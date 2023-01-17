Как Китай захватывает Латинскую Америку
Прямо сейчас происходит геополитический разворот стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Что это – “левый поворот 2.0″? Куда движется континент?
Каково влияние там – Китая, США и России? Говорит независимый военный эксперт, аспирант Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
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“Власти Китая не собираются возвращаться к плановой экономике и планируют продолжить развивать ее частный сектор. Об этом во вторник заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.”
Этот коммунизм тоже сломался. Несите следующий.