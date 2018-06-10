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Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2018

08:34. 10 июня 2018 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

Обзор стрелковых «вундервафель» ВСУ (ВИДЕО)

Обзор стрелковых «вундервафель» ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня я продолжу свой скорбный, но поучительный рассказ о Вооружённых силах Украины. Украинским патриотам он разрывает их израненные «пэрэмогами» пуканы.

И это понятно. Правда чаще всего бывает очень горькой. Но ведь правда — лекарство для мозга. Именно поэтому шумерский президент постоянно лжёт своим подданным. Дон Педро хочет, чтобы вы (мои украинские соплеменники) были больны на голову. Это позволяет ему удерживать власть, а также вас грабить и убивать.

Его ложь как анестезия вурдалака. Когда жертве не больно, проще пить её кровь. Он лжёт вам про великие украинские достижения и вам приятно. Вы млеете от гордости за себя великих. И не дёргаетесь. Я же говорю вам правду об украинской катастрофе. И вам больно. Ведь факты свидетельствуют о вашей фактической ничтожности.

Отсюда ваша ненависть ко мне. Но что полезнее для вас? Порошенковская анестезирующая ложь или моя болезненная правда? Подумайте об этом сегодня, прежде чем впасть в очередную пятиминутку ненависти.

Ну а я пока продолжу о (так пламенно воспетой доном Педро) несокрушимой и легендарной шумерской армии, зачатой жирными, паркетными генералами в донбасских котлах и героических отступлениях…

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Метки: компиляция
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