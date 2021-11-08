Главная » История, Творчество

Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2

87 0


Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е

1923. Михаил Зощенко покупает яблоки
1923. Михаил Зощенко покупает яблоки

1927. Общая кухня
1927. Общая кухня

1927. Малыши. Детский сад. Москва
1927. Малыши. Детский сад. Москва

1927. Военный парад на Красной площади
1927. Военный парад на Красной площади

1927. Военный парад на Красной площади
1927. Военный парад на Красной площади

1927. Военный парад на Красной площади.
1927. Военный парад на Красной площади

1928. Натюрморт
1928. Натюрморт

1928. Новые технологии
1928. Новые технологии

1928. Обед в поле. Кубань
1928. Обед в поле. Кубань

1928. Плотники
1928. Плотники

1928. Продукция электровакуумного завода Светлана. Первая очередь производства в научно-исследовательской лаборатории Сергея Аркадьевича Векшинского. Ленинград
1928. Продукция электровакуумного завода. Первая очередь производства в научно-исследовательской лаборатории Сергея Аркадьевича Векшинского. Ленинград

1928. Разгрузка новой техники
1928. Разгрузка новой техники

1928. Черкизово. Москва
1928. Черкизово. Москва

1929. Дирижер
1929. Дирижер

1929. За работой
1929. За работой

1929. Кремлевские куранты
1929. Кремлевские куранты

1929. Кулак. Кубань
1929. Кулак. Кубань

1929. Красный обоз. Кубань
1929. Красный обоз. Кубань

1929. Выгрузка зерна на элеваторе. Кубань
1929. Выгрузка зерна на элеваторе. Кубань

1929. Мебель в кредит
1929. Мебель в кредит

1929. Мотоциклы Ижевского завода
1929. Мотоциклы Ижевского завода

1929. У микроскопа
1929. У микроскопа

1929. Ударник
1929. Ударник

1929. Вал турбины, Ленинградский металлургический завод
1929. Вал турбины, Ленинградский металлургический завод
Источник: https://humus.livejournal.com/8076065.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
Борис Иванов. Спецоперации. 1950-1980.
Как советские вооруженные силы «гонялись» за американским самолетом-разведчиком
Путин: Россия готова предоставить спутниковые снимки, доказывающие, что к терактам 11 сентября причастны власти США
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
Пси-воины Генштаба
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru