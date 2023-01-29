Что на самом деле происходило в 13 веке? История, которую не расскажут в школе. Вардан Багдасарян
Как монголы-христиане организовали свой Крестовый поход, и чем он закончился? Зачем Александр Невский ездил в Орду? Была ли возможна христианизация Монголии? И почему очень много исторической информации не афишируется? О деформации прошлого, и о том, что на самом деле происходило в Средних веках рассказывает доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян. Ведущий Дионис Каптарь.
Книга “Матрицы общественного сознания”. Багдасарян В.Э. https://den-magazin.ru/utm/1449
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