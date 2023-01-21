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Разборка преступных кланов

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Пригожин прокомментировал заявления Белого Дома о признании ЧВК "Вагнер" – "транснациональной преступной организацией".

"Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов" (с) Пригожин

PS. Клуб Веселых и Находчивых явно переместился из КВН в ЧВК.Пригожин все-таки знатный юморист оказался.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8115902.html
Метки: пригожин, США, ЧВК, юмор
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