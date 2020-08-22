Кровавый Леви. За Белоруссию взялся «серый кардинал мирового либерализма»

Белорусской оппозиции все труднее удерживаться в рамках концепции протеста «За все хорошее против всего плохого». Вопросы от журналистов, касающиеся политической ориентации тех, кто претендует на роль вождей, становятся все более неудобными.

За все хорошее и…

Сначала много шума наделала история с так называемым «Реанимационным пакетом реформ», предполагающим выход Белоруссии из Союзного государства и ОДКБ, ускоренную дерусификацию и тому подобные прелести «демократизации».

Окружение Светланы Тихановской яростно доказывает, что документ не имеет к ней никакого отношения, однако в составе Координационного совета оппозиции оказались как минимум трое представителей партий, писавших «Реанимационный пакет».

Появление в президиуме Координационного совета писательницы Светланы Алексиевич — это ещё один удар по линии «Все вместе против Лукашенко». Для многих протестующих человек, сравнивающий советский режим с гитлеровским и объявляющий Белоруссию «страной полицаев», неприемлем категорически.

Но Алексиевич — это, как выясняется, ещё цветочки. «Ягодкой» стало появление в интернете фотографии улыбающейся Светланы Тихановской вместе с неким пожилым импозантным мужчиной.

Фанат моджахедов и албанских террористов

Это человека зовут Бернар-Анри Леви, и он заслужил очень мрачную репутацию. Там, где он появляется, проливаются реки крови.

Бернар-Анри Леви родился в алжирском городе Бени-Саф в еврейской семье. Его отец был владельцем крупной лесопромышленной компании «La Becob». Образование Бернар Анри Леви получил во Франции, куда его семья перебралась в 1954 году. Став журналистом, Леви взялся освещать политические темы.

По какой-то странной причине за ним закрепилась репутация человека левых взглядов. В действительности, с этим можно очень серьезно поспорить. В 1980-х во время войны в Афганистане он открыто поддерживал моджахедов.

Во время конфликта в бывшей Югославии Леви выступил на стороне боснийских мусульман, призывая к применению силы западных государств против сербов.

Кампания против Каддафи

Антисербскую кампанию француз продолжил в 1999 году, выступив на стороне «Армии освобождения Косова». Леви во французской прессе публиковал статьи, призывавшие к началу военной операции против Югославии.

В 2008 году француз поддержал вторжение Грузии в Южную Осетию, освещал августовский конфликт и брал интервью у Михаила Саакашвили.

В 2011 году Бернар-Анри Леви снова выступил в качестве «певца войны». Теперь его статьи призывали к интервенции против режима Муаммара Каддафи в Ливии. Француз добился успеха в своих стремлениях, но въезд в Ливию, освобожденную от тирании, ему закрыли, пояснив, что этническому еврею небезопасно находиться в стране, переполненной радикальными исламистами.

В начале августа 2020 года Леви все-таки удалось приехать в Ливию, но его появление вызвало настоящий скандал, поскольку многие до сих пор помнят, что хаос в стране начинался с него.

«Спасите Алеппо!»

В июне 2013 года Леви выпустил статью «Спасите Алеппо!», которая, как нетрудно догадаться, была направлена против режима Башара Асада.

«Сирийский убийца Башар Асад объявил о намерении начать наступление на Алеппо, второй по величине город и экономическую столицу страны, — писал Леви. — Преступления против человечности — это удар по всеобщей совести, и разрушение Алеппо может стать преступлением против международного сообщества и плевком в лицо всему миру. Остается все меньше времени, чтобы спасти Алеппо. Хватит ли у нас смелости, чтобы провести новую красную линию и на этот раз жестко держаться ее?»

К счастью, в этот раз призывы француза все-таки не повлекли фатальных последствий. Алеппо был спасен от террористов без участия Леви.

«Вы не позволите вашим собратьям с востока оказаться под сапогом Империи»

Впрочем, сам он вскоре уже переключился на Украину, поддержав «Евромайдан». 2 марта 2014 года, то есть уже после переворота в Киеве, он выступил с речью на Майдане Независимости.

«Народ Майдана! Вы практически голыми руками заставили отступить „Беркут«, — вещал Леви. — Теперь вы европейцы не только по истории, но и по пролитой крови…

Тем не менее сегодня перед вами встает новая сила. Но вы, народ Майдана, не дадите свершиться этому новому преступлению. Но вы, молодежь Майдана, не позволите вашим собратьям с востока оказаться под сапогом Империи».

Таким образом, можно сказать, что Леви не только поддерживал переворот в Киеве, он выступил идейным вдохновителем карательного похода на Донбасс. Кстати, на захваченную украинскими войсками территорию региона он впоследствии приезжал вместе с Петром Порошенко. Видимо, чтобы насладиться плодами своей деятельности.

Знак беды

На этом фоне призывы Леви к срыву зимней Олимпиады-2014 в Сочи и подписание им «Открытого письма против политических репрессий в России» — уже сущие мелочи.

Бернар-Анри Леви заслужил прозвище «Серый кардинал мирового либерализма». Но дело не в прозвище, а в том, что за этим человеком на протяжении многих лет тянется кровавый след.

Практически везде, где появлялся Леви, дело оборачивалось кровавой бойней. Если воинствующий либерал возник рядом с деятелями белорусской оппозиции, значит, он снова начинает продвигать радикальные сценарии развития событий.

На 23 августа оппозиционеры назначили массовую акцию в Минске, на которую созывают и жителей других городов. По прежнему опыту деятельности Леви можно с уверенностью сказать, что он постарается убедить противников Лукашенко не стесняться крови — ни своей, ни чужой.

И это грозит Белоруссии катастрофой.

Обложка: Бернар-Анри Леви. © / Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/krovavyj-levi-za-belorussiju-vzjalsja-seryj-kardinal-mirovogo-liberalizma-118412