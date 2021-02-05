БЕДНЫЙ мальчуган стал МИЛЛИОНЕРОМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Поразительная история Александра Чичкина
Сегодня в интернете очень много историй людей, которые выбились в люди. Конечно, совсем не всегда эти красивые картинки являются правдой, однако каждому из нас интересно посмотреть – а как это было лет 100 назад?
В этом ролике мы расскажем удивительную историю, как в начале XX века крестьянский мальчик из Ярославской губернии стал «молочным королем» России. Это был единственный дореволюционный миллионер, которого советская власть наградила орденом «Знак почета» и удостоила персональной пенсии. Правда, эти идеи до сих пор не в полном объеме оценены на Родине.
Таймкоды:
00:00 – Начало
00:41 – Путь от бедного мальчугана до первого магазина
03:34 – Развитие бизнеса и отзывы современников
06:44 – Последствия революции и эмиграция.
08:32 – Великая отечественная война и ее последствия.
09:31 – В чем секрет успеха предприятия? Система работы с сотрудниками
12:53 – Японское экономическое чудо
13:51 – Выводы
По роже ведущего – можно не смотреть, враньё-с..