Когда в 1990-е годы в России появилась команда американского миллиардера-русофоба Джорджа Сороса, то первым делом она принялась за книги. Его фонд выделял гранты на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов только на составление и печатание учебников для образовательных учреждений.

Миллионы были вложены Соросом и другими западными структурами, тесно связанными с ЦРУ, в издание в России книг и газет, в финансирование СМИ, в раскручивание произведений либеральных авторов, иные из которых сегодня у нас объявлены иноагентами.

Фонд Сороса и подобные ему организации уже из страны изгнаны, но дело их, направленное на «промывание мозгов» россиян, на воспитание нашей молодежи в духе «западных ценностей» живет и поныне. Воспитанные по западным лекалам кадры до сих пор у нас управляют литературным процессом. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в любой из многочисленных в Петербурге книжных магазинов сети «Буквоед», которая за последние годы фактически стала монополистом на рынке книгопродаж города на Неве.

Как известно, в советское время много читали. Даже в суровые годы блокады в Ленинграде продолжала работать легендарная «Книжная лавка писателей», в городе продолжали их печатать. Во время Великой Отечественной войны книги выходили с лозунгом на обложке: «Смерть немецким оккупантам!» Книги и писатели тоже участвовали в великой битве по защите нашей Родины. Но что сегодня предлагает петербургскому читателю «Буквоед» в тот момент, когда Россия проводит Специальную военную операцию на Украине, в ходе которой наши солдаты снова героически отстаивают будущее России?

«Буквоед»– крупнейшая сеть книжных магазинов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России. Магазины сети входят в одно из самых крупных книготорговых объединений нашей страны – розничную сеть «Читай-город – Буквоед». Мы предлагаем большой выбор книг, поддерживая длительные и дружелюбные партнёрские отношения с большинством издательств, работающих на российском книжном рынке. Мы любим книги и ценим любовь к книгам наших покупателей, поэтому стараемся сделать всё возможное, чтобы каждая книга нашла своего читателя», – говорится на сайте в Интернете этой действительно обширной книготорговой сети.

Компания, которая монополизировала книжный рынок второго по величине города страны, – частная, а потому предлагает к продаже книги, которые сама выбирает, сама заказывает и выкладывает на прилавки своих магазинов.

И судя по заявке на сайте, намерения у нее вроде бы самые благие, но вот, что в реальности.

На главной странице сайта «Буквоеда» в Петербурге обозначены особо рекомендуемые им сегодня читателям книжные новинки. Всего их сейчас на нем четыре. Среди этих, «особо рекомендуемых» книг, – «Токийские мстители» Кэна Вакуи. Это, говорится в аннотации, «жестокая история о двадцати шестилетнем парне, который потерял свою единственную девушку в разборке уличных банд и скатился к серой убогой жизни нищего неудачника на подработке, без каких-либо планов и перспектив…» Словом традиционный боевик, приправленный слезливой любовной историей.

Другая «новинка» – уже давно рекламируемая этой сетью скандальная книга «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой. Эта поделка из числа тех, которые планируют запретить в рамках обсуждаемого сейчас в Госдуме законопроекта о борьбе с пропагандой ЛГБТ отношений. А именно о них – о нетрадиционных отношениях пионервожатого и его юного воспитанника – и повествует это произведение. Отпечатанное, надо сказать, невиданным для современной России тиражом в 200 тысяч (!) экземпляров. Что выглядит, прямо скажем, как настоящая идеологическая диверсия, в которой «Буквоед», ее активно пиарящий, как видно, тоже принимает самое активное участие.

Еще одна «новинка», помещенная хозяевами «Буквоеда» на первую полосу своего сайта, роман живущей в Южной Корее Лии Арден «Двойник Запада». А этот опус о чем? «Её взяли в незнакомый дом и назвали чужим именем. Сказали, что она должна говорить, как ходить и что любить. Старый закон императора сделал её безликим двойником дочери наместницы Запада, чья единственная задача — ценой своей свободы спасти жизнь той, кто важнее, ценнее, богаче. Ей осталось всего полгода до конца притворства, до возвращения в храм Западного Дракона — единственное место, которое она может назвать домом…». Позиционируется, как «русское фэнтези», «увлекательная» книга для подростков. Хотя чему может научить сегодня такое произведение подрастающее поколение России?

Есть в числе этих четырех топ-новинок, согласно рейтингу «Буквоеда», и книга действительно популярного сегодня в России автора Виктора Пелевина «КГБТ». Но вот что пишет об этом его новом творении рецензент: «В мире будущего, который создает Пелевин в «KGBT+», все также царит партия сердобол-большевиков, «Открытый мозг», корпорация Transhumanism Inc. и вечная элита, закупившая себе места в баночном бессмертии. Обычные люди в «нулевом таере», по сути, – бесправные и безвольные холопы, которые обслуживают интересы богачей. Чтобы накопить на банку и вечность, они готовы на все, в том числе сдавать свои тела в аренду, угождать власть имущим и даже участвовать в убийствах».

