Швеции не стоит ждать приема в НАТО
Швеции не стоит ждать приема в НАТО
«Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований. Безобразный поступок в Швеции является оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно для мусульман. <…> Те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, не могут больше ожидать от нас одобрения своих заявлений о членстве в НАТО. Швеция не должна ждать благосклонности от Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман (с) Эрдоган
Несколько ранее в шведской прессе с ссылками на правительственные источники пошли пессимистические заявления, что недавние эскапады с повешением чучела Эрдогана, сожжением Корана и топтанием флага с физиономией Эрдогана, резко отдалили перспективы членства Швеции в НАТО и вместо ожидаемых месяцев, процесс может занять годы, особенно если Эрдоган победит на выборах в мае.
Некоторые предполагают, что все это хитрый план части шведского истеблишмента, который таким образом пытается отпетлять от вступления в НАТО путем организованных провокаций против Турции.
Это очень благоприятный шажок для России.