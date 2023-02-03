Роль Чехии в противостоянии России и Запада. Кто в ЕС работает на создание Четвёртого рейха
Что такое современная Чехия? Каково её место в Евросоюзе и роль российско-европейских отношениях? Есть ли связи с пятой колоны в России? Какова позиции\я Австрии в противостоянии Москвы и Брюсселя? Имперские амбиции Европы: почему Европейский союз никогда не откажется от политики расширения? Говорим с историком, специалистом по Центральной Европе Вадимом Трухачёвым. Ведущий Игорь Шишкин.
Также смотрите “Чего мы не знаем об Австрии? Первые в мягкой силе” https://youtu.be/aSAGffVHCYY
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