дома оставались. Брат на два года старше меня – он 1938 года. Он у нас такой цыганенок был, наплясывал, ходит – напляшется, а ему угощение дадут, он со мной делится. Мы там прожили полтора года", – рассказывает Светлана Ивановна.

Ветеран Светлана Попова

Спорт как лекарство

Когда советские солдаты освободили пленных из трудового латвийского лагеря, семья вернулась в разоренный немцами Псков. Родной дом Светланы чудом уцелел в разгромленном городе. Отец же с войны не вернулся.

"Его убили. Ушел на задание, и был налет", – вспоминает собеседница.

Жизнь после войны была не менее тяжелой. Семья бедствовала. Мать, одна воспитывавшая четырех детей, работала уборщицей в ателье. Питались рыбой из ближайшей реки, а еще, вспоминает Светлана Ивановна, часто мать готовила из овощей скромный винегрет – вот и все, чем они могли довольствоваться.

Света постоянно болела, из-за бронхита пропустила первый класс, пришлось идти на второй год. Чтобы укрепить здоровье девочки, ее отдали в спортивную секцию, физкультура и определила всю дальнейшую жизнь Светланы. Гимнастика, лыжи, коньки, но самым любимым видом спорта стала гребля на байдарке – ею Светлана занималась десять лет, входила в состав советской сборной, каждое лето ездила на сборы и соревнования, даже стала кандидатом в мастера спорта.

Отучилась в Омском институте физической культуры, прошла двухгодичные курсы медсестер и уехала работать инструктором лечебной физкультуры в Крым, где познакомилась с будущим мужем Иннокентием Поповым, приехавшим из Усолья-Сибирского в ведомственный санаторий. В 1971 году вместе с супругом она уехала в Сибирь.

Тренажерный зал, в котором Светлана Попова ведет занятия

Вся жизнь в движении

Работая преподавателем физкультуры в Усольском медицинском техникуме, которому она посвятила 40 лет своей трудовой деятельности, Светлана Ивановна активно занималась приобщением окружающих к спорту. В начале 1980-х годов она начала вести группу здоровья при стадионе "Химик". Рассказывает, что взяла под свою опеку самую возрастную группу – тех, кому за 40.

Одним из ярких событий ее спортивной жизни стал марафон "Свадьба на бегу", который она помогла организовать в 1980-е годы. Невеста, жених и более 70 любителей бега перед церемонией бракосочетания преодолели 28 километров от Ангарска до Усолья-Сибирского. Об этом даже написали в газете "Советский спорт".

В спортивной биографии Светланы Поповой большое количество забегов, лыжных соревнований, переходов по льду Байкала, купаний в ледяной воде.

"Первое место по дартсу, второе место по кольцебросу, второе место по шашкам…" – Светлана Ивановна перебирает свои дипломы и благодарственные письма.

В свои 80 она каждое утро принимает холодный душ и делает гимнастику. Она не носит очки и с легкостью садится на шпагат.

Сейчас Светлана Ивановна ведет группу здоровья при доме ветеранов. В тренажерном зале пожилые люди, некоторым из них уже за 90, занимаются гимнастикой, на стадионе – скандинавской ходьбой. Еще они ходят на лыжах и закаливаются.

"Чем старше – тем моложе!" – уверяет Светлана Ивановна.

Потеряв недавно дочь, сейчас она стремится еще больше своей энергии направить на созидательные дела и хочет на дому заниматься с пожилыми инвалидами, которые испытывают проблемы с передвижением.

Награды Светланы Поповой

В память об узниках

Но активная трудовая и общественная жизнь не стирает тяжелые воспоминания. С 2007 года Светлана Попова возглавляет в Усолье-Сибирском городскую общественную организацию "Узник", которая занимается сохранением памяти о тех, кто прошел фашистские лагеря. Сегодня в Усолье их осталось шестеро. Светлана Ивановна знает историю каждого.

Вот она показывает газетную статью об одной из узниц. На фотографии девочка Фрося, которая в немецком лагере жила в будке с собакой, потому что там было тепло и стояла миска с едой. А ее мать, когда та однажды дала дочке свежеснесенное курицей яйцо, избили так, что женщина потом три дня пролежала в сарае.

А вот Светлана Ивановна открывает альбом с фотографией пожилого седого мужчины – еще один узник, малолетним он раз пять убегал из лагеря, но его каждый раз ловили и избивали до полусмерти.

Уже далеко не все бывшие узники в своем преклонном возрасте способны даже передвигаться. Организация "Узник" по мере своих возможностей старается им помогать. Немаловажная часть работы – патриотическое воспитание молодежи. Ветераны регулярно встречаются со школьниками и проводят мероприятия, на которых подрастающее поколение узнает из первых уст о том, что такое война и какова на ней цена жизни. Дети с интересом слушают рассказы ветеранов, и, как говорит Светлана Ивановна, случается такое, что, расчувствовавшись, даже плачут.

Источник: https://cont.ws/@futurerussia.gov/1672224