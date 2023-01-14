1960. Москва на снимках Пола Поппера. Часть 1
01. Пляж в Серебряном Бору
04. Птичий рынок
05. Тишинский рынок
07. Торговля цветами на задворках цирка на Цветном бульваре
08. Станция метро «Кировская»
09. Уличные стенды фотохроники ТАСС
10. Скачки на Московском ипподроме
12. Рабочие и уборщицы готовятся к открытию бассейна «Москва», нового плавательного бассейна под открытым небом для купающихся. 16 июля
13. Посетители сидят за столиками в кафе под открытым небом в центре Москвы
14. На перекрестке улиц в центре Москвы
15. Проспект Маркса
16. Женщина-дорожник управляет дорожным катком, ремонтируя асфальтовое покрытие улицы
17. Вид на Кремль от площадки для снегосброса у Устьинского моста
19. Вид на Москву-реку и Кремлевскую набережную
20. Вид Москвы из гостиницы «Украина»
26. ГУМ
27. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета
29. Туристические автобусы припаркованы перед собором Василия Блаженного
30. Исторический проезд