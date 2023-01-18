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Бывшие оппозиционеры говорили со слезами на глазах, однако парторганизацию это не разжалобило

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Рассекреченный документ Ленинградского Обкома ВКП (б), в котором представлена сводка общественных реакций на убийство Кирова и требования покарать виновных.

Информационная сводка о закрытых партийных собраниях по итогам ноябрьского пленума ЦК ВКП(б). 22 декабря 1934 г.

РГАСПИ Ф.671, Оп.1, Д.122, Л.20-28

https://istmat.org/node/67480 – цинк

Как еще ранее отмечалось, в период после убийства Кирова, общественные настроения по жесткости опережали государственную политику в этом вопросе. Это проявилось еще во время дела Промпартии, когда смягчение приговоров ряду участников дела, трактовалось в массах как слабость, мягкотелость, непоследовательность и даже как предательство революции, о чем ОГПУ доносило до высшего политического руководства страны.

Тут не трудно увидеть аллюзии на нашу актуальную действительность и требования покарать современных коллаборационистов и "хороших русских" на фоне половинчатой и более умеренной политики властей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8108905.html
Метки: 1934, враги народа, документы, история, Киров, Ленинград, общество, репрессии
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