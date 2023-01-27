«Человечество выиграло, а человек проиграл». Отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
25 января в рамках Духовно-патриотического фестиваля «Россия с нами, и с нами – Бог». в Звёздном городке состоялась
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ АНДРЕЕМ ТКАЧЁВЫМ
священнослужителем Русской православной церкви, клириком храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедником, миссионером, телеведущим. Организаторы: Русско-Сербский Центр поддержки традиционной культуры, Друштво умјетника и пријатеља умјетности (Общества художников и друзей искусства. Республика Сербская); Международная школа искусств «От Чистого Истока», Международный фестиваль школ искусств и детско-юношеского творчества «Мы выбираем МИР. За мир без нацизма».
Партнёры фестиваля:
• Николо-Угрешская духовная семинария;
• РОО «Землячество Донбассовцев» г. Москвы;
• Звёздный городок;
• Севастопольский дом офицеров Черноморского флота
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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“`~~“`Zdravctvyi`te“`~~“`
…н-да…ЭТОТ господин,ВРОДИ и О Реалиях говорит…
И В-ТОЖЕ время Такое ОЩУЩЕНИЕ,что ОН -
“НА-шее-У-слушающего(им ВЕРБУЕМОГО…)СИДИТ”…
а ПСИхологический “КНУТ”,в-виде КРЕСТА – на-шее У него ВИСИТ…
ЧИТАЙте евангелие-библию – ТАКОВО очеВИДНОе Внушение…
* ВЕРАЮ в НЕсуществующего “боха” – ВЕДЁТся “окормление”…
* ПОСРЕДСТВОМ этой ВЕРЫ – ВЕДЁТся – поРАБощение…
(все МАСТИ-конфессии Делают “ЭТО” – что БЕЗ сомнения!) :-(
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…ну и ЗАЧЕМ ЭТОТ поп – ОСКОРБИЛ ЭМИГРАНТОВ?
Назвав их – П У С Т О Г О Л О В Ы М И!!!
* ЭТОМУ ПОПу – НУЖНО Извиниться!ЗАНОСИТ его – С его БАЗАРами…!
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…”Цивилизация ДЕГРАДИРУЕТ” – ИЗ его выступления!
(от-оно-то-как…ЭЙ-аль-лё – ПОП,а ГДЕ-же ТВОЙ “бох”…
Почему-же “ВСЕМОГУЩИЙ” “бох” – ПОТВОРСТВУЕТ “этому”…
Почему-же “он” – НЕ препятствует ДЕГРАДАЦИИ Человечества…)
! сколько-же ИХ развелось,этИХ “окормителей”(в ЧЁРНЫХ платьях…)
!!! а ПО-Сути…поРАБощения Сознаний ВНУШИТЕЛЕЙ !!!
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…Вераю "ОКОРМЛЁНные" = Сознания ИЗМЕНЁННЫЕ…
НА веру "ПОДСАЖЕННЫЕ" – Здравомыслия ЛИШЁНные…
* НЕбыло и НЕТ – Никакого Т.Н."бога"(ЛЮБЫХ Названий!).
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_ в ЧЁРНЫХ ПЛАТЬЯХ мужики(Li…)- на ЧРЕВАХ у них КРЕСТы…
В "плен" БЕРУТ Сознания…НЕ ПОПадись к-ним И ты…
ОНИ – "елей'ными" РЕЧАМИ,с ХВОСТами-ЗА-плечами…
ВНУШАЮТ-и–поРАБОщают,но люди ЭТОГО – НЕ замечают…
* НЕ верь'те ПОПАм,о Т.Н."бохе" – ВПАРИВАЮТ – они Вам!!!
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
г. Эдмонтон. Канада. 27–1–23.