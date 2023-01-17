Главная » Видео, Невероятное в мире

Как Китай захватывает Латинскую Америку

18 1

Прямо сейчас происходит геополитический разворот стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Что это – “левый поворот 2.0″? Куда движется континент?
Каково влияние там – Китая, США и России? Говорит независимый военный эксперт, аспирант Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #ЛатинскаяАмерика #ЮжнаяАмерика #Бразилия #Перу #геополитика #Болсонару #Китай #ЛулаДаСилва #политика #власть #Рио #ЖаирБолсонару
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jttYfD-kxI8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Владимир Павленко. Глобализация как неонацистский канун Апокалипсиса
Культура как бизнес: не всем, но для каждого-3
Беседа Мао Цзэдуна с Че Геварой
В.А. Никонов: «Впереди будут те, на чьей стороне правда и справедливость»
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8703 7205
    Женечка час назад

      “Власти Китая не собираются возвращаться к плановой экономике и планируют продолжить развивать ее частный сектор. Об этом во вторник заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.”
      Этот коммунизм тоже сломался. Несите следующий.

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru