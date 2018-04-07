Манипуляция сознанием: «официально» – не значит правда

Доверие новостям и ТВ может быть опасным

Меняется пора года и с ней по телевидению, радио и в интернете периодически начинают звучать громкие заголовки: «Эпидемия вируса такого-то стремительно распространяется по планете! Общее число летальных исходов уже приближается к …” и т.д. Минздрав срочно принимает меры и готов объявить эпидемию.А для тех, кто не достаточно проникся, обязательно покажут и расскажут страшный случай с тяжело больным ребёнком, на фоне чего какой-нибудь чиновник от здравоохранения будет проталкивать мысль, что трагедия случилась только из-за того, что ребёнок не получил сезонную прививку.

После прочтения и просмотра такого типа новостей у многих людей возникает страх. Хочется скорее бежать в аптеку и запастись противовирусными препаратами. Или того хуже, сделать ту самую прививку, которая «просто укольчик». Но если «выдохнуть» и подумать трезво, можно понять, что новости такого рода и выпускаются с целью посеять страх в сознании населения. А потом любезно порекомендовать очередной «барбидол». Почему очередной?

Потому, что если быть внимательным, можно увидеть закономерность. Новость – паника – массовая вакцинация и рекордные продажи противовирусных препаратов.

Меняются только названия смертельно опасного вируса и препаратов. Если быть более внимательным и сообразительным, можно обратиться к статистике и узнать, что от обычного гриппа ежегодно гибнет больше миллиона людей. Но почему-то об этом не говорят в новостях и не приравнивают к чрезвычайному положению. Почему же так происходит? Почему мы так доверяем всему, что преподносится нам от «официальных» источников?

Нас приучили верить авторитетам в тех областях знаний, в которых мы не специалисты: в здоровье, если мы не медики, в науке, если не имеем научных степеней, в искусстве, если не музыканты и т.д. Нередко мы видим выступающих экспертов или просто известных людей в передачах, документальных фильмах, в рекламе. Они высказываются со «знанием дела», и мы им как бы обязаны доверять… Но есть ли на самом деле основания для такого, зачастую, безоговорочного доверия?

Если разобраться, сами СМИ в подавляющем большинстве не являются источником объективной информации, т.к. принадлежат группе очень богатых и влиятельных людей и корпораций (теневые структуры, транснациональные корпорации, «некоммерческие» частные фонды и другие «иностранные агенты»). Соответственно, бОльшая часть материалов этих СМИ будет работать на своих «спонсоров» и по сути реальных хозяев.

Во-вторых, люди, называющиеся «экспертами», не обязательно являются таковыми, а их авторитет зачастую создан и раздут самим телевидением и его «официальным» статусом. Для осуществления своих целей хозяева нередко используют пороки людей (корысть, жажду власти, амбиции и т.п.), чтобы с их помощью подавать с экрана только определенную информацию и под выгодным им углом.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МОГУТ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Существует масса способов манипулировать людьми вслепую. Например, так называемые «медийные» лица – «звёзды», занимающиеся пропагандой определенного образа жизни и действий, из чистосердечных побуждений могут считать, что помогают людям, сеют добро. Введённые кем-то в заблуждение они могут рекомендовать то, что на самом деле оказывается крайне вредным и опасным, вводя в заблуждение миллионы своих поклонников-подражателей, а также тех, кто доверяет всему, что показывают с экранов телевизоров. Введённые кем-то в заблуждение они могут рекомендовать прививки, какие-то методы лечения и другую рекламную продукцию, нанося урон здоровью ни о чём не подозревающих людей.

Хорошо работает и «сарафанное радио»: люди слушают некое мнение от разных «экспертов» множество раз, верят, потом рассказывают своим знакомым… и так планомерно формируется «общественное мнение», которое уже принимается как некий незыблемый и всем известный «факт». И когда такое превращение свершилось, о вчерашней гипотезе говорят уже «как всем известно, простуду лечат антибиотики» или «как известно, Homo sapiens вышел из Африки» и т.д.

Даже наука сейчас «сидит» на денежных вливаниях спонсоров, и нередко это те же лица, которые владеют и СМИ. Они оплачивают оборудование, материалы, заказывают темы исследований (дают гранты) и занимаются продвижением этих исследований в научных изданиях. От всего выше перечисленного и зависит карьера учёного, потому многие из них нередко оказываются перед выбором – заниматься настоящей наукой и быть невостребованным или делать карьеру. Именно поэтому множество научных фактов и основанных на них теорий оказываются заброшенными. А при попытке развивать эти направления в обход «власть имущих», ими заказываются целые компании по дискредитации, осмеянию в СМИ и созданию особых «комиссий» противодействия (по типу комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН). Обычно, многим людям даже не приходит в голову сомневаться, потому убедить их можно практически в чём угодно, если понимать, как работает сознание человека.

МАНИПУЛЯЦИЯ ЧЕРЕЗ ЛОЖЬ

К сожалению, мы далеко не всегда обладаем знаниями, внимательностью и стараемся задумываться над теми событиями, которые происходят с нами или вокруг нас. Люди охотно верят лжи, потому что ложь может быть крайне заманчивой или потому что на самом деле они боятся знать правду. За «официальной» ложью можно спрятаться от самого себя, от ответственности и самостоятельного выбора. Наш мозг достаточно замусорен бесконечным потоком всякой информации, большая часть которой не является правдой или содержит полуправду, поверхностные суждения и т.п. Но нам очень хочется верить, что на самом деле мы способны разбираться «что к чему» – и тем проще «официальным вещателям и разоблачителям» морочить нам головы.

Правда перестаёт быть для нас важной, когда нам подбрасывают чуждые ложные цели: внешний атрибут, который нужно купить, чтобы стать успешным в жизни, или «враг народа», на которого можно изливать свой гнев, или «фрик», над которым можно посмеяться для поднятия собственной самооценки и т.д. Но эти цели – мираж, и никогда они не сделают нас умными, счастливыми и самодостаточными. Это химеры выдуманного для нас мира, в котором человек теряет собственный разум и волю, отдавая манипуляторам свою жизнь.

МАНИПУЛЯЦИИ ЭМОЦИЯМИ

Ещё одно условие, чтобы отключить наше аналитическое мышление – эмоциональная подача материла. Чтобы «раскрутить» человека на эмоции, можно применить множество ухищрений от тревожной музыки, особого тона и подачи текста диктором до ввязывания оппонентов в студии в перепалки с бурной реакцией зрителей. В любом случае за эмоциями можно сместить акценты, скрыть полуправду, навязать мнение и попросту «заболтать» вопрос. И чаще всего используется самая действенная и неприятная эмоция человека – страх. Обратите внимание на наши новости: катастрофы, убийства, эпидемии и прочие «концы света».

Замечать такие признаки манипуляции – это первое, что мы можем использовать, чтобы защитить свой разум. А потом – думать, анализировать, почему нам это говорят, кто говорит, кому это выгодно, проверять факты и расширять свой кругозор. Не будет никакого толку, если мы разуверимся в чём-то, чтобы поверить в другое и попасться на ту же «удочку». Нужно помнить, что действительность очень логична, и не имеет противоречий, а если мы их находим, значит, наши взгляды на мир в чём-то ошибочны, и нужно в этом хорошенько разобраться.

Научиться управлять своими эмоциями – ещё одно важное условие нашей защиты. Для этого тоже придётся постараться, потому что мы привыкли быть «эмоциональными». Подняться над ситуацией, посмотреть со стороны, сказать себе, что переживания не помогут делу сами по себе – поначалу это не просто, но в итоге даёт результат.

Всё это необходимо, чтобы увидеть в себе те негативные качества (страх, зависть, амбиции, лень, жадность и др.), за которые могут цепляться манипуляторы. Над ними тоже можно работать и таким образом развиваться. К примеру, не позволять совершаться обману, даже по отношению к самому себе. Многие жалуются, что везде обман и им плохо жить, тратя на эти жалобы колоссальное количество своего времени и жизненного потенциала. Но почему они позволяют себя обманывать и не борются с несправедливостью?

ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ

Так для чего же нам так важно защищаться от манипуляций и обмана? Почему так важна правда?

Правда – оружие против лжи. А ложь оружие наших врагов – паразитов, несущее гибель и разрушение. Цель паразитов – роскошно жить за счёт других. За наш счет. А плата по этому счету – нищета, болезни, страдания и смерть наших близких и друзей. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир не через «кривой экран телевизора», а своими глазами.

Даже там, где не свистят пули, не разрываются снаряды, люди гибнут. Население сокращается, заброшенные деревни, и разрастающиеся кладбища красноречиво говорят об этом. Невидимая война по-прежнему идет, только война нового вида – война информационная. Белое выдается за чёрное, чёрное – за белое, сбиваются ориентиры, люди не понимают, что опасно, а что полезно. И, как несмышленые дети, «играют с огнем», болеют и гибнут.

Гибнут от отравленной и ГМО еды, прививок, алкоголя, никотина и другого «оружия массового поражения в красивой упаковке». И тем, кто хочет выжить и победить в этой войне, стоит задуматься, чтобы вырасти из наивного несмышлёного ребёнка в сильного и мудрого воина.

А для этого нужно, как минимум, научиться воспринимать НАСТОЯЩУЮ реальность. Научиться размышлять, анализировать, отличать добро от выдаваемого за него зла. В этом помогут книги, оставленные нам теми, кто уже проснулся. И правильные взвешенные действия.