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«Человечество выиграло, а человек проиграл». Отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

25 января в рамках Духовно-патриотического фестиваля «Россия с нами, и с нами – Бог». в Звёздном городке состоялась
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ АНДРЕЕМ ТКАЧЁВЫМ
священнослужителем Русской православной церкви, клириком храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедником, миссионером, телеведущим. Организаторы: Русско-Сербский Центр поддержки традиционной культуры, Друштво умјетника и пријатеља умјетности (Общества художников и друзей искусства. Республика Сербская); Международная школа искусств «От Чистого Истока», Международный фестиваль школ искусств и детско-юношеского творчества «Мы выбираем МИР. За мир без нацизма».

Партнёры фестиваля:

• Николо-Угрешская духовная семинария;
• РОО «Землячество Донбассовцев» г. Москвы;
• Звёздный городок;
• Севастопольский дом офицеров Черноморского флота

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=txvQb1vzpTk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1245 965
    Valeriy Bondarik только что

      “`~~“`Zdravctvyi`te“`~~“`

      …н-да…ЭТОТ господин,ВРОДИ и О Реалиях говорит…
      И В-ТОЖЕ время Такое ОЩУЩЕНИЕ,что ОН -
      “НА-шее-У-слушающего(им ВЕРБУЕМОГО…)СИДИТ”…
      а ПСИхологический “КНУТ”,в-виде КРЕСТА – на-шее У него ВИСИТ…
      ЧИТАЙте евангелие-библию – ТАКОВО очеВИДНОе Внушение…
      * ВЕРАЮ в НЕсуществующего “боха” – ВЕДЁТся “окормление”…
      * ПОСРЕДСТВОМ этой ВЕРЫ – ВЕДЁТся – поРАБощение…
      (все МАСТИ-конфессии Делают “ЭТО” – что БЕЗ сомнения!) :-(
      ””””””””””””””””’
      …ну и ЗАЧЕМ ЭТОТ поп – ОСКОРБИЛ ЭМИГРАНТОВ?
      Назвав их – П У С Т О Г О Л О В Ы М И!!!
      * ЭТОМУ ПОПу – НУЖНО Извиниться!ЗАНОСИТ его – С его БАЗАРами…!
      ””””””’
      …”Цивилизация ДЕГРАДИРУЕТ” – ИЗ его выступления!
      (от-оно-то-как…ЭЙ-аль-лё – ПОП,а ГДЕ-же ТВОЙ “бох”…
      Почему-же “ВСЕМОГУЩИЙ” “бох” – ПОТВОРСТВУЕТ “этому”…
      Почему-же “он” – НЕ препятствует ДЕГРАДАЦИИ Человечества…)
      ! сколько-же ИХ развелось,этИХ “окормителей”(в ЧЁРНЫХ платьях…)
      !!! а ПО-Сути…поРАБощения Сознаний ВНУШИТЕЛЕЙ !!!
      ^^^^^^^^^^^^^^
      —->>> ateism.ru <<<—-
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      …Вераю "ОКОРМЛЁНные" = Сознания ИЗМЕНЁННЫЕ…
      НА веру "ПОДСАЖЕННЫЕ" – Здравомыслия ЛИШЁНные…
      * НЕбыло и НЕТ – Никакого Т.Н."бога"(ЛЮБЫХ Названий!).
      ^^^^^^^^^^^^^^
      _ в ЧЁРНЫХ ПЛАТЬЯХ мужики(Li…)- на ЧРЕВАХ у них КРЕСТы…
      В "плен" БЕРУТ Сознания…НЕ ПОПадись к-ним И ты…
      ОНИ – "елей'ными" РЕЧАМИ,с ХВОСТами-ЗА-плечами…
      ВНУШАЮТ-и–поРАБОщают,но люди ЭТОГО – НЕ замечают…
      * НЕ верь'те ПОПАм,о Т.Н."бохе" – ВПАРИВАЮТ – они Вам!!!
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      г. Эдмонтон. Канада. 27–1–23.

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