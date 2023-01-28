К возвращению в школу "Как закалялась сталь"



Министерство просвещения официально подтвердило, что роман "Как закалялась сталь" Николая Островского возвращается в школьную программу.

Что я хочу сказать по этому поводу?

Сто лет назад "Мумию-3" к нам приехал представлять Джет Ли.

Я тогда тогда еще был культурным журналистом, и на прессухе спросил о его детстве, пришедшемся как раз на Культурную революцию. Он как-то оживился и сказал: "У меня в детстве была Книга".

Он именно так и сказал – с большой буквы, это было ясно по тону.

"Великая книга, которую я прочитал еще подростком, и которая на меня произвела определяющее влияние. Она, собственно, сделала меня тем человеком, каков я есть. Без нее ничего бы этого не было – ни боевых искусств, ни спортивных титулов, ни Гонконга, ни Голливуда.

И я до сих пор постоянно ее перечитываю, вспоминаю и где бы я не был, в США, в Китае, еще где-нибудь в Азии, я все время вспоминаю слова оттуда.

Это слова Павла Корчагина: "Не бойтесь никаких преград и перипетий на своем пути – потому что сталь можно закалить только так". А книга, естественно – "Как закалялась сталь" Николая Островского".

И за этими словами очень явственно проявился бывший пекинский пионер Ли Ляньцзэ, ставший мировой суперзвездой под именем Джет Ли.

На самом деле, влияние этой книги на современных китайцев сложно переоценить. Я с ними говорил на эту тему – все 40-50-летние китайцы знают этот роман практически наизусть, и могут часами рассуждать о нюансах взаимоотношений Павла и Тони (вы еще помните, кто это такая?).

Как мне объяснял один китайский гуманитарий, она просто очень хорошо легла на их мировоззрение. Хотя бы потому, что это стопроцентный конфуцианский роман. Положить жизнь и здоровье на алтарь Родины – лучшая судьба, о которой только может мечтать человек. Достойнее смерти просто не бывает.

Когда, ещё до ковида, я водил дочек в музей Николая Островского "Преодоление" – подавляющая часть посетителей были китайцы. Они каждый день делегациями (!) приходили отдать дань уважения великому, по их мнению, писателю.

И дело не в коммунистической идеологии, которой они в большинстве своем не придерживаются. Просто считают это великой книгой о человеке, преодолевшем себя.

Это так… К вопросу о писателях, родившихся не в своей стране.

https://vk.com/grgame?w=wall-46533011_6614 – цинк

