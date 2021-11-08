Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
1923. Михаил Зощенко покупает яблоки
1927. Общая кухня
1927. Малыши. Детский сад. Москва
1927. Военный парад на Красной площади
1927. Военный парад на Красной площади
1927. Военный парад на Красной площади
1928. Натюрморт
1928. Новые технологии
1928. Обед в поле. Кубань
1928. Плотники
1928. Продукция электровакуумного завода. Первая очередь производства в научно-исследовательской лаборатории Сергея Аркадьевича Векшинского. Ленинград
1928. Разгрузка новой техники
1928. Черкизово. Москва
1929. Дирижер
1929. За работой
1929. Кремлевские куранты
1929. Кулак. Кубань
1929. Красный обоз. Кубань
1929. Выгрузка зерна на элеваторе. Кубань
1929. Мебель в кредит
1929. Мотоциклы Ижевского завода
1929. У микроскопа
1929. Ударник
1929. Вал турбины, Ленинградский металлургический завод