Путин утвердил поручения по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей
Президент поручил закрепить в законодательстве госфинансирование кино для детей и подростков и организовывать просмотр школьниками фильмов, продвигающих «традиционные ценности». Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Правительству и региональным органам исполнительной власти поручено проанализировать документы стратегического планирования и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, регулирующие вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания. Содержащиеся в них определения понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание» должны быть гармонизированы и унифицированы. Доклад о проделанной работе должен быть представлен президенту 1 декабря 2022 года, затем отчитываться нужно будет ежегодно. Кроме того, Путин поручил правительству предпринять ряд шагов. До 30 декабря необходимо закрепить в законодательстве полное государственное финансирование художественных фильмов для детей и...
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