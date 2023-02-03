“Серый кардинал”
С оказией посмотрел отличный южнокорейский фильм "Серый кардинал", который представляет из себя своеобразную смесь из "Хвост виляет собакой" и "День выборов".
Кино повествует занимательную историю, как в период военной диктатуры Пак Чон Хи, ушлый проходимец мечтающий стать депутатом подбирает в провинции незадачливого кандидата в депутаты Ким Дэ Чжуна и становится у него ведущим политтехнологом работающим из тени, вознося его различными сомнительными методами вверх по политической лестнице, доводя до схватки за президентский пост с действующим президентом ассоциирующегося с многолетней диктатурой.
Несмотря на то, что политика Южной Кореи 60-70х годов от нас бесконечно далеко, фильм достаточно легко справляется с введением зрителя в курс дела и что главное, делает это в занимательной интересной форме, причем не только за счет демонстрации "грязных полит.технологий 60х" (с которыми у нас в стране познакомились в 90-е), но и за счет тандема двух главных действующих лиц, которые под разговоры про свободу и демократию для Кореи, видоизменяются по мере вознесения на самых верх, в процессе эррозии идеалов и моральных принципов.
Особенно это касается политтехнолога-самоучки, который доходит до высших стадий цинизма и мизантропии. В этом плане фильм получился несколько глубже банального тезиса "политика – грязное дело". Главный же "антагонист" Пак Чон Хи досидел в своем кресле до самой смерти, покуда его не застрелил глава местной разведки, впоследствие казненный за это.
В фильме много ярких и колоритных персонажей, несколько забавных сцен (в основном связанных с абсолютизацией политического цинизма), отличная музыка и грустное послевкусие концовки, где два старых человека встречаются на обломках давно утраченных идеалов и стремлений. Тем не менее, подопечный полит.технолога все же смог стать президентом, но уже сильно позже и уже без его помощи. При этом его дети сели за коррупцию, а сам демократический президент заплатил 500 млн. долларов Ким Чен Иру за организацию встречи в Пхеньяне, дабы пропираться на корейской нормализации.
Рекомендую к просмотру.