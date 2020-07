*

Методичка, о которой речь в заголовке, это прошлогодний доклад Госдепу американского мозгового центра Рэнд-корпорейшн . Приведём выдержку из оглавления „методички” в… 354 страницы.CHAPTER FOURGeopolitical Measures…………………………..……………………..95Measure 1: Provide Lethal Aid to Ukraine……………………………..96Measure 2: Increase Support to the Syrian Rebels……………………..103Measure 3: Promote Regime Change in Belarus……………………….109Measure 4: Exploit Tensions in the South Caucasus……………………115Measure 5: Reduce Russian Influence in Central Asia…………………121Measure 6: Challenge Russian Presence in Moldova…………………..130Recommendations…………………….……………………………….135И это всего лишь одна глава с перечислением мер, как ослабить и впоследствии стереть с лица Земли Россию. Картинка ниже – из методички.

Как американцам обустроить Россию: Методичка для Госдепа





В США существуют планы разрушения русской экономики, но мы в состоянии им противостоять

Вопрос «Как нам обустроить Россию?» стал чрезвычайно популярен после выхода одноимённого эссе Александра Солженицына в 1990 году. Понимая неизбежность распада СССР, публицист пытался очертить основы будущего государственного устройства остающейся без провинций империи. Но поднимали этот вопрос и раньше, причём за пределами нашей страны чуть ли не чаще, чем внутри неё.