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БЕДНЫЙ мальчуган стал МИЛЛИОНЕРОМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Поразительная история Александра Чичкина

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Сегодня в интернете очень много историй людей, которые выбились в люди. Конечно, совсем не всегда эти красивые картинки являются правдой, однако каждому из нас интересно посмотреть – а как это было лет 100 назад?

В этом ролике мы расскажем удивительную историю, как в начале XX века крестьянский мальчик из Ярославской губернии стал «молочным королем» России. Это был единственный дореволюционный миллионер, которого советская власть наградила орденом «Знак почета» и удостоила персональной пенсии. Правда, эти идеи до сих пор не в полном объеме оценены на Родине.

Таймкоды:

00:00​ – Начало

00:41​ – Путь от бедного мальчугана до первого магазина

03:34​ – Развитие бизнеса и отзывы современников

06:44​ – Последствия революции и эмиграция.

08:32​ – Великая отечественная война и ее последствия.

09:31​ – В чем секрет успеха предприятия? Система работы с сотрудниками

12:53​ – Японское экономическое чудо

13:51​ – Выводы

Источник: https://www.kramola.info/video/rusy/bednyy-malchugan-stal-millionerom-rossiyskoy-imperii-porazitelnaya-istoriya-aleksandra
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