Мартин Борман – «серый кардинал» Третьего рейха. Секретные материалы
В мае 1945 года в Берлине, занятом советскими войсками, была найдена записная книжка, оказавшаяся дневником личного секретаря Гитлера – Мартина Бормана. Когда информацию о находке передали Сталину, вождь потребовал срочно доставить заметки рейхсляйтера в Кремль. Какую роль в Третьем рейхе играл Мартин Борман? Кем он был на самом деле – преданным и услужливым чиновником, или серым кардиналом? Почему в Москве не верили в смерть Бормана? И что хотел найти Иосиф Сталин на страницах его дневника?
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