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Путин утвердил поручения по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей

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Президент поручил закрепить в законодательстве госфинансирование кино для детей и подростков и организовывать просмотр школьниками фильмов, продвигающих «традиционные ценности». Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Правительству и региональным органам исполнительной власти поручено проанализировать документы стратегического планирования и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, регулирующие вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания. Содержащиеся в них определения понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание» должны быть гармонизированы и унифицированы. Доклад о проделанной работе должен быть представлен президенту 1 декабря 2022 года, затем отчитываться нужно будет ежегодно. Кроме того, Путин поручил правительству предпринять ряд шагов. До 30 декабря необходимо закрепить в законодательстве полное государственное финансирование художественных фильмов для детей и...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rbc.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_utverdil_poruchenija_po_patrioticheskomu_i_duhovno-nravstvennomu_vospitaniju_detej_619.htm
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