Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Творчество

“Обманки”

33 1


"Обманки"

На украино-белорусской границе ставят муляжи САУ из овна и палок для отвлечения сил и средств в случае удара российских войск с Севера. По замыслу на такие макеты противник должен тратить снаряды и ракеты, а настоящая техника в теории понесет меньшие потери ("Механик-водитель" внутри видимо для создания тепловой сигнатуры у "древоСАУ"). Но если серьезно, то толку от подобных "обманок" немного за редким исключением. На фоне такого творчества советские, британские, немецкие и американские макеты Второй мировой выглядят верхом хай-тека.

Интересное наблюдение.

Когда русские придумывали любую полевую модификацию, публика по обе стороны линии фронта встречала её дебильным реготаньем. Когда подобные полевые модификации (даже самые бессмысленные и безумные) использует украинская сторона – эксперты, опять же с обеих сторон конфликта, заходятся в восторгах. Интересно, почему?

Помните, как натужно смеялись над российскими надувными танками и «противоджавелиновыми» решетками на башнях? Теперь «небратья» сами расставляют сетчатые экраны вокруг гаубиц М777 для защиты от «Ланцетов» и строят макеты из соломы и палок.

https://t.me/panzwaffle/1802 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8105954.html
Метки: белоруссия, военная хитрость, война на украине, всу, пропаганда, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Святорус о паразитизме " Где обманка, а где нет"
Червивые яблоки Зеланда и Ко
Наталья Кошелева. СССР 2.0. Инструкция по применению
К вопросу о возможной локализации священных гор Меру и Хары индоиранской (арийской) мифологии
Зачем евреи каждое 4 ноября, устраивают в Москве “Русский марш” ? И причем здесь Навальный ?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6159 4685
    Игорь час назад

      Вообще-то вся группировка в Белорусии это муляж по обе стороны границы, там даже автоматчиков в шлемах из тыквы по огородам можно воткнуть, и самолеты из старой кукурузы прямо на поля. Танки надувать это пошло, на трактор “белорус” надеваем трибуну, красим в хаки и печную трубу любого калибра вместо пушки. Оно даже по команде ездить будет на новые позиции.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru