Как американцам обустроить Россию: Методичка для Госдепа В США существуют планы разрушения русской экономики, но мы в состоянии им противостоять Вопрос «Как нам обустроить Россию?» стал чрезвычайно популярен после выхода одноимённого эссе Александра Солженицына в 1990 году. Понимая неизбежность распада СССР, публицист пытался очертить основы будущего государственного устройства остающейся без провинций империи. Но поднимали этот вопрос и раньше, причём за пределами нашей страны чуть ли не чаще, чем внутри неё.



Живо интересовались обустройством России татары всех мастей, поляки, литовцы, шведы, имели своё мнение двунадесять языцех под предводительством корсиканского карлика, зачем-то лезли в эти сложные материи китайцы и чехи… Серьёзнее многих подошли к вопросу немцы, в 1917 году даже достигшие определённого успеха, который, однако, не удалось закрепить в 1941-м. А последние 70 лет инициативу в благородном деле обдумывания переустройства России прочно захватили США.

Последним на данный момент результатом этой мыслительной деятельности является подробный документ частной исследовательской корпорации RAND, опубликованный в апреле 2019 года. Выложенный в открытый доступ, он содержит внятные и доступные рекомендации для американских властей по борьбе с Россией.

Это высококачественная работа, после чтения которой особенно грустно вспоминать разнообразные «стратегии» Алексея Кудрина и его команды. Если наши документы — как правило, наборы благих пожеланий, то американцы сделали действительно качественную работу — рассмотрели и оценили все основные способы давления на Россию.

И пришли к довольно интересным выводам.

Атака по периметру

Авторы рекомендуют Госдепартаменту не тратиться на попытки лишить Россию её зоны влияния, хотя именно это является одним из основных направлений внешней политики США. Но факты остаются фактами, хотя признавать их не всегда приятно:

«Будет нелегко обеспечить сотрудничество с Молдовой для изгнания россиян».

«Революция в Беларуси создаст несколько практических проблем: она вызовет энергичный ответ со стороны России и может привести к ещё одному вооружённому конфликту, если революционные элементы в Беларуси начнут сопротивляться, как это произошло на Украине».

«География и история мешают Соединённым Штатам конкурировать с Россией на Кавказе в экономическом и военном отношении».





Более того, авторы не рекомендуют даже пытаться сменить в России власть с помощью «цветных технологий»:



Здравомыслящие американские политики понимают, насколько опасен хаос на территории ядерной России, понимают и то, с какой радостью это «свято место» будет заполнено радикальными, в первую очередь исламистскими группировками.

Страх перед непредсказуемостью

Вообще, в чём главная претензия к России? В том, что она и сама вполне способна воздействовать на другие страны, что мы не невинные овечки, а региональный лидер со всеми плюсами и минусами этого статуса.

Россия, как и США, умеет осуществлять экономическое давление на недружественные режимы. Вспомним, как Геннадий Онищенко после каждой размолвки со странами экс-СССР немедленно находил опасность в их основных продуктах экспорта. Вино, молоко, шпроты, минеральная вода — для профессионала нет преград, везде обнаружится или грибок, или канцероген. Разумеется, способны мы вводить и более «солидные» санкции, без этого наивного лицемерия.

Россия, как и США, умеет использовать оружие или угрозу оружием. Принуждение Грузии к миру с отколовшимися от неё республиками, уничтожение исламистов в Сирии, активное влияние на украинские события, поддержка Приднестровской Молдавской Республики.







Как ни странно, в обоих этих качествах мы на самом деле вполне устраиваем Соединённые Штаты, серьёзных противоречий между нашими странами нет.



В связи с этим обратите внимание на то, что американцы наращивают санкции очень осторожно и, можно сказать, гуманно. Никакого сравнения с Ираном, которому дважды фактически одномоментно обрубали подавляющую часть нефтяного экспорта — главного источника валюты для 80-миллионного государства.

Дело в том, что пока Россия просто обогревает Европу своими углеводородами и хозяйничает на постсоветской территории, она во многом выгодна США, как большому жандарму удобен старательный, пусть и излишне усердный подчинённый.

Россия — гарант если не стабильности, то хотя бы определённого контроля над значимой частью суши. Включая потенциально взрывоопасные районы Средней Азии, которые, вырвавшись «на волю», могут стать новыми афганистанами или, что ещё хуже для США, свитой другого претендента на региональное лидерство, Ирана.

Вашингтон смущает только непредсказуемость Москвы, её нежелание согласовывать свои шаги с «мировым правительством». И «наказать» нас пытаются именно за это.

Почему Россия — не Сирия

Давайте сформулируем, в чём вообще разница между нашими и американскими «жандармскими» действиями.

В первую очередь — в масштабах. Дело в том, что политические и экономические процессы не могут масштабироваться автоматически. То, что работает в маленьком Сингапуре, не приживётся в этнически родственном ему огромном Китае. Те локальные операции, которые могут быть болезненными, но одновременно благотворными, при умножении на двадцать, а то и на десять становятся мировыми войнами, несущими колоссальные потери для всей планеты. Россия может усмирить Сирию. США не могут усмирить Россию.

Тем более что наша страна владеет ядерным оружием, поэтому она заведомо не может стать ареной для «миротворческой операции». Сколько ни говори о «ядерном шантаже», факт остаётся фактом: он работает, и более эффективного способа сдерживания насилия пока никто не придумал.



