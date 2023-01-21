Главная » История, Творчество

1962. Москва на снимках Пола Поппера

32 0


01. Пляж в Серебряном Бору
01. Пляж в Серебряном Бору

02. Пляж в Серебряном Бору.jpg

03. Пляж в Серебряном Бору.jpg

04. Подземный переход на площади Дзержинского.jpg
04. Подземный переход на площади Дзержинского

05. Продажа билетов в цирк у гостиницы «Москва».jpg
05. Продажа билетов в цирк у гостиницы «Москва»

06. Цветочная торговля у Курского вокзала.jpg
06. Цветочная торговля у Курского вокзала

07. Станция метро «Кировская».jpg
07. Станция метро «Кировская»

08. Длинная очередь посетителей выстраивается в очередь у Мавзолея Ленина на Красной площади.jpg
08. Длинная очередь посетителей выстраивается в очередь у Мавзолея Ленина на Красной площади

09. Автобусы припаркованы перед Собором Василия Блаженного.jpg
09. Автобусы припаркованы перед Собором Василия Блаженного

10. Церковь Вознесения Господня на улице Герцена.jpg
10. Церковь Вознесения Господня на улице Герцена

11. Автобусы и грузовики едут по многополосному городскому шоссе, вдоль которого стоят недавно построенные многоквартирные дома в жилом районе Москвы…
11. Ленинский проспект

12. Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg
12. Вид Москвы из гостиницы «Украина»

13. Вид Москвы из гостиницы «Украина» на движение по Кутузовскому проспекту.jpg
13. Вид Москвы из гостиницы «Украина» на движение по Кутузовскому проспекту

14. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета.jpg
14. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета

15. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета.jpg

16. Вид на Новодевичий монастырь.jpg
16. Вид на Новодевичий монастырь

17. Грузовая баржа движется вверх по Москве-реке мимо Кремлевской набережной.jpg
17. Грузовая баржа движется вверх по Москве-реке мимо Кремлевской набережной

18. Грузовая баржа движется вверх по Москве-реке мимо Кремлевской набережной.jpg

19. На набережной Москвы-реки.jpg
19. На набережной Москвы-реки

20. Продажа корма для голубей на площади Прямикова.jpg
20. Продажа корма для голубей на площади Прямикова

21. Пешеходы переходят дорогу на улице Калинина.jpg
21. Пешеходы переходят дорогу на улице Калинина

22. Пловцы наслаждаются удобствами бассейна «Москва», нового плавательного бассейна под открытым небом.jpg
22. Пловцы наслаждаются удобствами бассейна «Москва», нового плавательного бассейна под открытым небом

23. Ландшафтные работы у бассейна «Москва».jpg
23. Ландшафтные работы у бассейна «Москва»

24. Ландшафтные работы у бассейна «Москва».jpg

25. Последние дома села Семёновского.jpg
25. Последние дома села Семёновского

26. 1-я Черемушкинская улица.jpg
26. 1-я Черемушкинская улица

27. Строительство на юго-западе Москвы.jpg
27. Строительство на юго-западе Москвы

28. Строительство станции метро «Академическая».jpg
28. Строительство станции метро «Академическая»

29. Строительство станции метро «Академическая».jpg
29. Строительство станции метро «Академическая»
30. Укладка асфальта у станции метро «Кропоткинская».jpg
30. Укладка асфальта у станции метро «Кропоткинская»
Источник: https://humus.livejournal.com/8795451.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1960. Советский Союз на снимках Пола Поппера
1960. Москва на снимках Пола Поппера. Часть 1
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 5. 1931-1934
"Города России - 70 лет спустя": снимки времен ВОВ и современные кадры

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru