“Обманки”
"Обманки"
На украино-белорусской границе ставят муляжи САУ из овна и палок для отвлечения сил и средств в случае удара российских войск с Севера. По замыслу на такие макеты противник должен тратить снаряды и ракеты, а настоящая техника в теории понесет меньшие потери ("Механик-водитель" внутри видимо для создания тепловой сигнатуры у "древоСАУ"). Но если серьезно, то толку от подобных "обманок" немного за редким исключением. На фоне такого творчества советские, британские, немецкие и американские макеты Второй мировой выглядят верхом хай-тека.
Интересное наблюдение.
Когда русские придумывали любую полевую модификацию, публика по обе стороны линии фронта встречала её дебильным реготаньем. Когда подобные полевые модификации (даже самые бессмысленные и безумные) использует украинская сторона – эксперты, опять же с обеих сторон конфликта, заходятся в восторгах. Интересно, почему?
Помните, как натужно смеялись над российскими надувными танками и «противоджавелиновыми» решетками на башнях? Теперь «небратья» сами расставляют сетчатые экраны вокруг гаубиц М777 для защиты от «Ланцетов» и строят макеты из соломы и палок.
https://t.me/panzwaffle/1802 – цинк
Вообще-то вся группировка в Белорусии это муляж по обе стороны границы, там даже автоматчиков в шлемах из тыквы по огородам можно воткнуть, и самолеты из старой кукурузы прямо на поля. Танки надувать это пошло, на трактор “белорус” надеваем трибуну, красим в хаки и печную трубу любого калибра вместо пушки. Оно даже по команде ездить будет на новые позиции.