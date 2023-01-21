1962. Москва на снимках Пола Поппера
01. Пляж в Серебряном Бору
04. Подземный переход на площади Дзержинского
05. Продажа билетов в цирк у гостиницы «Москва»
06. Цветочная торговля у Курского вокзала
07. Станция метро «Кировская»
08. Длинная очередь посетителей выстраивается в очередь у Мавзолея Ленина на Красной площади
09. Автобусы припаркованы перед Собором Василия Блаженного
10. Церковь Вознесения Господня на улице Герцена
11. Ленинский проспект
12. Вид Москвы из гостиницы «Украина»
13. Вид Москвы из гостиницы «Украина» на движение по Кутузовскому проспекту
14. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета
16. Вид на Новодевичий монастырь
17. Грузовая баржа движется вверх по Москве-реке мимо Кремлевской набережной
19. На набережной Москвы-реки
20. Продажа корма для голубей на площади Прямикова
21. Пешеходы переходят дорогу на улице Калинина
22. Пловцы наслаждаются удобствами бассейна «Москва», нового плавательного бассейна под открытым небом
23. Ландшафтные работы у бассейна «Москва»
25. Последние дома села Семёновского
26. 1-я Черемушкинская улица
27. Строительство на юго-западе Москвы
28. Строительство станции метро «Академическая»
29. Строительство станции метро «Академическая»
30. Укладка асфальта у станции метро «Кропоткинская»