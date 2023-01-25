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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.01.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области.

Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.

◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

◽️ На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б».

◽️ На Запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики, а также самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля.

◽️ На Херсонском направлении в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение 64-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

✈️ Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Пески-Радьковские Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/23711
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