О Мотороле
О Мотороле
Говоря о Мотороле, многие описывают его как персонажа из прошлого, как одного из потенциальных соратников Ермака или даже Стеньки Разина. Но в наше время копать можно даже в глубины поп-культуры, ему это не помешает. Поэтому я думаю, что Мотор – это персонаж франшизы о Терминаторе, где подобно солдату сопротивления Кайлу Ризу он был отправлен в прошлое, чтобы спасти нас, нерадивых детей.
И правда, спустя время, пока вся Россия не знает, что делать и чьему примеру следовать, этот парень знал всё наперёд. И не только как успешно бороться с киборгами-убийцами.
Лишь несколько примеров.
1. По национальному вопросу он оказался умнее многих правых идеологов. В его окружении и даже в личной охране были парни с Кавказа, сам он при этом называл себя русским националистом и даже записал видеообращения, в которых так и заявлял: "Любой, кто себя считает русским националистом, должен воевать на стороне Донбасса". Ох, как же тогда взбеленились все те, кто громче всех кричит «Слава России!» Они не могли принять его за своего не только из-за не совсем славянской принадлежности. В то время их героями были некто вроде Просвирнина, потому что такие же злые, желчные и абсолютно не готовые на большие опережающие время поступки. Сейчас многое поменялось – все в одной лодке, но предвестником стал бородатый националист из Коми.
2. Вопрос языка Арсена не волновал, он не видел ничего плохого в том, чтобы слушать Океан Ельзи и балакать на мове. Русский человек не будет тратить время на то, чтобы воевать с лингвистикой, он лучше ей обогатится. Лишит врага его главного идеологического преимущества. В отличии от поклонников монархизма, ему бы очень зашло творчество Апачева. И Пливе Кача, и Они Ушли.
3. Помните, как в первом Брате Данилу Богрова выгоняли со съёмок клипа? Так вот Арсен предвидел, что люди, которые его обсмеивали и были не рады, вся эта медийная московская тусовка, сами придут в его мир в качестве съемочной бригады. Все обсуждали посты Потупчик про Арсена, но, думаю, она и сама не догадывалась, что человек из будущего убивает не только металических тварей, но ещё и постмодерн внутри светских львиц. Именно ей в прошлом году, надо отдать должное, лично пришлось объяснятся перед его бойцами, почему многим из её окружения было так смешно и иронично после его смерти.
4. Он умел любить и быть добрым, не смотря на лихость своей натуры. Добивать раненых ВСУшников, будить своих бойцов из подстовольного гранатомёта, опробовать с помощью Стечкина на гуманитарщике им же привезённый бронежилет – всё действительно его рук дело. Люди с позицией "между ебаных", как тот же Толя Шарий, тогда чувствовали себя выше этих ваших героев и всячески раскручивали эти кадры. Автор этого текста, к примеру, видел Мотора в ситуациях с подчиненными и пожёстче, но также наблюдал, как он хотел усыновить 14-летнего парня, которого на войну взял с собой собственный дед. Мальчишка после смерти последнего близкого человека находился в сильнейшем стрессе и Арсен не видел другого выхода, кроме как предложить ему стать частью семьи.
5. Это, наверное, то, что военные с большими звёздами никогда не воспринимали его, вчерашнего сержанта, как равного. Считали, что со званием подполковник ему просто повезло. И он в отличии от того же Гиви не спорил и не бесился, он знал, что скоро таким образом " повезёт " всем, и каждый сам продемонстрирует на своём примере, чего он именно достоин.
Список подобных примеров не полный и с каждым годом, я думаю, он будет лишь дополнятся. Мотор много знал о нашем с вами будущем, а молчал, потому что понимал, что ему никто не поверит, но теперь мы всё знаем.
Арсен, спасибо что был среди нас и дал шанс избежать всеобщего апокалипсиса.
https://t.me/elpicahielo/3759 – цинк
Боже, что за идиоты пишут подобную чушь? Это из серии: “Фашизма нет”, так, кажется, называлось то стихотворение, о котором тут говорили, что оно очень сильное, а кто-то даже записал клип на него. И из кого нам лепят героя, это же обычный отморозок дорвавшийся до автомата и получивший кучку солдат в подчинение. Кстати, обратите внимание на цвет его бороды, который, косвенно, может подтверждать вышесказанное. Рыжий цвет, часто, плохой знак. Где-то читал, что раньше, во времена инквизиции, примерно, людям ярко рыжего цвета не разрешали даже свидетельствовать в судах, их сведения и показания просто не учитывали. А там люди знали, что делали… Кого нам, русским, ставят в пример, на кого хотят, чтобы мы равнялись!? Павел, вы хоть пробегайте и вникайте в то, что сюда валите, как в помойную яму!