Дальше можно не продолжать, поскольку понятно, что к тому, что сегодня происходит в России и в мире и эта книга не имеет никакого отношения. Как не имеют никакого отношение и все другие книги, представленные «Буквоедом», как будто бы самые интересные новинки современной литературы.

На следующей странице его сайта – рубрика «Хиты продаж». Среди них «Буквоед» называет еще один роман Лии Арден «Мара и морок», «Свиту короля» Н. Сакавич, «К себе нежно» О. Примаченко, «Земля королей» Ф. Нечитайло и книгу М. Тунсю «Благословление небожителей».

Пересказывать их содержание нет смысла, поскольку и эти книги никакого отношения к тому, что действительно волнует, тревожит россиян сегодня, отношения не имеют.

Такова у «Буквоеда» и детская рубрика. В ней «Буквоед» в первую очередь предлагает нашим детям читать не сказки Пушкина, не замечательные детские книги Чуковского, Барто, Николая Носова, Аркадия Гайдара и других прекрасных отечественных детских писателей, а опять-таки произведения западных авторов. «Хоббит, или туда и обратно» Джона Толкина и уже давно всем набившего оскомину «Гарри Поттера».

И все это не только на сайте «Буквоеда». Именно такими книгами завалены прилавки всех многочисленных магазинов. Есть, конечно, и классика. Есть и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, есть и Булгаков и Даниил Гранин. Есть и книги некоторых современных популярных российских авторов, но все они – на втором плане, где-то на задворках. А усиленно пиарят и навязывают читателю, прежде всего, боевики американских и других западных писателей, пропагандирующие чуждые нам «ценности», в том числе, опусы о ЛГБТ отношениях.

Может ли такое быть случайным? Нет, конечно! Такова позиция владельцев этой книготорговой сети, таков курс издающих такие книги российских издательств. И этот курс в корне противоречит курсу заданному государством в области культуры.

А как может противостоять такой, явно враждебной России политике книгопродавцев и издателей, ориентирующихся только на западные «ценности», государственная власть? А никак!

Цезура у нас, согласно Конституции, запрещена, издательства и компании, торгующие книгами – частные, что хотят, то и воротят. Так что стоит ли удивляться тому, что когда Россия вступила в борьбу с вплотную подошедшим к нашим границам войсками НАТО под видом ВСУ и была объявлена частичная мобилизация, то десятки тысяч молодых россиян бросились бежать из страны? Их мозги были основательно промыты, в том числе и теми книгами, которыми сейчас завалены книжные прилавки не только в Петербурге, но и в других городах России.

Но надежда на перемены все-таки есть. Как сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов, в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования.

«Требуется концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования. К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – отметил Храмов.

В России, по его словам, разработают проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности для предотвращения латинизации общества. По словам Храмова, он поможет сохранить цивилизационный суверенитет страны.

Замсекретаря назвал ключевым вопросом скорейшее формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детской и молодежной аудитории. Он указал, на необходимость усилить организационные меры по защите информационно-культурного пространства России.

По его словам, своего значения не теряет работа по выявлению источников, сил и средств деструктивного влияния Запада на традиционные российские ценности. Кроме того, следует вскрыть «методы, формы и специфические особенности воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание».

Хотя чего тут «вскрывать»? Работают открыто, никак не скрываясь. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт «Буквоеда» или в любой из книжных магазинов этой сети. Или открыть Интернет. Вот они все там – и «методы» и «формы» и «специфические особенности» по промыванию мозгов.

Кстати, в Москве ситуация не лучше. Как писала МК, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская не так давно прошлась по столичным книжным магазинам с целью «посмотреть выкладку», сделала фото и потом выложила их в сети. То, что она увидела, ее возмутило.

Оказалось, что на полках до сих пор стоят произведения, сбежавших за границу писателей-русофобов: Акунина, Быкова, Глуховского, Парфенова и других. Ямпольская обещала задать нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов.

А потому последний вопрос. Почему эту подрывную или попросту чуждую нам литературу в России издают и заполняют полки переводами книг иностранных авторов, назойливо навязывая их читателям? Хозяева многочисленных издательств (а все они сегодня в России – частные) ответят на такой вопрос просто: печатают они эти книги, потому что, якобы, именно их лучше покупают. Просто бизнес, ничего личного.

Но это – лукавство! В СССР миллионными тиражами печатали «Как закалялась сталь», «Разгром», «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «А зори здесь тихие» и другие патриотические произведения, их активно покупали, сметали с прилавков, их изучали в школах. Почему? А по той простой причине, что именно такие в книги в те времена государство усиленно пропагандировало.

В 90-е же годы государство от книгоиздания и от распространения книг самоустранилось. Вот и печальный результат. А ведь именно это, повторим, – одна из причин, почему после объявления о частичной мобилизации сотни тысяч молодых людей побежали из России. Просто они читали не те книги.

Они читали как раз те книги, которые сегодня рекламирует «Буквоед» в своих красиво оформленных магазинах и другие частные компании в России, которые монополизировали книжный рынок в нашей стране. И это – настоящая беда, которую надо остановить!





