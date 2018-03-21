Новый Славянский мир построят без России
Славянские государства в очередной раз доказали, что намерены дистанцироваться от России как можно дальше. Причем кто во что горазд: от болгарского президента Радевава с «короткой памятью его народа» и вице-премьера Симеонова с неуместными пассажами в адрес Патриарха Кирилла о той самой короткой памяти обмолвившегося, до требований со стороны Польши об отказе закупок Евросоюзом российской электроэнергии. Впрочем, поляки вообще превзошли себя — начали строительство забора на границе с Россией.
Братья-славяне, с которыми Россия хотела было восстановить почти уже утраченные дружественные отношения, снова недвусмысленно обозначают свою позицию. России в очередной раз дали понять, что прислушиваться к ней в мире не будут ни по каким вопросам. Как и не будут совместно с Россией создавать новый Славянский мир, в поддержку которого так горячо выступали еще в 2017 году.
Кроме Польши, Украины, которые уже давно не хотят с Россией иметь ничего общего, свою любовь к США и Евросоюзу, не стесняясь, демонстрируют Болгария и Черногория. Эти страны уже вступили в НАТО, и давно живут по указке Запада.
Польша амбициозно и все более нахраписто пытается застолбить одну из ведущих ролей на территории Восточной Европы. Несмотря на вхождение в Евросоюз, от своих злотых она не отказалась. Самому Евросоюзу выставляет всё новые и новые условия, которые похожи даже больше на требования. Здесь и новые антироссийские санкции, и якобы невыплаченные Германией деньги после войны, и отказ принимать беженцев. Сейчас Варшава, при поддержке Штатов, хочет сблизиться с Украиной и Беларусью. Можно ли предположить, что к этой коалиции — условному Славянскому миру, присоединятся Черногория, Сербия, Чехия, Болгария и другие страны? Вполне.
Что даст лидерство Варшаве в создании нового Славянского содружества? Польша, устранив с этого «рынка» Россию, получит контроль над энергетическими и газовыми потоками, и укрепит свои позиции перед Западом и Евросоюзом.
Все эти процессы начались не вчера. Сколько Россия существует — столько с ней воюют и пытаются «поставить на место». А уж идею объединения вокруг России других государств Запад всегда старался душить в зародыше.
Роль России, как опорной державы Славянского мира, пытались оспаривать еще с момента появления понятия «панславизм» — оно само по себе вызывало отвращение у Запада и Османской империи. Однако то, что именно Россия является безусловным лидером среди славян, разбросанных по всему свету, стало понятно уже после побед над Францией и Турцией. Горячо спорили о роли России в зарождающемся содружестве стран и на Славянском конгрессе в Праге в 1848 году, когда славянские делегации пытались решить, как им дальше выстраивать свои отношения с Австрийской империей.
Основной целью конгресса была попытка показать сопротивление германскому национализму в славянских землях. И в целом славянские народы (опять же за исключением поляков) возлагали на Россию большие надежды.
Австрийская империя моментально ликвидировала «очаг возгорания», и показала России кто тут главный. Да и верить в то, что Российская империя может конкурировать с Габсбурской монархией в XIX веке, хотели очень немногие. А уж после того, как часть мирового сообщества прониклась идеями коммунизма, само понятие панславизма вообще было предано анафеме.
Да и могли ли вообще когда-то признавать за Россией какие-то особые заслуги? В том числе, и в достижениях по объединению народов. Провалив попытки построить коммунизм, параллельно распались на более мелкие государства славянские Чехословакия, Югославия и, собственно, СССР. Основные прежние ценности, объединяющие славянские страны, утратили свою актуальность, а новые так и не были предложены. Менталитет славян изменился в целом. Многие государства повернулись к «демократическому и толерантному» Западу, который потом внёс существенную лепту в развал некоторых из этих государств.
В прошлом году общественные организации из славянских стран попытались было предпринять шаги по созданию Содружества славянских государств (ССГ). Это содружество должно было, в первую очередь, предотвратить раскол между государствами, вызванный противостоянием России и Запада. Планировалось, что в ССГ будут работать представители России, Украины, Сербии, Польши, Болгарии, Беларуси, Чехии, Словакии и других стран. Главной целью России в создании нового Славянского мира была демонстрация поддержки зарубежных славян и сохранение имеющихся с ними связей. Но намерения общественников разошлись с планами политиков. Дальше разговоров дело не пошло. Потому что власть имущим «славянам» такое содружество с Россией принесло бы лишь одни проблемы. Вопрос о создании ССГ завис в воздухе. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что Россия не очень-то и пыталась эту тему оживить.
Возвращаясь к тому же инциденту в Болгарии — почему на столь странное поведение официальной Софии никак не отреагировал российский МИД? Отсутствие адекватной реакции МИД, да и вообще других должностных лиц, спрятавших голову в песок, вызывает откровенное недоумение.
В тоже время в Болгарии, вице-премьер которой даже и не собирается извиняться за сказанное в адрес Патриарха Кирилла, разворачиваются баталии. Порицание должностному лицу высказывают общественные и политические организации, и местные жители в соцсетях. Болгары согласны с тем, что история их страны трактуется в последнее время очень свободно, и в угоду Западу. Президент Радев затаился. Негромко высказавшись, правда, что не хотел выносить этот разговор с Патриархом в публичную плоскость. Разумная часть болгарского общества справедливо ожидает от России внятной реакции.
Так почему, видя реальные общественные настроения, которые (пока) направлены положительно в нашу сторону, мы не работаем с населением некогда братских государств? Что же теперь, из-за амбициозных зарвавшихся политиканов не братья они нам все больше? Бодаемся все с политиками, а про народ, что свой, что братский, забыли. Так было с Грузией, так было с Украиной. Такие же схожие процессы уже назревают и в Армении, и в Беларуси. А мы все продолжаем упражняться в наборе каких-то мифических «раундов» в соревновании, кто кого больнее уколет в информационном поле. Едва ли такой подход даст какие-то положительные результаты.
Если Россия в самом скором времени не пересмотрит такой подход, то Славянский мир построят без нас, а отношении к России будет, как к диким азиатам. Беларусь прикроет от наступления с Запада? Забудьте про это. Новому Славянскому миру будет совершенно неинтересно заступаться за Россию. И Беларусь будет частью этого мира. Славянский мир может быть крепким и прочным. И эта сплочённость в случае, если будут дружить против нас, может очень сильно аукнуться.
http://svpressa.ru/politic/article/195794/
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А где, простите, здесь славянские государства? На фотографиях этих “славянских” народов одни сплошные жидовские хари.
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Как их кто бить начинает то мы спасаем братушек, думаю больше не стоит этого делать, разве только для Сербии.
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Всех братушек в фильтрационные лагеря. И фильтровать по признакам принадлежности к славяно-арийской гаплогруппе. Славян и ариев на волю, остальных в резервации на острова в каком-нибудь море-океане.
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Строят они его сами, а как получают звездюлей, так просятся в братья…
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Присоединяться не к чему. РФ – это племенной сброд мусульманских и других народов. Русское государство запретил сам Шеломов (Путин).