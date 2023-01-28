Дети Будущего. Духовно-нравственное воспитание
Сейчас на планету Земля приходят необычные дети. Им предстоит распутать клубок разнообразных проблем, которые угрожают всему мировому сообществу.
Как их воспитывать? Как помогать им раскрыться, найти своё предназначение в мире и развиваться духовно в служении окружающим людям и Богу? Об этом – наш вебинар на онлайн-проекте “Дети Земли”.
6+
2:05-Возрождение мира начнется с России.
2:57-Дети индиго.
6:55-Вопрос Христа своим ученикам.
8:10-Особенности детей-индиго.
10:35-Продукты, понижающие энергию человека.
13-35-Чтобы воспитывать ребенка, нужно самому стать гармоничным человеком.
14-45-Материальный мир – школа для человеческих душ.
17-10-Уже в 14 лет дети способны решать серьезные задачи.
20-02-Любовь – это время, которое мы уделяем ребенку.
22-40-Научите детей ценить свою индивидуальность.
28-55-Не ругайте детей за ошибки.
31-35-Уровни нравственности.
35-50-Учите детей быть щедрыми и делать подарки своими руками.
37-15-Вкус заботы о других.
40-35-Если жена слушает мужа, то дети будут слушать родителей.
44-35-Правило 20-60-20.
46-30-Каждый человек компетентнее нас, как минимум, в 3-х сферах.
47-30-Дети должны знать, что родители поддержат их в трудную минуту.
52-47-Дипак Чопра о воспитании детей.
58-10-Любовь – это забота о благе других.
1:00:23-Основы мироздания.
1:09:00-Деревья-доноры и вампиры.
1:12:00-Физическое развитие детей.
1:16:30-«Воображение важнее знаний»-Энштейн
1:18:00-Какие блага даёт чтение детям.
1:21:30-Сейчас время пробуждения.
1:29:00-Сравнение СССР и капитализма.
1:36:00-Гармоничное формирование ребенка.
1:41:17-ОШИБКА? Шалва учился без мальчиков?
1:41:50- Указ 1943 года о раздельном образовании мальчиков и девочек
Список рекомендованных книг Шалвы Амонашвили:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tDBEJr2v86nCxHiL4R1YqnsaB3tF3JfA0C9kXRRXVuU/edit#gid=0
Фильмы и литература для детей:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CncgCFstk6ID2eXt-P40VJx9_xLMpaKHqjRmPZ0sknc/edit#gid=0
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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