Исходя из вышесказанного, можно оценить сложность задачи, стоящей перед США: обеспечить смену власти в России так, чтобы этот процесс был управляемым, без элементов хаоса, чтобы Россия сохранила ресурсы для выполнения своих полицейских функций, но уже не претендовала на более существенные роли.

Переворот и лоббизм

Откровенно говоря, решить эту задачу можно в первую очередь через индивидуальную работу с высокопоставленными российскими чиновниками, топ-менеджерами и бизнесменами. То есть организовывать надо не «цветную революцию», а дворцовый переворот.

Посмотрев на состав российского правительства, вы, думается, сами сможете предположить, с кем такая работа ведётся успешно, а с кем — не очень. Но о таких вещах в публичном пространстве в принципе не говорят, поэтому на первый план выводится экономическая составляющая давления.

Трезвые американские аналитики призывают своё правительство вообще не тратить деньги и другие ресурсы на активное противостояние России — не срывать яблоко, а дождаться, пока оно само созреет и упадёт.

Российский экономист Яков Миркин соглашается с авторами доклада Rand, когда они пишут:

«В каком-то смысле Россия помогает США и их союзникам в усилиях перенапрячь себя. Плохая экономическая политика России препятствовала росту, и, скорее всего, они будут продолжать в том же духе».

Правда, несложно увидеть, что авторитетный специалист цитирует источник по корявому автоматическому онлайн-переводу, и это немного смущает. Что ж, отток мозгов из нашей страны — это значимый пункт «плана Рэнда». Но о нём чуть позже.

Подобного рода доклады нельзя полностью понять, если не помнить, что все они — инструмент давления на Госдепартамент и Минфин с целью перераспределения денежных средств. В данном случае — инструмент качественный, хорошо заточенный. Бюджет даже Соединённых Штатов не бесконечен, и авторы документа озабочены тем, чтобы кусок пожирнее достался экономистам и политикам, а не военным. Поэтому они очень, очень убедительны.

Как нас будут пытаться давить

Что ж, давайте кратко сформулируем основные экономические угрозы со стороны Соединённых Штатов и адекватную российскую реакцию на них.



Втягивание России в гонку вооружений. На данный момент Россия, завершившая цикл перевооружения армии, снизила свои военные расходы, однако к концу 2020-х годов вопрос обновления арсенала вновь встанет ребром, и экономически более мощные США могут поймать нас в ловушку поиска мифического паритета, что приведёт к росту оборонного бюджета, снижению уровня жизни населения и активизации протестных настроений.



Необходимо помнить, что у России нет денег на полноценный военный паритет с Соединёнными Штатами и их сателлитами: нам необходимо поддерживать армию и в первую очередь ракетно-космическую оборону главным образом на уровне неотвратимости ответного удара.

Лишение России притока валюты через ограничение её углеводородного экспорта. Эта часть «плана», как ни странно, во многом отвечает интересам России, ибо предполагает лечение (пусть и принудительное) от так называемой «нефтяной иглы».



Другой вопрос, что у США не так много ресурсов: чтобы экономически заинтересовать Европу, Штатам придётся поставлять ей сжиженный газ себе в убыток. Ибо стоимость добычи в США выше, на сжижение газа и доставку морем также уйдут существенные средства, и себестоимость горючего окажется весьма высокой.

Секторальные санкции против главных несырьевых отраслей — в частности металлургии, как это прочувствовал на себе «Русал». Привязать к тем или иным «противоправным» действиям можно практически любой крупный бизнес в России, после чего включается режим санкций, и предприятие, в зависимости от профессионализма менеджмента, коллапсирует или просто переживает тяжёлые времена.



Этот механизм используется осторожно — недовольство населения политикой правительства, безусловно, поддерживать нужно, но США очень боятся «пассионарного подъёма» в России, на волне которого к власти теоретически может прийти представитель, например, националистов или коммунистов.

Дальнейшее стимулирование «утечки мозгов», например, через преференции для эмигрантов из России на время обустройства на новом месте. Несмотря на все образовательные эксперименты, наша страна до сих пор остаётся крупным экспортёром интеллекта, поскольку условия для его применения в России выглядят не слишком благоприятными.

И без резкого взвинчивания финансирования науки, без возвращения к петровской политике скупки мировых звёзд и формирования вокруг них научной экосистемы мы вряд ли сможем противостоять вашингтонскому пылесосу.



Масса политической силы в мире более-менее постоянна, и ослабление России неизбежно приведёт к усилению другой страны в регионе. Но здесь нет ни одного государства — и это большой дипломатический успех нашей страны, — которому США могли бы доверять. Турция? Иран? Китай? Украина? Упаси Боже.



Более-менее подходящей кандидатурой нового жандарма мог бы стать разве что Казахстан, но даже при полной поддержке США более чем на четыре государства в своём подбрюшье его сил не хватит, а главное — Пекин считает Нур-Султан своим вассалом и нервно отреагирует на чьи-то попытки перехватить столь удобно расположенного союзника.

То есть как бы ни была плоха Россия, альтернативы на севере Евразии ей нет. Западу хотелось бы мягко сменить Владимира Путина на того же Алексея Кудрина, и работа эта, безусловно, ведётся. Но пока что России удаётся лучше влиять на внутреннюю политику США, чем американцам — на нашу.

Михаил Мельников



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