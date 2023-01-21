Разборка преступных кланов
Пригожин прокомментировал заявления Белого Дома о признании ЧВК "Вагнер" – "транснациональной преступной организацией".
"Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов" (с) Пригожин
PS. Клуб Веселых и Находчивых явно переместился из КВН в ЧВК.Пригожин все-таки знатный юморист оказался.
https://t.me/ukraina_ru/128163..ЧВК Вагнер заработали один млрд дол в Африке за 2022год..вчера писали ,что и в Буркина Фасо люди вышли с российским флагом..Макрон плачет ,США обзывается,а Пригожин просится в Африку погулять
https://skeptimist.livejournal.com/5102985.html…вот он урод узаконенный ,тошнит от него, а его несет от безнаказанности…