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1960. Москва на снимках Пола Поппера. Часть 1

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01. Пляж в Серебряном Бору
01. Пляж в Серебряном Бору

02. Пляж в Серебряном Бору.jpg

03. Пляж в Серебряном Бору.jpg

04. Птичий рынок.jpg
04. Птичий рынок

05. Тишинский рынок.jpg
05. Тишинский рынок

06. Тишинский рынок.jpg

07. Торговля цветами на задворках цирка на Цветном бульваре.jpg
07. Торговля цветами на задворках цирка на Цветном бульваре

08. Станция метро «Кировская».jpg
08. Станция метро «Кировская»

09. Уличные стенды фотохроники ТАСС.jpg
09. Уличные стенды фотохроники ТАСС

10. Скачки на Московском ипподроме (2).jpg
10. Скачки на Московском ипподроме

11. Скачки на Московском ипподроме.jpg

12. Рабочие и уборщики готовятся к открытию бассейна «Москва», нового плавательного бассейна под открытым небом для купающихся. 16 июля,.jpg
12. Рабочие и уборщицы готовятся к открытию бассейна «Москва», нового плавательного бассейна под открытым небом для купающихся. 16 июля

13. Посетители сидят за столиками в кафе под открытым небом в центре Москвы.jpg
13. Посетители сидят за столиками в кафе под открытым небом в центре Москвы

14. На перекрестке улиц в центре Москвы.jpg
14. На перекрестке улиц в центре Москвы

15. Проспект Маркса.jpg
15. Проспект Маркса

16. Женщина-дорожник управляет дорожным катком, ремонтируя асфальтовое покрытие улицы.jpg
16. Женщина-дорожник управляет дорожным катком, ремонтируя асфальтовое покрытие улицы

17. Вид на Кремль от площадки для снегосброса у Устьинского моста.jpg
17. Вид на Кремль от площадки для снегосброса у Устьинского моста

18. Вид на Кремль от площадки для снегосброса у Устьинского моста.jpg

19. Вид на Москву-реку и Кремлевскую набережную.jpg
19. Вид на Москву-реку и Кремлевскую набережную

20. Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg
20. Вид Москвы из гостиницы «Украина»

21. Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg

22 Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg

23. Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg

24. Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg

25. Вид Москвы из гостиницы «Украина».jpg

26. Универмаг ГУМ .jpg
26. ГУМ

27. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета на стадион.jpg
27. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета

28. Вид с верхнего балкона Главного корпуса Московского государственного университета .jpg

29. Туристические автобусы припаркованы перед собором Василия Блаженного.jpg
29. Туристические автобусы припаркованы перед собором Василия Блаженного

30. Исторический проезд.jpg
30. Исторический проезд
Источник: https://humus.livejournal.com/8783271.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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