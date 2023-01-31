«Битва за украинский титан» – под таким заголовком американский еженедельник Newsweek поместил статью Дэвида Бреннана, в которой он фактически утверждает, будто одна из главных причин нынешних сражений на территории Украины – стратегические запасы титана, которые находятся на территории «незалежной».

«В настоящее время, – пишет издание, – в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые сформируют основу будущего сдерживания против России и Китая».

Как известно, титан – это легкий, но достаточно прочный металл, широко используемый в передовых военных устройствах, таких как истребители, вертолеты, военно-морские корабли, танки, ракеты большой дальности и т.д.

«Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но, если России удастся захватить месторождения и заводы страны, Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы», – утверждает Newsweek.

Министерство внутренних дел США классифицировало титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом США по-прежнему импортируют более 90% своей железной руды, и не всю из дружественных стран. Они больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны, а последний американский ее производитель закрылся в 2020 году, сетует издание.

На Украине крупнейшее месторождение титана расположено в Житомирской области. Несколько лет назад этот участок площадью 1 857 гектаров приобрела украинская компания Междуреченский ГОКу Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. Аукцион для этой продажи проводила Государственная служба геологии и недр Украины.

В первом квартале 2021 года два горнодобывающих комбината ООО «Валки-Ильменит» и ООО «Междуреченский ГОК», входящие в титановый бизнес Group DF, произвели 31 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2). А в начале ноября 2020 года Украинский институт будущего разработал и представил стратегию «Украина 2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Так что амбиции в деле производства титана у Киева были велики. На это месторождение и положили глаз США.

Сегодня Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку, основу металлического титана. Американцы считают, что главные соперники США в этой разгорающейся битве за титан – Китай и Россия.

По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 000 тонн титановой губки, что составляет 57% мирового производства. Далее следуют Япония с 17% и Россия с 13%. Казахстан произвел почти 18 000 тонн, а Украина более 4 000 тонн.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ запасы титана в недрах России, превышают 600 млн т. ПАО «ВСМПО-Ависма» позиционируется как крупнейший российский, и даже мировой производитель титана и титановой продукции, которые компания поставляла в полсотни стран. Однако, по данным ФГБУ «ВИМС», внутреннее потребление титановых руд и концентратов составляет 216 тыс. тонн, при этом сырьевой продукции мы производим 8,8 тыс. тонн.

Доля импорта во внутреннем потреблении таким образом составляет 96%, суммарный объём – 73 млн долларов. Почти 170 тыс. тонн титановых руд и концентратов на наши предприятия поставляла Украина, ещё 38,7 тыс. тонн – Вьетнам, меньше 2 тыс. тонн приходилось на прочие страны. При этом ильменитовые концентраты украинских месторождений считались, по мнению специалистов, лучшим сырьём для переработки сульфатным способом.

Зависимость Запада от российского титана означает, что этот металл до сих пор избегал санкции против него, признал Newsweek. Так, аэрокосмический гигант Boeing, например, сохраняет свое совместное предприятие с российской ВСМПО-Ависма – крупнейшим в мире экспортером титана. Хотя после начала СВО на Украине и заморозил заказы. Другие, такие как европейская корпорация коммерческих самолетов Airbus, продолжают закупать титан у ВСМПО.

Однако США зарятся не только на титан, но и на другие природные богатства Украины. Экс-директор отдела окружающей среды и природных ресурсов Национального совета США по разведке Род Шуновер отмечает в американском издании National Interest, что на причерноморской территории Украины (вместе с Донбассом) находятся крупные залежи редкоземельных металлов. И что Украина в 2021 году будто бы находилась в шаге от признания ее владелицей богатейших в мире запасов лития.

Литий – стратегический легкий белый металл. Его называют «белой нефтью», полагая, что в геополитике XXI века он занимает то же место, что углеводороды в геополитике века XX. А по мере совершения предполагаемого «энергоперехода» его роль будет возрастать.

Как известно, львиная доля добываемого лития уходит на нужды производителей батарей, прежде всего для автомобилей, – на сегодня именно литиевые элементы остаются наиболее востребованными. В черной и цветной металлургии литий применяется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. Он добавляется в расплав стекла, чтобы оно не пропускало ультрафиолет. Крайне важен литий в атомной энергетике – его используют для получения трития. Потенциально литий может использоваться в перспективных термоядерных энергетических установках. Этот металл также используют в системах кондиционирования, в медицине и для изготовления полимеров. Словом, в современной промышленности без лития, как и без титана, никак не обойтись.

И действительно известный геологам еще с советских времен Азово-Подольский щит – кристаллический массив докембрийских пород, часть фундамента Восточно-Европейской платформы, имеющий протяженность около тысячи километров с северо-запада Украины на юго-восток до побережья Азовского моря к Мариуполю, располагает немалыми залежами редкоземельных металлов. Впрочем, в ноябре 2021 года Киев успел продать ряд литиевых месторождений австралийской компании «European Lithium».

Украина потеряла доступ к месторождениям с ископаемыми стоимостью как минимум $12,4 трлн, считает американская Washington Post. «Украина обладает одними из крупнейших в мире запасов титана и железной руды, месторождениями лития и огромными залежами угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов. Львиная доля этих угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали важнейшую сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке, где Москва добилась наибольших успехов», – пишет издание.

Понятно, конечно, что Украина обладает богатыми природными ресурсами, но разве это причина того, что сегодня происходит на Украине? Никакой титан или литий тут ни при чем, хотя воевать за ресурсы – привычное для США дело.

Захватить же их Вашингтон пытается, прежде всего, у России, которая в этом отношении богатейшая страна мира. Ослабить ее и превратить в свою покорную сырьевую колонию – вот истинная цель США.

Что же касается России, то, понятно, нам пришлось начать СВО вовсе не с целью захвата ее ресурсов (и своих хватает), а в связи со стратегической угрозой нашей стране. Она, напомним, возникла в результате опасного приближения НАТО к границам России и превращения Украины в его военный плацдарм. Ну, и само собой, – чтобы спасти от геноцида укронацистов население Донбасса.

Да, в известной арии поется: «Люди гибнут за металл…». Но на Украине они гибнут сегодня, прежде всего, из-за наглых амбиций США на мировое господство.





